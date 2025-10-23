ETV Bharat / lifestyle

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

नवंबर शुरू होने में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन कई राज्यों में हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है. यानी मौसम धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है. वह दिन नजदीक आ रहा है जब सभी घरों में एयर कंडीशनर बंद हो जाएंगे और उनकी जगह गीजर लग जाएंगे. इसलिए, ऐसे में अगर आप भी इन दिनों नया गीजर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि कितने लीटर क्षमता वाला गीजर आपके परिवार के लिए परफेक्ट रहेगा. छोटे इंस्टेंट गीजर से लेकर बड़े स्टोरेज गीजर तक, विभिन्न आकारों, प्रकारों और बजट में गीजर उपलब्ध हैं. ऐसे में सही क्षमता चुनने से न केवल बिजली बल्कि पानी की भी बचत होगी. आइए जानें कि आपके परिवार के लिए किस साइज का गीजर सबसे उपयुक्त है...

एक व्यक्ति के लिए - अगर आप अकेले रहते हैं, चाहे आप नौकरी करते हों या पढ़ाई, 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर सबसे अच्छा ऑप्शन है. छोटे साइज का यह गीजर बहुत कम जगह लेता है. खास बात यह है कि इतना छोटा गीजर सिर्फ 2 से 3 मिनट में पानी गर्म कर देता है. यह एक व्यक्ति के नहाने या रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा है.

दो लोगों के परिवार के लिए - अगर घर में दो लोग हैं, तो 10 लीटर की स्टोरेज क्षमता वाला गीजर एक अच्छा विकल्प है. यह गीजर एक बार में इतना पानी गर्म करता है कि दो लोग आराम से नहा सकते हैं. इसके अलावा, यह गीजर पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है और बिजली की खपत भी कम करता है.

3 से 4 लोगों के लिए - अगर आपके घर में तीन या चार लोग रहते हैं, तो 15 से 25 लीटर क्षमता वाला गीजर सबसे अच्छा है. इससे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त पानी इकट्ठा हो जाता है ताकि वे आराम से एक-एक करके नहा सकें.