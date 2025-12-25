ETV Bharat / lifestyle

शरीर रहेगा फुर्तीला और दिमाग रहेगा तेज, सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में जानकर हो जाएंगे हैरान

शरीर रहेगा फुर्तीला और दिमाग रहेगा तेज, सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में जानकर हो जाएंगे हैरान ( GETTY IMAGES )