जानिए क्या है भाई दूज का इतिहास और महत्व?
भाई दूज भाई-बहन के रिश्ते के प्रेम का त्योहार है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं...
Published : November 10, 2026 at 3:34 PM IST
भाई दूज 2026: भाई दूज एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो दिवाली के बाद मनाया जाता है. यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है. दक्षिण भारत में इसे 'भगिनी हस्त भोजनम' के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें भाई अपने हाथों से खाना बनाकर अपनी बहनों को परोसते हैं. इसके अलावा, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं.
भाई दूज का त्योहार एक विशेष अवसर माना जाता है, जो भाई-बहनों के बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाता है. हिंदू परंपरा के अनुसार, भाई दूज हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. पूरे देश में इस त्योहार को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भैया दूज, भ्रातृ द्वितीया, भाई फोटा और भाऊ बीज.
भाई दूज आमतौर पर दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है. इस साल, यह 11 नवंबर को मनाया जाएगा. ज्योतिषियों के अनुसार, भाई दूज का त्योहार बुधवार, 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2:34 बजे शुरू होगा और अगले दिन, बुधवार 11 नवंबर को दोपहर 3:53 बजे समाप्त होगा.
भाई दूज क्यों मनाया जाता है?
यमराज और देवी यमुना: हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, मृत्यु के देवता यमराज, अमावस्या के बाद आने वाले चंद्र पखवाड़े के दूसरे दिन (द्वितीया तिथि को) अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे. यमुना ने उनके माथे पर तिलक लगाकर, आरती उतारकर और उन्हें विशेष भोजन परोसकर उनका स्वागत किया. अपनी बहन के इस स्नेह से प्रसन्न होकर, यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा, उसे लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, और वह अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहेगा.
भगवान कृष्ण और सुभद्रा: एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार, राक्षस नरकासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए. सुभद्रा ने उनकी सुरक्षित वापसी की खुशी में मिठाइयां खिलाकर, आरती उतारकर और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया, इसी घटना से इस परंपरा की शुरुआत हुई.
इसे कैसे मनाया जाता है?
भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह का प्रतीक है. इसे कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहनें सुबह स्नान करके नए कपड़े पहनती हैं और पूजा के लिए एक विशेष जगह तैयार करती हैं. अक्सर चावल के आटे या लेप से एक आकृति (चौक) बनाई जाती है, जहां भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठाया जाता है. एक थाली में चावल, पान के पत्ते, मिठाइयां और नारियल जैसी चीजें सजाई जाती हैं. बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र व कुशलता के लिए प्रार्थना करती है, जिसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है. हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने के रीति-रिवाज अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई-बहनों के बीच का प्रेम और गहरा बंधन हमेशा एक जैसा ही रहता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)