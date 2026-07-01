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प्लास्टिक टैंक में रखे पानी को पीने से 100 स्कूली छात्राएं बीमार, जानें छत पर लगे Water Tank को साफ रखने के 8 आसान तरीके

झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंधी ब्लॉक में एक रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा लड़कियां ओवरहेड स्टोरेज टैंक का पानी पीने के बाद बीमार पड़ गईं. प्लास्टिक टैंक में रखा पानी पीने के बाद कई स्टूडेंट्स ने पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आना और कमजोरी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया.

अधिकारियों ने समस्या का सही कारण पता लगाने के लिए पानी और खाने के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे हैं. हालांकि, यह घटना याद दिलाती है कि अगर ठीक से मेंटेन न किया जाए तो वॉटर टैंक में स्टोर किया हुआ साफ पानी भी आसानी से खराब हो सकता है. जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में छपी एक स्टडी में पाया गया कि घरों में रखा पीने का पानी, सीधे सोर्स से लिए गए पानी की तुलना में माइक्रोऑर्गेनिज्म से खराब होने की ज्यादा संभावना रखता है. रिसर्च करने वालों ने यह भी पाया कि पानी को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के अलावा, टैंकों की सफाई और सही ढंग से देखभाल करने से गंदगी या प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है.