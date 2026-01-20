ETV Bharat / lifestyle

क्या आप भी आर्थिक तंगी से हैं बहुत परेशान? तो आज ही घर ले आएं ये पौधे, चमक जाएगी आपकी किस्मत

तुलसी: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है. इसे "विष्णु प्रिया" मतलब विष्णु की प्रिय कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि जिस घर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा होता है, वह वास्तु दोषों से मुक्त रहता है. यह न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि हवा को भी शुद्ध करता है और बीमारियों को दूर रखता है. तुलसी सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है. तुलसी का पौधा लगाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है. तुलसी का पौधा घर की उत्तर, उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है.

मनी प्लांट: मनी प्लांट को धन का पौधा भी कहा जाता है, यह पौधा आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह पौधा न सिर्फ धन को आकर्षित करता है, बल्कि पति-पत्नी के बीच रिश्ते को भी मजबूत करता है. मनी प्लांट को शुक्र ग्रह का सिंबल माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की बेलें जितनी हरी और घनी होंगी, घर में धन का आगमन उतना ही आसान होगा. ऐसा माना जाता है कि घन का पौधा घर-परिवार को समृद्धि को आकर्षित कर स्थिर करता है सुख-समृद्धि लाने में मददगार होता है. इसके अलावा यह पौधा आसपास की हवा को स्वच्छ बनाता है. इसे हमेशा घर के दक्षिण-पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए.

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, हमारे आस-पास की प्रकृति और हमारी जीवनशैली के बीच गहरा संबंध है. विशेष रूप से, वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ खास तरह के पौधे लगाने से न सिर्फ हरियाली आती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक समृद्धि और खुशहाली भी आती है. आइए ऐसे सात अनोखे पौधों के बारे में जानते हैं जो आपके घर को बदल सकते हैं और सौभाग्य ला सकते हैं.

अपराजिता: अपराजिता का मतलब है "जिसे हराया न जा सके". नीले फूलों वाली यह बेल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है. इसलिए इसे 'विष्णु कंठ' भी कहा जाता है. जिस घर में यह बेल उगती है, उस घर में पैसों की दिक्कतें नहीं होतीं, और परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है. इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए.

अपराजिता (GETTY IMAGES)

बांस का पौधा: बांस को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. यह पांच तत्वों: पृथ्वी, जल, अग्नि, धातु और लकड़ी के बीच संतुलन बनाता है. यह लंबी उम्र और अपार सौभाग्य देता है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसे पूर्व दिशा में और आर्थिक लाभ के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए.

शमी का पौधा: शमी के पौधे का ज्योतिष में विशेष महत्व है. यह सीधे भगवान शनि से जुड़ा है. शमी के पौधे की पूजा करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और उसका असर कम होता है, खासकर शनिवार को. यह काम में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और सफलता दिलाता है. इसे घर के मुख्य द्वार पर, बाहर निकलते समय दाहिनी ओर रखना चाहिए.

शमी का पौधा (GETTY IMAGES)

क्रसुला: वास्तु शास्त्र में क्रसुला पौधे को मनी प्लांट से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है. इसके पत्ते मोटे और मुलायम होते हैं. कहा जाता है कि यह चुंबक की तरह धन को आकर्षित करता है. माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से इनकम बढ़ती है. क्रसुला पौधे के मोटे, सिक्के जैसे पत्ते धन और समृद्धि का प्रतीक हैं. यह पौधा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है और इसे घर या ऑफिस में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं. यह नेगेटिव एनर्जी को कम करता है और जीवन में खुशियां लाता है. इसे घर के मेन गेट के दाईं ओर रखने से बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं.

स्पाइडर प्लांट (GETTY IMAGES)

स्पाइडर प्लांट: स्पाइडर प्लांट ग्रोथ और पवित्रता का प्रतीक है. इसकी पत्तियां फैलाव को दिखाती हैं, जबकि इसके फूल पवित्रता को दर्शाते हैं. माना जाता है कि स्पाइडर प्लांट खुशहाली से जुड़ा होता है और घर में अच्छी किस्मत और पॉजिटिव एनर्जी लाता है. कुल मिलाकर, यह पौधा आपके जीवन और घर में स्थिरता लाने के लिए जाना जाता है. स्पाइडर प्लांट (क्लोरोफाइटम कोमोसम) हवा को साफ करने की अपनी क्षमता के लिए भी मशहूर है, यह हवा से फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन जैसे कुछ टॉक्सिन को हटाता है. स्पाइडर प्लांट को घर में उत्तर, पूर्व, उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण) दिशा में लगाना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)