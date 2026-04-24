ग्रीन टी पीने के 10 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानें, जो आपको इसे पीने के लिए मजबूर कर देंगे
ग्रीन टी एक हेल्दी ड्रिंक है. इसमें कई औषधीय गुण होता है. यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है...
Published : April 24, 2026 at 8:04 PM IST
ग्रीन टी के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है. इसमें ऐसे मेडिसिनल गुण होते हैं जो वजन घटाने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और स्किन केयर में मदद करते हैं. हालांकि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी, लेकिन ग्रीन टी अपने बेनिफिट्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गई है. खासकर वे लोग जो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें ग्रीन टी पीना पसंद है.
ग्रीन टी कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियों से बनती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स भरपूर होते हैं. हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला है कि ग्रीन टी पीने से टाइप-2 डायबिटीज, अल्जाइमर और लिवर की बीमारियों का खतरा काफी कम हो सकता है. अब आइए कीवलैंड क्लिनिक में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, ग्रीन टी पीने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं.
- वजन घटाने में मददगार: ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स भरपूर होते हैं. यह तेजी से फैट बर्न करने में मदद करती है. यह शरीर में खाने को कैलोरी में बदलने की स्पीड भी बढ़ाती है. कई स्टडीज से पता चला है कि ग्रीन टी फैट कम करने में मददगार है, खासकर पेट के आस-पास का फैट. साथ ही, ग्रीन टी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है और इस तरह वजन घटाने में मदद करती है.
- कैंसर से बचाव में मददगार: कैंसर हमारे शरीर में सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है. इस बीमारी से हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं. ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये कई तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इसोफेगल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के खतरे को कम करने में मदद करते हैं. ग्रीन टी को बिना दूध के पीना चाहिए. इसमें दूध मिलाने से इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण कम हो जाते हैं.
- डायबिटीज के मरीजों के लिए ग्रीन टी: डायबिटीज पर ग्रीन टी के असर पर अभी तक ज्यादा स्टडी नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीन टी टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कम करती है. ग्रीन टी शरीर में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है और ब्लड शुगर लेवल को कम करती है. साथ ही, यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और इसे बढ़ने से रोकती है.
- कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार: एक स्टडी के मुताबिक, रोज 10 कप ग्रीन टी पीने से टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होता है. साथ ही, यह खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. इसे चाय या कैप्सूल के तौर पर लिया जा सकता है.
- ग्रीन टी के ब्रेन बेनिफिट्स: ग्रीन टी पीने से ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है। इसमें कैफीन होता है, जो एक जाना-माना स्टिमुलेंट है. हालांकि कॉफी जितना नहीं, लेकिन यह ब्रेन को स्टिम्युलेट करने के लिए काफी है. कैफीन के साथ, इसमें L-थीनाइन नाम का एक एमिनो एसिड भी होता है. ये दोनों मिलकर ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं.
- ग्रीन टी के कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स: साइंटिस्ट्स के मुताबिक, ग्रीन टी हमारी ब्लड वेसल की लाइनिंग को रिलैक्स रखकर हमें हार्ट डिजीज के रिस्क से बचाती है. यह ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करने और ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मददगार है. सबसे जरूरी बात, यह ब्लड क्लॉट के रिस्क को कम करती है, जो हार्ट फेलियर का मुख्य कारण है.
- अल्जाइमर डिजीज को रोकने में मददगार: माना जाता है कि ग्रीन टी पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से होने वाले डैमेज को कम करने में मदद करती है. एक स्टडी के अनुसार, ग्रीन टी डैमेज ब्रेन सेल्स को रिपेयर करती है और उन्हें खत्म होने से बचाती है. यह बुढ़ापे में दिमाग को खराब होने से भी बचाती है. इसमें मौजूद कैटेचिन कंपाउंड न्यूरॉन्स को बचाता है. नतीजतन, भूलने की बीमारी कम हो जाती है.
- दांतों के लिए ग्रीन टी के फायदे: ग्रीन टी दांतों की सेहत को बेहतर बनाती है. इसमें मौजूद कैटेचिन कंपाउंड वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है और इन्फेक्शन का खतरा कम करता है. कुछ स्टडीज के मुताबिक, यह स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस (बैक्टीरिया) को बढ़ने से रोकता है. नतीजतन, सांसों की बदबू और दांतों में कैविटी का खतरा कम हो जाता है.
- ब्लड प्रेशर पर ग्रीन टी का असर: कई स्टडीज के मुताबिक, ग्रीन टी का रेगुलर सेवन ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर ले आता है.
- ग्रीन टी के स्किन फायदे: ग्रीन टी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये उम्र बढ़ने के साथ आने वाली झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं. 2007 में हुई एक स्टडी से पता चला है कि ग्रीन टी सोरायसिस जैसी स्किन से जुड़ी कई बीमारियों के इलाज में एक बेहतरीन दवा की तरह काम करती है. ग्रीन टी पीने से स्किन की सूजन भी ठीक हो सकती है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)