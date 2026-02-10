ETV Bharat / lifestyle

जानें टेडी के किस रंग का होता है क्या मतलब और इस वैलेंटाइन वीक में क्यों किया गया शामिल?

वैलेंटाइन डे वीक 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलता है. इस हफ्ते का हर दिन लवर्स के लिए खास होता है. इस खास हफ्ते की शुरुआत रोज डे से होती है, उसके बाद प्रपोज डे, चॉकलेट डे और चौथे दिन टेडी डे आता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि इस खास हफ्ते में टेडी डे क्यों मनाया जाता है. इसका वैलेंटाइन डे वीक से क्या कनेक्शन है? प्यार और सॉफ्ट टॉयज के बीच क्या कनेक्शन है? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है, तो इस साल टेडी डे मनाने से पहले जान लें कि यह खास दिन क्यों मनाया जाता है...

टेडी डे की हिस्ट्री

टेडी बियर डे मनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 14 नवंबर, 1902 को अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट, थियोडोर "टेडी" रूजवेल्ट, भालू का शिकार करने गए थे. उनके असिस्टेंट ने एक काले भालू को पेड़ से बांध दिया था. हालांकि, प्रेसिडेंट थियोडोर "टेडी" रूजवेल्ट को भालू पर तरस आया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिकार के नियमों के खिलाफ है.

भालू की मासूमियत देखकर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को उस पर दया आ गई. प्रेसिडेंट ने भालू को मारा नहीं, लेकिन उन्होंने उसका एक कार्टून बनवाया. यह कार्टून 16 नवंबर, 1902 को एक अमेरिकन अखबार में छपा था. मॉरिस मिचटॉम, जो एक अमेरिकन खिलौनों की दुकान के मालिक थे, इस कार्टून से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस भालू के आकार का एक खिलौना बनाया. क्योंकि रूजवेल्ट का निकनेम "टेडी" था और उन्होंने भालू की जान बचाई थी, इसलिए मॉरिस मिचटॉम ने सॉफ्ट टॉय का नाम "टेडी बियर" रखा और तब से टेडी बियर को प्यार का प्रतीक माना जाता है.

क्यों मनाया जाता है 'टेडी डे'?

दरअसल, मॉरिस मिक्टोम नाम के एक दुकानदार ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पहला "टेडी बियर" बनाया था. इसलिए, इसे प्यार, देखभाल और स्नेह के प्रतीक के रूप में 10 फरवरी को वैलेंटाइन डे वीक के दौरान "टेडी डे" के तौर पर मनाया जाता है.

