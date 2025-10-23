गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट
गीजर खरीदने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि कितने लीटर क्षमता वाला गीजर आपके परिवार के लिए परफेक्ट रहेगा. खबर में जानें...
नवंबर शुरू होने में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन कई राज्यों में हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है. यानी मौसम धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है. वह दिन नजदीक आ रहा है जब सभी घरों में एयर कंडीशनर बंद हो जाएंगे और उनकी जगह गीजर लग जाएंगे. इसलिए, ऐसे में अगर आप भी इन दिनों नया गीजर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि कितने लीटर क्षमता वाला गीजर आपके परिवार के लिए परफेक्ट रहेगा. छोटे इंस्टेंट गीजर से लेकर बड़े स्टोरेज गीजर तक, विभिन्न आकारों, प्रकारों और बजट में गीजर उपलब्ध हैं. ऐसे में सही क्षमता चुनने से न केवल बिजली बल्कि पानी की भी बचत होगी. आइए जानें कि आपके परिवार के लिए किस साइज का गीजर सबसे उपयुक्त है...
एक व्यक्ति के लिए - अगर आप अकेले रहते हैं, चाहे आप नौकरी करते हों या पढ़ाई, 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर सबसे अच्छा ऑप्शन है. छोटे साइज का यह गीजर बहुत कम जगह लेता है. खास बात यह है कि इतना छोटा गीजर सिर्फ 2 से 3 मिनट में पानी गर्म कर देता है. यह एक व्यक्ति के नहाने या रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा है.
दो लोगों के परिवार के लिए - अगर घर में दो लोग हैं, तो 10 लीटर की स्टोरेज क्षमता वाला गीजर एक अच्छा विकल्प है. यह गीजर एक बार में इतना पानी गर्म करता है कि दो लोग आराम से नहा सकते हैं. इसके अलावा, यह गीजर पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है और बिजली की खपत भी कम करता है.
3 से 4 लोगों के लिए - अगर आपके घर में तीन या चार लोग रहते हैं, तो 15 से 25 लीटर क्षमता वाला गीजर सबसे अच्छा है. इससे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त पानी इकट्ठा हो जाता है ताकि वे आराम से एक-एक करके नहा सकें.
4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए - अगर आपके परिवार में 4 से 6 लोग हैं, तो 25 से 35 लीटर क्षमता वाला गीजर आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा. यह एक या दो बड़े बाथरूम वाले घरों के लिए सबसे योग्य है. खास बात यह है कि एक बार गर्म होने के बाद, इस बड़े गीजर का पानी लंबे समय तक गर्म रहता है, यानी आपको इसे बार-बार चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
आइए जानते हैं गीजर के पानी से नहाने के नुकसान...
हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाता है: गीजर के गर्म पानी से नहाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है. इससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए खतरनाक है.
हार्ट रेट के लिए भी खतरनाक: गीजर के गर्म पानी से नहाने से हृदय गति प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए, विशेषज्ञ सर्दियों में बहुत गर्म पानी से नहाने से बचने की सलाह देते हैं. हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों को आमतौर पर गीजर के पानी से नहाने से बचना चाहिए.
- नसों पर दबाव पड़ता है: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, बार-बार गर्म पानी पीने से जोड़ों और मांसपेशियों पर तनाव पड़ता है. इससे मांसपेशियों से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं. जैसे मांसपेशियों में अकड़न. साथ ही अवसरवादिता जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं.
- फर्टिलिटी पर असर: 30 मिनट से ज्यादा गर्म पानी से नहाने से फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है. क्योंकि ज्यादा गर्म पानी शुक्राणुओं को कमजोर कर सकता है और उनके उत्पादन को प्रभावित कर सकता है.
- बाल झड़ना: गर्म पानी से बाल धोने से बाल झड़ने लगते हैं. गर्म पानी बालों को रूखा और बेजान बना देता है. लंबे समय तक बाल धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करने से आपके बालों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है.अपने बालों को धोने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें. इसके बाद बालों में कंडीशनर या मॉइस्चराइजिंग लगाएं. इससे बालों का झड़ना कम हो सकता है.
- त्वचा संबंधी समस्याएं: गर्म पानी से नहाने से त्वचा रूखी हो सकती है. गर्म पानी त्वचा से प्राकृतिक नमी को खत्म कर देता है. नतीजतन, त्वचा खुरदरी और शुष्क हो जाती है.
- डिहाइड्रेशन: गर्म पानी से नहाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है. इससे अत्यधिक पसीना आता है. साथ ही शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है. परिणामस्वरूप डिहाइड्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ता है. इसी वजह से डॉक्टर नहाने के बाद पानी पीने की सलाह देते हैं. इससे शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)