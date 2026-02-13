ETV Bharat / lifestyle

किस करने से कई बीमारियों में मिलती है राहत? जानें कैसे हुई Kiss Day की शुरुआत

किस करने से ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल निकलते हैं, जिससे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को बहुत फायदे होते हैं, जानिए कैसे?

वैलेंटाइन वीक का सबसे प्यारा दिन किस डे होता है. जो फीलिंग्स शब्दों में बयां नहीं की जा सकतीं, उन्हें एक सिंपल किस से बयां किया जा सकता है. किस डे वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले मनाया जाता है और यह इमोशनल करीबी, भरोसे और गहरे कनेक्शन का सिंबल है. किस सिर्फ रोमांस का ही नहीं बल्कि केयर, भरोसे और प्यार का भी सिंबल है. इसलिए, यह दिन रिश्तों की मिठास और करीबी का जश्न मनाता है.

किस का इस्तेमाल किसी की जिंदगी में प्यार की अहमियत बताने और स्पार्क को जिंदा रखने के लिए किया जाता है. वैलेंटाइन वीक के दौरान, पुरुष और महिलाएं अपने पार्टनर को किस करके अपनी लव लाइफ में स्पार्क को फिर से जगाते हैं. इस दिन, कपल्स अपने प्यार का इजहार करते हुए किस करके किस डे मनाते हैं.

किस करना रोमांस का एक सदियों पुराना तरीका है. माना जाता है कि किस डे का ट्रेडिशन ब्रिटेन में शुरू हुआ था. सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आने के बाद, वैलेंटाइन वीक के दौरान किस डे मनाने का ट्रेडिशन पूरी दुनिया में फैल गया. ऐसा माना जाता है कि किस करने से प्यार का एक्साइटमेंट फिर से जाग जाता है. किस करना किसी खास इंसान के लिए अपना प्यार, प्यार और लगाव दिखाने का एक असरदार तरीका है. कहा जाता है कि एक किस कई घावों को भर देता है. किस गलतफहमियों को दूर करने और प्यार को मजबूत करने में असरदार है.

किस करने के क्या हैं फायदे

  1. हैप्पी हॉर्मोन’ को बढ़ाता है- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, किस करने से आपका ब्रेन केमिकल्स का कॉकटेल रिलीज करता है जो ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स को एक्टिव करके आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है.
  2. बॉन्डिंग अच्छा बनाता है- ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है जो कपल बॉन्डिंग से जुड़ा होता है. किस करने के दौरान ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ने से प्यार और लगाव की भावना पैदा होती है. अपने पार्टनर को किस करने से रिश्ते में संतुष्टि बढ़ सकती है और यह लंबे समय के रिश्तों में खास तौर पर जरूरी हो सकता है.
  3. कोर्टिसोल लेवल को कम करने में मददगार – किस करने से आपके कोर्टिसोल लेवल पर असर पड़ता है, जिससे आपकी सेल्फ-वर्थ की भावना में सुधार हो सकता है
  4. स्ट्रेस कम करने में मददगार- कॉर्टिसोल की बात करें तो, किसिंग कोर्टिसोल लेवल को कम करने और स्ट्रेस कम करने में भी मदद करता है. 2023 के एक रिसर्च रिव्यू में बताया गया है कि प्यार भरा टच, जैसे किसिंग और हगिंग, स्ट्रेस से बचाता है और एंग्जायटी कम करता है.
  5. ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार- किस करने के दौरान ऑक्सीटोसिन के निकलने से आपकी ब्लड वेसल भी फैल जाती हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है. इससे आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है.
  6. ऐंठन से राहत दिलाने में भी मददगार- फैली हुई ब्लड वेसल और बढ़े हुए ब्लड फ्लो का असर मांसपेशियों में ऐंठन या पीरियड्स में होने वाली ऐंठन से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. जब आप बुरे पीरियड से गुजर रही हों, तो किस करना फायदेमंद हो सकता है.
  7. इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है- आप उन जर्म्स से वाकिफ हो सकते हैं जो किस करने से फैल सकते हैं. लेकिन थूक बदलने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, क्योंकि इससे आप नए जर्म्स के संपर्क में आते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. रिसर्च से पता चलता है कि जो कपल्स अक्सर किस करते हैं, उनकी लार और जीभ में एक ही माइक्रोबायोटा होता है.
  8. टोटल कोलेस्ट्रॉल में सुधार- 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग महीने में कम से कम सात बार किस करते थे, उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल उन लोगों की तुलना में बेहतर था जो कम बार किस करते थे. रिसर्चर्स ने माना कि इसका असर इनडायरेक्ट था, लेकिन फिर भी काफी था.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

