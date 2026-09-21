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गणेश विसर्जन में रखें इन खास बातों का ध्यान, जानिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

हाल के सालों में गणेशोत्सव को लेकर एक बड़ा बदलाव देखा गया है. जहां पारंपरिक रूप से विसर्जन (विसर्जन) में ज्यादातर अनंत चतुर्दशी (10वें दिन) को भारी भीड़ जुटती थी, वहीं अब भक्त अपनी भक्ति, सुविधा और परंपराओं के हिसाब से 1.5वें, 3वें, 5वें, 6वें या 7वें दिन 'बप्पा' को विदाई देते हैं. इन दिनों, लोग नम आंखों से 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस जल्दी वापस आना' कहते हुए विदाई देते देखे जा सकते हैं. इस साल, अनंत चतुर्दशी पर मुख्य विसर्जन 25 सितंबर, 2026 को होगा, बड़े शहरों और पंडालों में तैयारियां जोरों पर हैं. इस खबर के जरिए जानें कि गणेश विसर्जन के दौरान क्या करें और क्या न करें...

भगवान गणेश का विसर्जन कैसे करें

विसर्जन से पहले, तय रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करें. धूप, दीपक, फूल, दूर्वा घास और नैवेद्य (पवित्र भोग) अर्पित करें. विसर्जन स्थल पर पहुंचने के बाद, भगवान गणेश को फिर से हल्दी, सिंदूर (कुमकुम) और अक्षत (साबुत चावल के दाने) चढ़ाएं. विसर्जन के समय, यह सुनिश्चित करें कि देवता को चढ़ाई गई चीजें, जैसे पान के पत्ते, सुपारी, मोदक और नारियल, भी मूर्ति के साथ ही विसर्जित की जाएं. नारियल को तोड़ें नहीं, उसे साबुत ही विसर्जित करें.

मूर्ति को एक ही बार में पानी में न डालें, बल्कि उसे धीरे-धीरे विसर्जित करें. अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं, तो मूर्ति से बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें और उसमें इतना पानी भरें कि मूर्ति पूरी तरह डूब जाए. इसके बाद, इस पवित्र जल को किसी अलग बर्तन में या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में डाल दें. ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों के संपर्क में न आए या अशुद्ध न हो, इसे गंदे हाथों से न छुएं. विसर्जन के दिन काले कपड़े पहनने या उस रंग का इस्तेमाल करने से बचें.