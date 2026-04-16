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गेमिंग-सोशल मीडिया...66% बच्चों का कमजोर कर रहा हार्ट; मांसपेशियों की खो रही ताकत, मोटापा भी बड़ी समस्या

ऑनलाइन गेम बच्चों के हार्ट की सेहत बिगाड़ रहे. ( Photo Credit; Getty Images )