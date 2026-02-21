ETV Bharat / lifestyle

कपिंग थेरेपी किसे करवानी चाहिए और किसे इससे बचना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें

आजकल बहुत से लोग शरीर के दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने के लिए कपिंग थेरेपी करवाते हैं. यह कोई मॉडर्न इलाज नहीं है, बल्कि एक पुरानी प्रैक्टिस है जिसका इस्तेमाल पुराने मिस्र और चीन में हजारों सालों से किया जा रहा है. इसका इस्तेमाल आम तौर पर ज्यादा मेहनत करने या ज्यादा देर तक बैठने से होने वाले पीठ और गर्दन के दर्द के इलाज के लिए किया जाता है. इस इलाज का आधार स्किन पर खास कप लगाना है, जिससे एक तरह का प्रेशर (सक्शन) बनता है.

इससे मसल्स का टेंशन कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. आजकल बहुत से लोग दर्द और थकान दूर करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह तरीका किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक. महाराष्ट्र के मालेगांव से संबंध रखने वाले कपिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद का क्या है कहना जानिए...

कप थेरेपी क्या है ?

कपिंग थेरेपी अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक पुराना तरीका है जिसमें थेरेपिस्ट कुछ मिनट के लिए आपकी स्किन पर खास कप लगाकर सक्शन बनाता है. लोग इसे कई वजहों से करवाते हैं, जैसे दर्द और सूजन से राहत पाने के लिए, आराम और डीप-टिशू मसाज के तौर पर. यह इलाज का एक और तरीका है. इस तरीके में, स्किन पर कांच, बांस या सिलिकॉन के कप रखे जाते हैं, जिससे अंदर की हवा निकलती है और वैक्यूम बनता है. यह प्रेशर स्किन को थोड़ा ऊपर की ओर खींचता है, जिससे मसल्स में खून का बहाव बढ़ता है और शरीर का दर्द कम होता है. कपिंग मुख्य रूप से दो तरह की होती है.