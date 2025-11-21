ETV Bharat / lifestyle

सावधान अगर आपकों भी है यह समस्या, तो भूलकर भी गाजर न खाएं, वरना...

सर्दियां शुरू हो गई हैं. बदलते मौसम के साथ खाने की आदतें तेजी से बदलती हैं. सर्दियों में बाजार में कई तरह की सब्जियां मिलती हैं. ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं. इस मौसम में मिलने वाली सब्जियों की बहुत डिमांड होती है, और गाजर उनमें से एक है. गाजर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसमें विटामिन A, फाइबर, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाजर आंखों की रोशनी के लिए अच्छी होती है, लेकिन कुछ खास सेहत समस्याओं से परेशान लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए...

सर्दियों में बहुत से लोग गाजर फ्राई, गाजर का हलवा और गाजर की चटनी का मजा लेते हैं. गाजर का इस्तेमाल वेजिटेबल बिरयानी में भी बहुत अधिक होता है. गाजर खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं. इसे खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और पाचन भी बेहतर होता है. गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसके इतने सारे सेहत के फायदों के बावजूद, कुछ लोगों को गाजर नहीं खानी चाहिए. जिन्हें कुछ खास सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं, उन्हें इससे दूर ही रहना चाहिए. आइए जानते हैं कि किसे गाजर नहीं खानी चाहिए...