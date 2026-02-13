ETV Bharat / lifestyle

किस करने से कई बीमारियों में मिलती है राहत? जानें कैसे हुई Kiss Day की शुरुआत

वैलेंटाइन वीक का सबसे प्यारा दिन किस डे होता है. जो फीलिंग्स शब्दों में बयां नहीं की जा सकतीं, उन्हें एक सिंपल किस से बयां किया जा सकता है. किस डे वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले मनाया जाता है और यह इमोशनल करीबी, भरोसे और गहरे कनेक्शन का सिंबल है. किस सिर्फ रोमांस का ही नहीं बल्कि केयर, भरोसे और प्यार का भी सिंबल है. इसलिए, यह दिन रिश्तों की मिठास और करीबी का जश्न मनाता है.

किस का इस्तेमाल किसी की जिंदगी में प्यार की अहमियत बताने और स्पार्क को जिंदा रखने के लिए किया जाता है. वैलेंटाइन वीक के दौरान, पुरुष और महिलाएं अपने पार्टनर को किस करके अपनी लव लाइफ में स्पार्क को फिर से जगाते हैं. इस दिन, कपल्स अपने प्यार का इजहार करते हुए किस करके किस डे मनाते हैं.

किस करना रोमांस का एक सदियों पुराना तरीका है. माना जाता है कि किस डे का ट्रेडिशन ब्रिटेन में शुरू हुआ था. सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आने के बाद, वैलेंटाइन वीक के दौरान किस डे मनाने का ट्रेडिशन पूरी दुनिया में फैल गया. ऐसा माना जाता है कि किस करने से प्यार का एक्साइटमेंट फिर से जाग जाता है. किस करना किसी खास इंसान के लिए अपना प्यार, प्यार और लगाव दिखाने का एक असरदार तरीका है. कहा जाता है कि एक किस कई घावों को भर देता है. किस गलतफहमियों को दूर करने और प्यार को मजबूत करने में असरदार है.