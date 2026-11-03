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'चेयर पोएट्री ईवनिंग्स' के 9वें संस्करण के लिए तैयार हो रहा है कोलकाता, 12 देशों के जाने-माने कवि एक साथ मंच पर आएंगे नजर

'चेयर पोएट्री ईवनिंग्स' के 9वें संस्करण के लिए तैयार हो रहा है कोलकाता ( ETV BHARAT )

कोलकाता के अंतरराष्ट्रीय कविता महोत्सव, 'चेयर पोएट्री ईवनिंग्स' का नौवां संस्करण 26 से 29 नवंबर, 2026 तक आयोजित किया जाएगा. इस वर्ष, महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना और कोलकाता की समृद्ध साहित्यिक विरासत को और अधिक मजबूत करना है. इस चार दिवसीय आयोजन में 12 देशों और भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के प्रमुख कवि शामिल होंगे. इसमें 15 भाषाओं की कविताओं का उत्सव मनाया जाएगा और छात्रों तथा नए लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ संवाद करने और जुड़ने का मौका मिलेगा.

पिछले कुछ वर्षों में, 'चेयर पोएट्री इवनिंग्स' ने अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच का लगातार विस्तार किया है. 35 से अधिक देशों के कवियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिससे वैश्विक कविता कैलेंडर में कोलकाता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित हुआ है. दुनिया के सबसे अहम साहित्यिक आयोजनों में से एक होने के नाते, इस महोत्सव ने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, बल्कि युवाओं के बीच साहित्यिक जागरूकता बढ़ाने और शहर की कलात्मक व बौद्धिक परंपराओं को समृद्ध करने की दिशा में भी काम किया है.