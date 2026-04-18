AC वाले कमरे को पूरी तरह सील रखना है खतरनाक जानिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए?
बहुत से लोग एयर-कंडीशन्ड (AC) कमरों को पूरी तरह सील रखते हैं, लेकिन, AC कमरे को पूरी तरह सील रखना सही नहीं है, जानिए क्यों...
Published : April 18, 2026 at 3:35 PM IST
जब लोग एयर कंडीशनर (AC) चलाते हैं, तो ज्यादातर लोग (अक्सर बिजली बचाने की कोशिश में) कमरे को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, ठीक एक बंद डिब्बे की तरह, हालांकि, इस तरीके के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. हालांकि कमरा पूरी तरह से बंद रखना ठंडा करने के लिहाज से असरदार होता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से ताजी हवा की कमी हो सकती है, घुटन भरा माहौल बन सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है. जिससे सिरदर्द, थकान और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, समय-समय पर खिड़कियां और दरवाजे खोलते रहना चाहिए ताकि हवा का सही से आना-जाना बना रहे।
वैसे तो AC चलाते समय कमरे को बंद रखना ठंडी हवा को बनाए रखने और बिजली बचाने के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे हर समय पूरी तरह से बंद रखना सही नहीं है. थोड़ी-बहुत हवा के आने-जाने से हवा ताजी रहती है और हवा का दबाव भी संतुलित बना रहता है. इसके लिए हवा के आने-जाने (Ventilation) की सही व्यवस्था करना, और उसमें संतुलन बनाए रखना न केवल आरामदायक जीवन के लिए, बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा की बचत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. आइए जानते हैं कि AC वाले कमरे में एयर सर्कुलेशन क्यों है जरूरी...
एयर-कंडीशन्ड कमरे में एयर सर्कुलेशन क्यों जरूरी है
एयर कंडीशनर ताजी हवा नहीं बनाते, बल्कि, वे कमरे में पहले से मौजूद हवा को सर्कुलेट और ठंडा करते हैं. इसलिए, अगर दरवाजा ज्यादा देर तक पूरी तरह बंद रहता है, तो हवा बासी हो सकती है. ताजी हवा के इस कम लेन-देन से कमरा घुटन भरा, कम आरामदायक और समय के साथ कुछ दम घुटने वाला लग सकता है. एयर-कंडीशन्ड कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद रखने से कमरे में नमी बढ़ सकती है, हालांकि एयर कंडीशनर कुछ नमी हटाते हैं, लेकिन वे हमेशा ऐसा रेगुलर नहीं करते हैं, सांस लेने और रोजाना के कामों से नमी जमा हो सकती है, और नमी का लेवल अनबैलेंस्ड लग सकता है.
हवा की क्वालिटी कम हो सकती है
कमरे में खराब वेंटिलेशन होने पर धूल और कण जमा हो सकते हैं, बदबू बनी रह सकती है, और ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम महसूस हो सकता है (खासकर रात के समय). ऐसी स्थितियों में, हवा के बहाव के लिए थोड़ी सी जगह भी घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है.
कमरे के दबाव में असंतुलन
कुछ घरों में, AC चलते समय कमरे को पूरी तरह से बंद कर देने से दबाव में अंतर पैदा हो सकता है. इसका असर वेंट्स से होने वाले एयरफ्लो पर पड़ सकता है, जिससे कूलिंग कैपेसिटी कम हो सकती है और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो सकता है.
एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब कमरे को सील करना नहीं होता
दरवाजो बंद करने से टेम्परेचर बनाए रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन कभी-कभी ज्यादा सीलिंग एयरफ्लो डिजाइन के खिलाफ काम कर सकती है. एयर कंडीशनिंग सिस्टम अक्सर सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब हवा ठीक से सर्कुलेट हो सके, खासकर, जब अंदर और बाहर एयरफ्लो बैलेंस्ड हो.
पूरी तरह से बंद, एयर-कंडीशन्ड कमरे में लंबे समय तक सोने से कभी-कभी आपको बहुत ज्यादा सूखापन, थोड़ी घुटन और ताजगी की कमी महसूस हो सकती है. वहीं दूसरी ओर, कमरे में थोड़ी हवा आने देने से असल में पूरी रात आपका आराम बढ़ सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दरवाजा पूरी तरह से खुला छोड़ देना चाहिए, बल्कि, जरूरी बात यह है कि आप सही संतुलन बनाए रखें. कमरे को ठंडा रखने के लिए उसे ज्यादातर बंद ही रखें, लेकिन थोड़ी सी जगह या कभी-कभी हवा आने की गुंजाइश जरूर रखें.
आराम और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए...
- दरवाजे ज्यादतर बंद रखें, लेकिन हर समय कसकर सील न करें
- हवा को रिफ्रेश करने के लिए दरवाजा थोड़ी देर खोलें
- सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए पंखे का इस्तेमाल करें
- AC फिल्टर को रेगुलर साफ करें
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)