ETV Bharat / lifestyle

सावधान अगर आपकों भी है यह समस्या, तो भूलकर भी गाजर न खाएं, वरना...

गाजर में न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को इन्हें नहीं खाना चाहिए...

Etv BharatKnow which people should not eat carrots and which diseases are harmful for them.
सावधान अगर आपकों भी है यह समस्या, तो भूलकर भी गाजर न खाएं, वरना... (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 21, 2025 at 6:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सर्दियां शुरू हो गई हैं. बदलते मौसम के साथ खाने की आदतें तेजी से बदलती हैं. सर्दियों में बाजार में कई तरह की सब्जियां मिलती हैं. ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं. इस मौसम में मिलने वाली सब्जियों की बहुत डिमांड होती है, और गाजर उनमें से एक है. गाजर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसमें विटामिन A, फाइबर, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाजर आंखों की रोशनी के लिए अच्छी होती है, लेकिन कुछ खास सेहत समस्याओं से परेशान लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए...

सर्दियों में बहुत से लोग गाजर फ्राई, गाजर का हलवा और गाजर की चटनी का मजा लेते हैं. गाजर का इस्तेमाल वेजिटेबल बिरयानी में भी बहुत अधिक होता है. गाजर खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं. इसे खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और पाचन भी बेहतर होता है. गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसके इतने सारे सेहत के फायदों के बावजूद, कुछ लोगों को गाजर नहीं खानी चाहिए. जिन्हें कुछ खास सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं, उन्हें इससे दूर ही रहना चाहिए. आइए जानते हैं कि किसे गाजर नहीं खानी चाहिए...

इन स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को गाजर नहीं खानी चाहिए

Know which people should not eat carrots and which diseases are harmful for them.
सावधान अगर आपकों भी है यह समस्या, तो भूलकर भी गाजर न खाएं, वरना... (GETTY IMAGES)
  • कब्ज
    आजकल बहुत से लोग पाचन की समस्याओं से परेशान रहते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे लोगों को गाजर खाने से बचना चाहिए. जिन लोगों को अक्सर पेट दर्द रहता है, उन्हें गाजर खाते समय सावधान रहना चाहिए. गाजर में फाइबर भरपूर होता है, जो इसे पेट के लिए अच्छा बनाता है. हालांकि, बहुत ज्यादा खाने से ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, गैस और कब्ज हो सकता है.
  • डायबिटीज के मरीज
    डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान रहते हैं. ऐसे में उन्हें अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए. डायबिटीज वाले लोगों को गाजर सावधानी से और कम मात्रा में खानी चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि गाजर में नैचुरली शुगर ज्यादा होती है. ज्यादा गाजर खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. इसलिए, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही अपनी डाइट में गाजर शामिल करना सबसे अच्छा है.
  • ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं
    एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को गाजर नहीं खानी चाहिए. गाजर ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट बदल सकती है, जिससे बच्चे के लिए इसे पीना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा, प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत ज्यादा गाजर खाने से कुछ महिलाओं को दिक्कत हो सकती है. इसलिए, इसे कम मात्रा में खाएं.
  • इंसोम्निया से परेशान लोग
    आजकल बहुत से लोग इंसोम्निया से जूझ रहे हैं. बहुत से लोग स्ट्रेस, एंग्जायटी या दूसरे कारणों से ठीक से सो नहीं पाते हैं. ऐसे लोगों को गाजर खाते समय सावधान रहना चाहिए. गाजर का पीला हिस्सा बहुत गर्म होता है और इसे खाने पर जलन होती है, जिससे नींद और खराब होती है. अगर आप रात में चैन की नींद चाहते हैं, तो गाजर कम मात्रा में खाएं.
  • एलर्जी की समस्या
    बहुत से लोगों को अक्सर स्किन एलर्जी होती है, जिससे खुजली, रैशेज और स्किन में जलन हो सकती है. ऐसे लोगों को गाजर खाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए. इसके अलावा, कुछ लोगों को गाजर से एलर्जी होती है, इसलिए उन्हें इसे खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए. अगर उन्हें कोई परेशानी होती है, तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और सही सलाह लेनी चाहिए.
  • कैरोटीनेमिया का खतरा
    कुछ लोगों को ज्यादा गाजर खाने से कैरोटीनेमिया हो सकता है. गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है. इसे खाने के बाद, यह विटामिन A में बदल जाता है. ज्यादा गाजर खाने से शरीर में कैरोटीन की मात्रा काफी बढ़ सकती है, जिससे कैरोटीनेमिया हो सकता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा पीली पड़ जाती है. इसलिए, एक्सपर्ट बहुत कम मात्रा में गाजर खाने की सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WHO SHOULD NOT EAT CARROTS
SIDE EFFECTS OF EATING CARROTS
BENEFITS OF EATING RAW CARROT
SIDE EFFECTS OF CARROTS
WHO SHOULD NOT EAT CARROTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.