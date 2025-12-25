शरीर रहेगा फुर्तीला और दिमाग रहेगा तेज, सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में जानकर हो जाएंगे हैरान
हर योगासन के अपने फायदे होते हैं. सूर्यनमस्कार खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं.
Published : December 25, 2025 at 7:57 PM IST
बहुत से लोग सुबह वर्कआउट के लिए जिम जाते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिम जाने के बजाय घर पर सूर्य नमस्कार करना ज्यादा फायदेमंद और समय बचाने वाला हो सकता है. रोजाना सूर्य नमस्कार योगा करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है. कई स्टडीज ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह शरीर को ज्यादा लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और तनाव कम करता है. आजकल, बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और कई लोगों ने इसे अपनी रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है. बहुत से लोग कहते हैं कि योग ने उनकी फिटनेस यात्रा में उनकी बहुत मदद की है. सूर्य नमस्कार सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक पूरी योग साधना है जो शरीर, मन और सांस को एक साथ लाती है. आइए जानते हैं रोजाना सूर्य नमस्कार करने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में...
सूर्य नमस्कार करने के स्वास्थ्य लाभ
पूरे शरीर का वर्कआउट
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, सूर्य नमस्कार शरीर, सांस और मन का एक पूरा तालमेल है. यह 12 आसनों का एक क्रम है. यह शरीर की सभी मुख्य मांसपेशियों और जोड़ों पर काम करता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूर्य नमस्कार कंधों, गर्दन, रीढ़ और घुटनों जैसे जरूरी हिस्सों को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है. इसे पूरे शरीर की कसरत माना जा सकता है। कुछ आसन पेट, लिवर और आंतों जैसे अंगों पर दबाव डालते हैं, जिससे उनका काम बेहतर होता है. यह भी साबित हुआ है कि सूर्य नमस्कार न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपच, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं को भी दूर करता है.
वजन कम करना
एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज गति से सूर्य नमस्कार करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जिससे कैलोरी बर्न होती हैं और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. रेगुलर अभ्यास से एक्स्ट्रा फैट कम होता है और हेल्दी वजन बना रहता है.
ब्लड सर्कुलेशन
कहा जाता है कि ये आसन पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, जिससे अंगों का काम बेहतर होता है. इसके अलावा, बेहतर ऑक्सीजन मिलने से त्वचा में चमक आती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.
इम्युनिटी
सूर्य नमस्कार का रेगुलर अभ्यास इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे मौसमी बीमारियों और वायरल इन्फेक्शन से बचाव होता है.
मानसिक शांति
सूर्य नमस्कार में सांस लेने की प्रक्रिया बहुत जरूरी भूमिका निभाती है. कंट्रोल में सांस लेने से मन शांत होता है और तनाव और चिंता कम होती है. कहा जाता है कि रेगुलर अभ्यास से मानसिक शांति मिलती है, जिससे एकाग्रता और फोकस बेहतर होता है. नींद न आने की समस्या से परेशान लोग भी सूर्य नमस्कार से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह अच्छी नींद लाने में मदद करता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार, सूर्य नमस्कार आराम के समय फेफड़ों के काम, सांस लेने के दबाव, हाथों की पकड़ की ताकत, सहनशक्ति और कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स को बेहतर बनाकर शारीरिक फायदे भी देता है.
आध्यात्मिक
पारंपरिक रूप से, सूर्य को ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है. सूर्य नमस्कार सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने और इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए की जाने वाली एक भक्तिपूर्ण प्रथा है. सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण स्वास्थ्य अभ्यास है. कहा जाता है कि यह शरीर को मजबूत बनाता है और मन को शांत करता है, और रोजाना थोड़ा समय इसे देने से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)