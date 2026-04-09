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गर्मी के मौसम में इस तरह रखें अपने घर को ठंडा, एक बार जरूर आजमाएं ये सुझाव

अप्रैल 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप शुरू हो गया है, जिससे तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी पूर्वानुमान रिपोर्ट में पहले ही संकेत दे दिया है कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है. बढ़ते तापमान और तेज लू के कारण, तापमान सामान्य सीमा से काफी ऊपर चला गया है, न सिर्फ बाहर, बल्कि घरों के अंदर भी. इसलिए, अपने घर को ठंडा रखना बेहद जरूरी है.

घर के अंदर का टेम्परेचर ठंडा करने के लिए सिर्फ AC और कूलर पर निर्भर रहने से बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है. साथ ही, जो लोग इतने महंगे इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, वे एक्सपर्ट्स के बताए गए इन कुछ आसान टिप्स को अपनाकर बिना AC या कूलर के भी अपने घर को ठंडा रख सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन आसान टिप्स को अपनाने से न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि आपकी अपनी सेहत के लिए भी फायदेमंद है. तो आइए, जानते हैं कि ये सुझाव क्या हैं...