'चेयर पोएट्री ईवनिंग्स' के 9वें संस्करण के लिए तैयार हो रहा है कोलकाता, 12 देशों के जाने-माने कवि एक साथ मंच पर आएंगे नजर
कोलकाता के अंतरराष्ट्रीय कविता महोत्सव, 'चेयर पोएट्री इवनिंग्स' का नौवां संस्करण 26 से 29 नवंबर, 2026 तक आयोजित किया जाएगा. इसमें देश और दुनियाभर के...
Published : November 3, 2026 at 5:35 PM IST
कोलकाता के अंतरराष्ट्रीय कविता महोत्सव, 'चेयर पोएट्री ईवनिंग्स' का नौवां संस्करण 26 से 29 नवंबर, 2026 तक आयोजित किया जाएगा. इस वर्ष, महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना और कोलकाता की समृद्ध साहित्यिक विरासत को और अधिक मजबूत करना है. इस चार दिवसीय आयोजन में 12 देशों और भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के प्रमुख कवि शामिल होंगे. इसमें 15 भाषाओं की कविताओं का उत्सव मनाया जाएगा और छात्रों तथा नए लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ संवाद करने और जुड़ने का मौका मिलेगा.
पिछले कुछ वर्षों में, 'चेयर पोएट्री इवनिंग्स' ने अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच का लगातार विस्तार किया है. 35 से अधिक देशों के कवियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिससे वैश्विक कविता कैलेंडर में कोलकाता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित हुआ है. दुनिया के सबसे अहम साहित्यिक आयोजनों में से एक होने के नाते, इस महोत्सव ने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, बल्कि युवाओं के बीच साहित्यिक जागरूकता बढ़ाने और शहर की कलात्मक व बौद्धिक परंपराओं को समृद्ध करने की दिशा में भी काम किया है.
इस साल के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य कोलकाता के स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचना है. कविता-लेखन कार्यशालाएं, साहित्यिक चर्चाएं और रचनात्मक सत्र छात्रों को कविता के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने और सांस्कृतिक समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. उभरती प्रतिभाओं को पहचान दिलाने की एक विशेष पहल के तहत, यह महोत्सव पश्चिम बंगाल के स्कूली और कॉलेज छात्रों द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित करेगा, जिसका संपादन अनिंदिता बोस करेंगी.
इस अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय साहित्यकार या कवि में कौन-कौन शामिल हैं?
इस अंतरराष्ट्रीय सूची में अलोइजिया ज़ुपान सोसिच, अमृता भट्टाचार्य, एंजेलीना पोलोन्स्काया, अविनाश मिश्रा, ब्रान मोजेतिच, कैरी सालेर्नो, सीपी सुरेंद्रन, ग्योको जद्रावेस्की, हिमालय जाना, किरुन कपूर, लिंडा एंडरसन, मार्टिना इवांस, मार्टा एलोय सिचोका, महेश वर्मा, मेलानी लेब्लांक, मिंग दी, मोया डी फेयटर, नतालिया मालेक, नीलिम कुमार और प्रभात मिलिंद शामिल हैं. उद्घाटन की शाम को संगीतमय बनाने के लिए, लोक संगीतकार सुमित गुहा, दीपमोय दास, सुभजोय बरुआ, रिक मुखर्जी, अविषेक चक्रवर्ती और श्यामल मित्रा कविता और संगीत के रिश्ते का जश्न मनाते हुए एक विशेष प्रस्तुति देंगे.
2026 की 'प्रेसिडेंशियल पोएट्री ईवनिंग्स के आयोजन स्थल
इस कार्यक्रम की शुरुआत ICCR स्थित 'जामिनी रॉय गैलरी' में एक कला प्रदर्शनी से होगी, जिसमें कोलकाता के कवियों द्वारा कविता-पाठ भी किया जाएगा. औपचारिक उद्घाटन 'सत्यजीत रे ऑडिटोरियम' (ICCR) में होगा. इसके बाद, 'सैमिल्टन होटल' और शहर की अन्य कई जगहों पर कविता-पाठ, चर्चाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी.
इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण 'पोएट्री ऑन द क्रूज' (क्रूज पर कविता-पाठ) होगा, जो चार दिवसीय कार्यक्रम के भव्य समापन के रूप में आयोजित किया जाएगा. हुगली नदी में एक जहाज पर होने वाला यह आयोजन, कोलकाता के ऐतिहासिक नदी-तट के नजारों के बीच कवियों को एक साथ लाएगा. यह समकालीन साहित्यिक अभिव्यक्ति को शहर के सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ने का काम करेगा.
'चेयर लिटरेरी ट्रस्ट' द्वारा आयोजित यह महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय कविता को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है. साथ ही, यह नई पीढ़ी को कोलकाता की विकसित होती साहित्यिक संस्कृति से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता है. इस महोत्सव को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक व सांस्कृतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें पोएट्री बुक सोसाइटी (यूके), डच फाउंडेशन फॉर लिटरेचर, फ़्लैंडर्स लिटरेचर (बेल्जियम), पोलिश इंस्टीट्यूट (नई दिल्ली), बुक इंस्टीट्यूट (पोलैंड), स्लोवेनियन बुक एजेंसी, हिमालयन राइटिंग रिट्रीट, सैमिलटन होटल और विवादा क्रूज़ प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं.
कवि और फेस्टिवल डायरेक्टर सोनेट मोंडल ने कहा कि कोलकाता की सांस्कृतिक विरासत ऐसी चीज है जिसे बचाने, नए तरीके से सोचने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश करने की जरूरत है. दुनिया भर के कवियों को शहर के युवाओं के साथ बातचीत के लिए लाकर, हमारा मकसद यह पक्का करना है कि यह विरासत आगे भी बढ़ती रहे. फेस्टिवल डायरेक्टर तुषार धवल सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश कविता को युवा दिमागों के करीब लाना और उन्हें अपनी क्रिएटिव क्षमता खोजने के लिए बढ़ावा देना है. इस फेस्टिवल के जरिए, हम कोलकाता की साहित्यिक परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं और उन्हें नई पीढ़ी के लिए सार्थक बनाना चाहते हैं.