खूबसूरत दिखने के लिए अपने चहरे पर जरूर लगाए मोरिंगा ऑयल, जानें इसके फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका

Etv Bharatखूबसूरत दिखने के लिए अपने चहरे पर जरूर लगाए मोरिंगा ऑयल, जानें इसके फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका ( GETTY IMAGES )

चमकदार त्वचा के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि त्वचा पर तिल का तेल लगाने से प्रदूषण से खराब हुई त्वचा अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है. यह रोजाना की एक्टिविटीज से होने वाली थकान और स्ट्रेस से भी राहत देता है. यह भी सलाह दी जाती है कि अगर इस तेल का रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, तो त्वचा न सिर्फ मुलायम होगी बल्कि चमकदार भी दिखेगी.

आपने मोरिंगा के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोरिंगा हमारी सेहत के साथ-साथ हमारी स्किन के लिए भी उतना ही फायदेमंद है? जी हां, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल महिलाएं चमकदार और मुलायम स्किन के लिए मोरिंगा ऑयल का भी इस्तेमाल कर रही हैं. इस खबर में जानिए कैसे मोरिंगा ऑयल स्किन के लिए फायदेमंद है...

महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए कई अलग-अलग तरीके अपनाती हैं. वे किचन में मिलने वाली नेचुरल चीजों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल करती हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स नेचुरल ब्यूटी रूटीन में मोरिंगा ऑयल को शामिल करने की सलाह देते हैं. सूखे मोरिंगा के बीजों से निकाला गया यह तेल खूबसूरती बढ़ाने में बहुत असरदार माना जाता है.

नमी देता है: एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तेल रूखी त्वचा के लिए अच्छा है. यह त्वचा की अंदरूनी परतों में जाकर नमी देता है. यह चिपचिपा नहीं लगता, और यह सलाह दी जाती है कि फटे होंठों पर लगाने से वे मुलायम हो जाएंगे. इसमें मौजूद फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स त्वचा को पर्याप्त नमी और पोषण देते हैं.

एज स्पॉट्स से सुरक्षा: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोरिंगा तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और स्किन को जवान और हेल्दी रखते हैं. इसमें मौजूद विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन को झुर्रियों से बचाता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स एज स्पॉट्स को रोकने के लिए पहले से ही सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर पहले से ही फाइन लाइन्स हैं, तो वे धीरे-धीरे गायब हो जाएंगी. इसके लिए नहाने के बाद इस तेल से स्किन पर हल्के हाथ से मसाज करने से स्किन पूरे दिन मॉइस्चराइज्ड रहेगी. जिन्हें दिन में इसे लगाना मुश्किल लगता है, वे रात को सोने से पहले भी इस तेल को अपनी स्किन पर लगा सकते हैं. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड एप्लीकेशंस के अनुसार, मोरिंगा तेल में एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटी-एजिंग गुण होते हैं, जो स्किन की कई समस्याओं में मदद करते हैं, जिसमें उम्र बढ़ने के असर जैसे झुर्रियां और बेजान स्किन शामिल हैं.

दाग-धब्बे चेक करें: तिल के तेल में विटामिन C और E भरपूर मात्रा में होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये त्वचा के दाग-धब्बों को पूरी तरह से खत्म करने में मदद करते हैं. इसलिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक स्टडी से पता चलता है कि यह डार्क स्पॉट्स, मुंहासों के निशान और पिगमेंटेशन जैसी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एक असरदार इलाज है. कहा जाता है कि इस तेल की एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जलने और घावों को तेजी से ठीक करने में भी मदद करती हैं.

बालों के लिए: तिल का तेल न सिर्फ त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि बालों को भी करता है. इसके लिए, थोड़ी मात्रा में तिल का तेल लेकर गीले बालों में धीरे-धीरे मसाज करने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि इस तेल के रेगुलर इस्तेमाल से बाल मजबूत होते हैं और डैंड्रफ और दोमुंहे बालों जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है.

इसके अलावा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मूंगफली के तेल का इस्तेमाल चेहरे को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है. इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज धूप से खराब हुई त्वचा को नॉर्मल कंडीशन में लाने में मदद करती हैं. इसे हेयर सीरम के तौर पर भी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)