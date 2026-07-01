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प्लास्टिक टैंक में रखे पानी को पीने से 100 स्कूली छात्राएं बीमार, जानें छत पर लगे Water Tank को साफ रखने के 8 आसान तरीके

भीषण गर्मी के मौसम में छत पर रखी पानी की टंकियों का पानी भी दूषित हो सकता है, यहां बताया गया है कि आप अपना...

Learn 8 easy ways to keep your rooftop water tank clean.
प्लास्टिक टैंक में रखे पानी को पीने से 100 स्कूली छात्राएं बीमार (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 1, 2026 at 5:44 PM IST

4 Min Read
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झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंधी ब्लॉक में एक रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा लड़कियां ओवरहेड स्टोरेज टैंक का पानी पीने के बाद बीमार पड़ गईं. प्लास्टिक टैंक में रखा पानी पीने के बाद कई स्टूडेंट्स ने पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आना और कमजोरी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया.

अधिकारियों ने समस्या का सही कारण पता लगाने के लिए पानी और खाने के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे हैं. हालांकि, यह घटना याद दिलाती है कि अगर ठीक से मेंटेन न किया जाए तो वॉटर टैंक में स्टोर किया हुआ साफ पानी भी आसानी से खराब हो सकता है. जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में छपी एक स्टडी में पाया गया कि घरों में रखा पीने का पानी, सीधे सोर्स से लिए गए पानी की तुलना में माइक्रोऑर्गेनिज्म से खराब होने की ज्यादा संभावना रखता है. रिसर्च करने वालों ने यह भी पाया कि पानी को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के अलावा, टैंकों की सफाई और सही ढंग से देखभाल करने से गंदगी या प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है.

अपने घर की पानी की टंकी को साफ रखने के ये 8 आसान तरीके अपनाएं

  • हर छह महीने में टंकी साफ करें– समय के साथ, टंकी की तली में गाद, गंदगी और ऑर्गेनिक चीजें जमा हो जाती हैं. इसलिए, हर छह महीने में कम से कम एक बार टंकी की सफाई करने से पानी की क्वालिटी बनी रहती है.
  • ढक्कन को कसकर बंद रखें– सिर्फ एक मजबूत और कसकर बंद ढक्कन ही धूल, कीड़ों, पक्षियों की बीट और दूसरी गंदगी को टंकी में जाने से रोक सकता है.
  • टंकी को सीधी धूप से दूर रखें– धूप से टंकी के अंदर काई (शैवाल) पनपती है. मोटी और धूप-रोधी टंकी का इस्तेमाल करने या उसके ऊपर छत या शेड लगाने से काई जमने से रोका जा सकता है.
  • इनलेट और आउटलेट पाइप पर जाली लगाएं– पानी की टंकी को कचरे, कीड़े-मकोड़ों और पत्तियों से सुरक्षित रखने के लिए पाइप के मुंह पर या टंकी के इनलेट पर बारीक जाली का इस्तेमाल बहुत जरूरी है.
  • दरारों या लीकेज की जांच करें– टंकी में छोटी-छोटी दरारें भी बारिश का पानी या गंदगी को अंदर आने दे सकती हैं.
  • जमी हुई गंदगी (तलछट) को तुरंत हटाएं– अगर पानी गंदा दिखे या आपको तली में गंदगी जमा दिखे, तो पानी इस्तेमाल करने से पहले टंकी को पूरी तरह खाली करके साफ कर लें.
  • टंकी के आस-पास की जगह साफ रखें– टंकी के पास गंदगी, केमिकल या रुका हुआ पानी न रहने दें, क्योंकि इनसे पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है.
  • तेज बारिश के बाद टंकी की जांच करें– भारी बारिश के बाद टंकी के ढक्कन और खुले पाइप वाले हिस्सों को देखें ताकि यह पक्का हो सके कि बारिश का पानी, गंदगी या दूसरी अशुद्धियां टंकी में नहीं गई हैं.
  • ये संकेत बताते हैं कि टैंक की तुरंत सफाई की जरूरत है
  • पानी का धुंधला या रंग बदला हुआ होना
  • ध्यान रखें कि टैंक सीधी धूप से बचा रहे
  • पानी से अजीब गंध आना या स्वाद खराब होना
  • टैंक की दीवारों पर काई जमना
  • टैंक के अंदर की सतह का चिपचिपा महसूस होना
  • पानी में कीड़े या केंचुए होना

पानी की टंकी को ठीक से साफ करने और ढक्कन को हमेशा बंद रखने जैसी आसान आदतें यह पक्का करेंगी कि आप जो पानी पीते हैं, वह साफ और सुरक्षित रहे.

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