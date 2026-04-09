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गर्मी के मौसम में इस तरह रखें अपने घर को ठंडा, एक बार जरूर आजमाएं ये सुझाव

गर्मियों में बदलते तापमान के कारण घर के बाहर और अंदर का टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसे ठंडा रखने के लिए इन...

Keep your house cool in this way in hot weather, try this suggestion once
गर्मी के मौसम में इस तरह रखें अपने घर को ठंडा, एक बार जरूर आजमाएं ये सुझाव (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 9, 2026 at 6:35 PM IST

5 Min Read
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अप्रैल 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप शुरू हो गया है, जिससे तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी पूर्वानुमान रिपोर्ट में पहले ही संकेत दे दिया है कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है. बढ़ते तापमान और तेज लू के कारण, तापमान सामान्य सीमा से काफी ऊपर चला गया है, न सिर्फ बाहर, बल्कि घरों के अंदर भी. इसलिए, अपने घर को ठंडा रखना बेहद जरूरी है.

घर के अंदर का टेम्परेचर ठंडा करने के लिए सिर्फ AC और कूलर पर निर्भर रहने से बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है. साथ ही, जो लोग इतने महंगे इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, वे एक्सपर्ट्स के बताए गए इन कुछ आसान टिप्स को अपनाकर बिना AC या कूलर के भी अपने घर को ठंडा रख सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन आसान टिप्स को अपनाने से न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि आपकी अपनी सेहत के लिए भी फायदेमंद है. तो आइए, जानते हैं कि ये सुझाव क्या हैं...

इन आसान टिप्स को जरूर करें फॉलो

  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मियों के महीनों में, घर के अंदर गर्मी आने से रोकने के लिए छत को ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है. ऐसा करने के लिए, लोगों को मेंब्रेन कवर, कूल पेंट, या कूल रूफ टाइल्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, ये चीजें छत पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को वापस भेजकर काम करती हैं. इसके अलावा, वे सुझाव देते हैं कि अगर हर घर पर कूल रूफिंग सिस्टम लगाए जाएं, तो गर्मी एक जगह जमा नहीं होगी, बल्कि वापस वातावरण में चली जाएगी, जिससे आस-पास का तापमान पांच से छह डिग्री तक कम हो जाएगा.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार कूल रूफ टाइल्स लग जाने के बाद, ये लगभग 15 से 20 साल तक चलती हैं. इसके साथ ही मेम्ब्रेन कवर का उपयोग तीन से छह साल तक किया जा सकता है. यह भी बताया गया है कि गर्मी खत्म होने के बाद इसे हटाया भी जा सकता है और अगले साल फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार कूल पेंट (प्रमाणित) लगा दिए जाने के बाद, यह 3 साल तक उपयोग में रहता है.
  • घर की छत पर छोटे पौधे उगाने (ग्रीन रूफ) से गर्मी को घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पौधों के बजाय सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं. इससे गर्मी से राहत के साथ-साथ फ्रेश सब्जियों का लाभ भी मिलेगा. ऐसा करने के लिए, छत पर पॉलीथीन की परत जरूर बिछा दें ताकि पानी छत में न रिस जाए.
  • साथ ही, सफेद या हल्के रंग कम गर्मी सोखते हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें छत के फर्श या घर की दीवार पर लगाने से घर में गर्मी आने से रोका जा सकता है. पश्चिम और उत्तर की ओर वाली खिड़कियों पर ब्लैकआउट पर्दे या ब्लाइंड्स लगाने की भी सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि इससे घर में गर्मी आने से रोकने में मदद मिलती है, और खिड़कियों और दीवारों को बड़े पौधों से ढकने से भी अच्छे नतीजे मिलते हैं.
  • एक्सपर्ट्स द्वारा खिड़कियों के लिए ट्रिपल या डबल ग्लेज्ड ग्लास का उपयोग करने की सलाह दी जाती है. उनका कहना है कि इस प्रकार के ग्लास में, ग्लास की परतों के बीच गैस या हवा भरी होती है, जिससे गर्म हवा घर में प्रवेश नहीं करती. यदि खिड़कियों और दरवाजों के आसपास कोई गैप हो, तो उन्हें सीलिंग स्ट्रिप्स से बंद करने की सलाह दी जाती है. इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि टेबल फैन के सामने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े रखे जाएं, तो हवा बर्फ से टकराएगी और ठंडक का एहसास देगी.
  • वहीं, गर्मी के मौसम में बिस्तर पर कॉटन की चादरें इस्तेमाल करना बेहतर होता है क्योंकि वे गर्मी को कंट्रोल करती हैं. साथ ही, हैलोजन और इनकैंडेसेंट बल्ब 90 परसेंट गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए इसकी जगह LED बल्ब इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. घर में ओवन जैसे गर्मी पैदा करने वाले अप्लायंसेज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और कपड़ों को टम्बल-ड्राई करने के बजाय धूप में सुखाना चाहिए. इन टिप्स को फॉलो करने से आपको घर के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करने और गर्मी से राहत पाने में मदद मिलेगी.

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