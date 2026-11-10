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जानिए क्या है भाई दूज का इतिहास और महत्व?

जानिए क्या है भाई दूज का इतिहास और महत्व? ( ETV BHARAT )

भाई दूज 2026: भाई दूज एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो दिवाली के बाद मनाया जाता है. यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है. दक्षिण भारत में इसे 'भगिनी हस्त भोजनम' के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें भाई अपने हाथों से खाना बनाकर अपनी बहनों को परोसते हैं. इसके अलावा, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं.

भाई दूज का त्योहार एक विशेष अवसर माना जाता है, जो भाई-बहनों के बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाता है. हिंदू परंपरा के अनुसार, भाई दूज हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. पूरे देश में इस त्योहार को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भैया दूज, भ्रातृ द्वितीया, भाई फोटा और भाऊ बीज.