ETV Bharat / lifestyle

Dhanteras पर जरूर घर लाएं ये 8 चीजें, साल भर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा!

धनतेरस पर घर में कुछ खास चीजें लाने से साल भर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. खबर में जानें क्या है ये चीजें...

Know what to buy and what not to buy on Dhanteras 2025
Dhanteras पर जरूर घर लाएं ये 8 चीजें, साल भर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 18, 2025 at 2:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आज, 18 अक्टूबर को धनतेरस से शुरू होकर, दिवाली का त्यौहार पांच दिनों तक चलेगा, जिसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली का मुख्य दिन (लक्ष्मी पूजन), गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं. धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, धन और समृद्धि से जुड़े लक्ष्मी और कुबेर की इस दिन पूजा की जाती है. इस दिन आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है.

धनतेरस पर कीमती धातुएं खरीदी जाती हैं, क्योंकि इसे एक शुभ दिन माना जाता है. इस दिन की गई कोई भी खरीदारी न केवल आर्थिक सौभाग्य लाती है, बल्कि खुशहाली भी लाती है. इसलिए, धनतेरस पर कुछ वस्तुएं घर लाने से पूरे वर्ष देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. धार्मिक मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, ये वस्तुएं सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छी ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं. इस लेख में, धनतेरस पर खरीदे जाने वाले इन 8 शुभ वस्तुओं के बारे में जानें...

Know what to buy and what not to buy on Dhanteras 2025
Dhanteras पर जरूर घर लाएं ये 8 चीजें, साल भर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा! (GETTY IMAGES)

पीतल या तांबे के बर्तन: इन्हें भगवान धन्वंतरि का प्रतीक माना जाता है. इन्हें घर में लाने से स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ती है.

झाड़ू: धनतेरस पर झाड़ू खरीदना दरिद्रता को दूर करने और लक्ष्मी का घर में वास सुनिश्चित करने का प्रतीक है. इसे घर में किसी कोने में, दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए और इसके प्रयोग से पहले इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है.

गोमती चक्र: गोमती चक्र देवी लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है, जिसे घर में रखने से धन और समृद्धि आती है. इसे पूजा कक्ष या तिजोरी जैसी सुरक्षित जगहों पर रखने से आर्थिक वृद्धि होती है, और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं.

धनिया के बीज: धनिया के बीजों को पूजा में चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा आती है. पूजा के बाद, इन बीजों को तिजोरी या धन स्थान पर रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और धन में बढ़ोतरी होती है.

चांदी की वस्तुएं: चांदी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. यह धन और समृद्धि का प्रतीक है. धनतेरस और दीपावली के दिन चांदी के सिक्के खरीदना एक पुरानी परंपरा है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है.

Know what to buy and what not to buy on Dhanteras 2025
Dhanteras पर जरूर घर लाएं ये 8 चीजें, साल भर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा! (GETTY IMAGES)

लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति: दिवाली की पूजा में यह मूर्ति जरूरी है. इसे घर लाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है.

मिट्टी के ताबीज: ऐसी मान्यता है कि मिट्टी के ताबीज या अन्य मिट्टी से बनी वस्तुएं घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करती हैं और सकारात्मकता लाती हैं.

पंचामृत: पूजा में इन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाने से आर्थिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है. इन्हें देवी लक्ष्मी का प्रिय भोग माना जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साल भर सुख-शांति बनी रहे और देवी लक्ष्मी का वास हो, तो इस धनतेरस के दिन ये शुभ वस्तुएं अवश्य खरीदें. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आने वाले वर्ष में सुख-शांति का जीवन प्राप्त होगा.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DHANTERAS 2025
धनतेरस पर क्या खरीदें
WHAT NOT TO BUY ON DHANTERAS
GOLD AND SILVER PRICES ON DHANTERAS
WHAT TO BUY ON DHANTERAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.