गेमिंग-सोशल मीडिया...66% बच्चों का कमजोर कर रहा हार्ट; मांसपेशियों की खो रही ताकत, मोटापा भी बड़ी समस्या
वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (Annual Health Survey) की ताजा रिपोर्ट ने बच्चों की आदतों और उनकी गिरती सेहत को लेकर चिंता व्यक्त की है.
Published : April 16, 2026 at 9:26 AM IST
Indian Kids Fitness: आज के दौर के बच्चों (9-17 साल) में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लत सी लग गई है. एक ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 49 प्रतिशत स्कूली बच्चे रोजाना 3 घंटे या उससे अधिक ऑनलाइन गेमिंग में बिताते हैं. बात दुनिया की करें तो 8-18 वर्ष के लगभग 60% लड़के और 24% लड़कियां ऑनलाइन गेम बहुत अधिक पसंद करते हैं. बच्चों में इस लत का घर कर जाना उनकी सेहत पर असर डाल रहा है.
बच्चों की फिटनेस को लेकर जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (Annual Health Survey) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, स्क्रीन टाइम (ऑनलाइन गेमिंग-सोशल मीडिया पर समय बिताना) में वृद्धि और शारीरिक गतिविधियों (Physical Activity) में कमी के कारण लगभग 66% स्कूली बच्चे हृदय रोगी बन रहे हैं. उनका फिटनेस का स्तर काफी कम आंका गया है. यानी 3 में से एक बच्चा (34%) ही एरोबिक फिटनेस के तय मानकों पर खरे उतरे. यह रिपोर्ट बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा रही है.
बच्चों की दिल और फेफड़े की ताकत हो रही कमजोर: सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की एरोबिक क्षमता सबसे ज्यादा कमजोर पाई गई. सिर्फ 34% बच्चों का एरोबिक क्षमता टेस्ट में पास होना बताता है कि इनकी दिल और फेफड़ों की ताकत कम हो रही है. बच्चे लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि कर पाने में सक्षम नहीं पाए गए. इसका सबसे बड़ा कारण मोटापा माना गया है.
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एरोबिक फिटनेस क्या है: एरोबिक फिटनेस (Aerobic Fitness) हृदय, फेफड़ों और मांसपेशियों की वह क्षमता है जो लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है. इसे 'कार्डियो' (Cardio) भी कहा जाता है, जिसमें तेज चलना, दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना जैसी एक्टीविटी शामिल होती हैं, जो हृदय गति को बढ़ाती हैं. यह शरीर में सहनशक्ति, ऊर्जा और हार्ट हेल्थ में सुधार करता है.
बच्चों के पैर हो रहे कमजोर: सर्वे रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि बच्चों की मांसपेशियों की ताकत भी काफी कमजोर हो रही है. इससे बच्चों के चलने-फिरने, बैलेंस और शरीर की मजबूती पर असर पड़ रहा है. विशेषज्ञों ने इसका कारण खेल-कूद के लिए जगह की कमी और ज्यादा समय घर पर रहकर सिर्फ मोबाइल फोन या लैपटॉप-डेस्कटॉप से चिपके रहना माना है. इससे उनकी फिजिकल एक्टीविटी में कमी आई है.
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सरकारी स्कूल के बच्चों का फिटनेस लेवल बेहतर: रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है. सर्वे में पता चला है कि सरकारी स्कूल के बच्चों की फिटनेस प्राइवेट स्कूल के छात्रों से बेहतर रही है. स्टैमिना और एक्टिविटी के मामले में सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट से आगे हैं. दरअसल, सरकारी स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए ज्यादा समय और खुला माहौल मिलता है. वहीं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का दबाव, ट्यूशन और स्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों की एक्टिव लाइफ को कम कर रहा है. ज्यादातर बच्चे बैठकर पढ़ने या मोबाइल पर समय बिताते हैं. इससे उनकी सहनशक्ति और मांसपेशियों की ताकत कमजोर हो रही हैं.
लड़कों का स्टैमिना लड़कियों से बेहतर: 112 शहरों के 333 स्कूलों के 1.4 लाख से ज्यादा बच्चों पर किए गए इस सर्वे में वैसे तो लड़के और लड़कियों, दोनों की एरोबिक फिटनेस में कमी दिखी है. लेकिन, फ्लेक्सिबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ बेहतर है. लगभग 70% बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी और 87% की कोर स्ट्रेंथ ठीक पाई गई, जो एक सकारात्मक संकेत है. हालांकि, स्टैमिना के मामले में लड़के बेहतर पाए गए. जबकि, फ्लेक्सिबिलिटी और शरीर के संतुलन के मामले में लड़कियां बेहतर पाई गईं.
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क्यों कमजोर हो रही बच्चों की फिटनेस: एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह कितना एक्टिव है. अगर बच्चा रोज एक घंटा भी खेलता है, तो उसकी फिटनेस में काफी बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है. वैसे बच्चों के अनफिट होने का सबसे बड़ा कारण, उनके पास खेलने के लिए खुली जगह का न होना है. यही कारण है कि मनोरंजन के लिए बच्चे मोबाइल पर चिपके रहते हैं, जिससे उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है. परिवार और स्कूल दोनों जगह शारीरिक गतिविधि को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, जो एक बड़ी वजह है.
बच्चों की फिटनेस बेहतर करने के लिए क्या करें: विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की कमजोर फिटनेस आगे चलकर मोटापा, दिल की बीमारी और आत्मविश्वास की कमी का कारण बन सकती है. जो बच्चों के करियर, पर्सनैलिटी को प्रभावित कर सकती है. दरअसल, बच्चों में ताकत की कमी का एक कारण प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में न मिलना है. इसलिए बच्चों को रोजाना कम से कम एक घंटा जरूर खेलना चाहिए और जंक फूड कम करके संतुलित प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए.
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