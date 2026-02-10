ETV Bharat / lifestyle

जानें टेडी के किस रंग का होता है क्या मतलब और इस वैलेंटाइन वीक में क्यों किया गया शामिल?

प्यार, देखभाल और स्नेह के प्रतीक के रूप में 10 फरवरी को वैलेंटाइन डे वीक के दौरान "टेडी डे" के तौर पर मनाया जाता है.

वैलेंटाइन डे वीक 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलता है. इस हफ्ते का हर दिन लवर्स के लिए खास होता है. इस खास हफ्ते की शुरुआत रोज डे से होती है, उसके बाद प्रपोज डे, चॉकलेट डे और चौथे दिन टेडी डे आता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि इस खास हफ्ते में टेडी डे क्यों मनाया जाता है. इसका वैलेंटाइन डे वीक से क्या कनेक्शन है? प्यार और सॉफ्ट टॉयज के बीच क्या कनेक्शन है? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है, तो इस साल टेडी डे मनाने से पहले जान लें कि यह खास दिन क्यों मनाया जाता है...

टेडी डे की हिस्ट्री
टेडी बियर डे मनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 14 नवंबर, 1902 को अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट, थियोडोर "टेडी" रूजवेल्ट, भालू का शिकार करने गए थे. उनके असिस्टेंट ने एक काले भालू को पेड़ से बांध दिया था. हालांकि, प्रेसिडेंट थियोडोर "टेडी" रूजवेल्ट को भालू पर तरस आया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिकार के नियमों के खिलाफ है.

भालू की मासूमियत देखकर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को उस पर दया आ गई. प्रेसिडेंट ने भालू को मारा नहीं, लेकिन उन्होंने उसका एक कार्टून बनवाया. यह कार्टून 16 नवंबर, 1902 को एक अमेरिकन अखबार में छपा था. मॉरिस मिचटॉम, जो एक अमेरिकन खिलौनों की दुकान के मालिक थे, इस कार्टून से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस भालू के आकार का एक खिलौना बनाया. क्योंकि रूजवेल्ट का निकनेम "टेडी" था और उन्होंने भालू की जान बचाई थी, इसलिए मॉरिस मिचटॉम ने सॉफ्ट टॉय का नाम "टेडी बियर" रखा और तब से टेडी बियर को प्यार का प्रतीक माना जाता है.

क्यों मनाया जाता है 'टेडी डे'?
दरअसल, मॉरिस मिक्टोम नाम के एक दुकानदार ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पहला "टेडी बियर" बनाया था. इसलिए, इसे प्यार, देखभाल और स्नेह के प्रतीक के रूप में 10 फरवरी को वैलेंटाइन डे वीक के दौरान "टेडी डे" के तौर पर मनाया जाता है.

रंग से कमिटमेंट पहचानें

नीला टेडी बियर
नीला टेडी बियर गहरे प्यार की निशानी है. अगर कोई लड़का आपको नीला टेडी बियर देता है, तो आप समझ सकते हैं कि वह आपके लिए कमिटेड है.

हरा टेडी बियर
हरा टेडी बियर दिखाता है कि आप अपने लवर का इंतजार कर रहे हैं.

लाल टेडी बियर
अगर कोई लड़का किसी लड़की को लाल टेडी बियर गिफ्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपसे प्यार करता है. वह उस गिफ्ट के जरिए अपने प्यार की फीलिंग्स बताना चाहता है. इससे किसी भी रिश्ते में इमोशनल मजबूती आती है.

सफेद और नारंगी टेडी बियर
सफेद टेडी बियर दिखाता है कि लवर पहले से बुक है. नारंगी टेडी बियर दिखाता है कि वह प्रपोज़ करने वाला है.

काला, पीला और बैंगनी टेडी बियर
रिटर्न गिफ्ट के तौर पर टेडी बियर के रंग के भी अलग-अलग मतलब होते हैं. अगर आपको रिटर्न गिफ्ट में काले रंग का टेडी बियर मिलता है, तो समझ लें कि आपका प्यार रिजेक्ट हो गया है. अगर आपको रिटर्न गिफ्ट में पिंक कलर का टेडी बियर मिलता है, तो समझ लीजिए कि उसने आखिरकार आपका प्रपोजल मान लिया है. पर्पल कलर का टेडी बियर भी रिटर्न गिफ्ट में दिया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर इस बार नहीं, तो अगली बार ट्राई करें. वहीं, अगर पीले कलर के टेडी बियर की बात करें, तो इस कलर के टेडी बियर का मतलब है कि उसने आपसे रिश्ता खत्म कर लिया है. इसलिए कोशिश करें कि इस पूरे वैलेंटाइन डे वीक में पीले कलर का टेडी बियर न लें.

