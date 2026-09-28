सेब खरीदने से पहले किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जान लें वरना आपके साथ भी हो सकता है धोखा!
अगर आप बाजार से लाल और चमकदार सेब खरीदते हैं, लेकिन घर पहुंचने पर वह बेस्वाद या खट्टा निकलता है, तो यह सोचना गलत है...
Published : September 28, 2026 at 6:09 PM IST
Tips for Selecting the Perfect Apple: जब हम बड़े उत्साह से चमकीले लाल, सुंदर सेब खरीदते हैं, और घर पर पहला निवाला खाते ही पाते हैं कि वे बेस्वाद या बहुत ज्यादा खट्टे हैं, तो हमारा मूड पूरी तरह खराब हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेब का बाहर से आकर्षक लाल रंग इस बात की गारंटी नहीं देता कि वह अंदर से मीठा और जूसी होगा. बाजार में मिलने वाले सेब अक्सर आकर्षक दिखाने के लिए वैक्स या मोम की परत से ढके होते हैं. इससे वे चमकदार तो दिखते हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी क्वालिटी उस दिखावट के बराबर नहीं होती है.
बहुत से लोग केवल उन्हीं सेबों को चुनते हैं जो बाहर से लाल और चमकदार दिखते हैं. हालांकि, जानकारों की सलाह है कि सिर्फ रंग देखकर सेब की क्वालिटी और मिठास का अंदाजा लगाना गलत है. फल बेचने वालों और जानकारों के बताए कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले, मीठे और रसीले सेब चुन सकते हैं. आइए, इस खबर में सेब खरीदते समय ध्यान रखने लायक कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं...
- वजन चेक करें- यह एक बहुत आसान और सही तरीका है. अगर आप एक ही साइज के दो सेब अपने हाथों में पकड़ें, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन-सा ज्यादा भारी है. एक ताजा सेब अपने साइज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भारी लगता है. अगर वह बड़ा दिखे लेकिन हाथ में हल्का लगे, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर का मॉइस्चर सूख गया है और फल सूखने लगा है. ऐसे सेब खाने में नरम और बेस्वाद लगेंगे. इसलिए, वही सेब चुनें जो आकार से ज्यादा भारी लगे.
- खुशबू सूंघकर देखें- एक पके, मीठे सेब से उसकी डंठल के पास से ही कुदरती तौर पर मीठी खुशबू आती है. अगर आप फल को अपनी नाक के पास ले जाएं और कोई खुशबू न आए, तो या तो उसे समय से पहले ही तोड़ लिया गया है या फिर लंबे समय तक रखे रहने के कारण उसका कुदरती स्वाद खत्म हो गया है. जिस सेब से अच्छी, मीठी खुशबू आती है, उसके अंदर से भी उतना ही मीठा और स्वादिष्ट होने की पूरी संभावना होती है.
- सेब को छूकर देखें- सिर्फ लाल रंग पर भरोसा न करें. एक ही पेड़ पर लगे फलों का रंग धूप के संपर्क में आने के तरीके के आधार पर बदलता रहता है. इसलिए, फल को अंगूठे से हल्के से दबाकर देखें. छिलका कसा हुआ और थोड़ा सख्त महसूस होना चाहिए. अगर दबाने पर फल का कोई छोटा सा हिस्सा भी नरम लगे, तो समझ लीजिए कि अंदर से फल खराब है.
- डंठल की जांच करें- सेब के ऊपरी हिस्से में मौजूद डंठल उसकी ताजगी का प्रमाण होता है. ताजे सेब का डंठल हल्का हरा होता है और मजबूती से जुड़ा होता है. यदि डंठल सूखकर गिरने लगे, या डंठल के आसपास की त्वचा झुर्रीदार और अंदर की ओर धंसी हुई दिखाई दे, तो यह एक पुराना फल है. ऐसे फलों का कुरकुरापन और मिठास कम हो जाती है.
- उंगली से थपथपाकर देखें- जैसे आप तरबूज को थपथपाते हैं, वैसे ही सेब को अपनी उंगली से हल्के से थपथपाएं. अगर थपथपाने पर ठोस, स्पष्ट और घनी आवाज आती है, तो फल का गूदा ताजा और रस से भरा हुआ है. अगर थपथपाने पर खोखली, खाली डिब्बे जैसी आवाज आती है, तो सेब अंदर से सूखा और पपड़ीदार है.
- चमकीली पॉलिश और रंगों से धोखा न खाएं- अगर आप ऐसे सेब चुनें जो हाथ में भारी लगें, सख्त हों और जिनकी खुशबू अच्छी हो, तो आप हर बार मीठे, कुरकुरे ताजे फल का आनंद ले सकते हैं.