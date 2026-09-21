गणेश विसर्जन में रखें इन खास बातों का ध्यान, जानिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं?
इस पवित्र जल को किसी अलग बर्तन में या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में डाल दें. ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों के संपर्क...
Published : September 21, 2026 at 7:21 PM IST
हाल के सालों में गणेशोत्सव को लेकर एक बड़ा बदलाव देखा गया है. जहां पारंपरिक रूप से विसर्जन (विसर्जन) में ज्यादातर अनंत चतुर्दशी (10वें दिन) को भारी भीड़ जुटती थी, वहीं अब भक्त अपनी भक्ति, सुविधा और परंपराओं के हिसाब से 1.5वें, 3वें, 5वें, 6वें या 7वें दिन 'बप्पा' को विदाई देते हैं. इन दिनों, लोग नम आंखों से 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस जल्दी वापस आना' कहते हुए विदाई देते देखे जा सकते हैं. इस साल, अनंत चतुर्दशी पर मुख्य विसर्जन 25 सितंबर, 2026 को होगा, बड़े शहरों और पंडालों में तैयारियां जोरों पर हैं. इस खबर के जरिए जानें कि गणेश विसर्जन के दौरान क्या करें और क्या न करें...
भगवान गणेश का विसर्जन कैसे करें
विसर्जन से पहले, तय रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करें. धूप, दीपक, फूल, दूर्वा घास और नैवेद्य (पवित्र भोग) अर्पित करें. विसर्जन स्थल पर पहुंचने के बाद, भगवान गणेश को फिर से हल्दी, सिंदूर (कुमकुम) और अक्षत (साबुत चावल के दाने) चढ़ाएं. विसर्जन के समय, यह सुनिश्चित करें कि देवता को चढ़ाई गई चीजें, जैसे पान के पत्ते, सुपारी, मोदक और नारियल, भी मूर्ति के साथ ही विसर्जित की जाएं. नारियल को तोड़ें नहीं, उसे साबुत ही विसर्जित करें.
मूर्ति को एक ही बार में पानी में न डालें, बल्कि उसे धीरे-धीरे विसर्जित करें. अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं, तो मूर्ति से बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें और उसमें इतना पानी भरें कि मूर्ति पूरी तरह डूब जाए. इसके बाद, इस पवित्र जल को किसी अलग बर्तन में या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में डाल दें. ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों के संपर्क में न आए या अशुद्ध न हो, इसे गंदे हाथों से न छुएं. विसर्जन के दिन काले कपड़े पहनने या उस रंग का इस्तेमाल करने से बचें.
गणेश विसर्जन के समय इन 7 गलतियों से बचें
- भोग चढ़ाए बिना मूर्ति का विसर्जन न करें
- बप्पा को विदा करते समय नारियल न चढ़ाएं
- माला और सजावट के सामान को कचरे या नदियों में फेंकने से बचें. बेहतर है कि उन्हें दान कर दें या इस्तेमाल कर लें.
- मुहूर्त का पालन न करने से बचे
- विसर्जन के तुरंत बाद सारी सजावट हटा लेना न भूलें.
गणेश विसर्जन की पूजा विधि:
- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें.
- भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठें.
- लकड़ी की चौकी पर स्वास्तिक बनाएं और गंगाजल की कुछ बूंदें छिड़कें.
- अब भगवान गणेश की मूर्ति रखें और उनके कपड़े बदलें.
- अब भगवान गणेश के माथे पर तिलक लगाएं.
- पवित्र मन से फल, दीया, मोदक, अन्य मिठाइयां, भोजन, फूल आदि चढ़ाना शुरू करें.
- अब गणेश चालीसा और मंत्रों का जाप करें.
- गणेश आरती गाएं.
- अब भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वे जल्द ही घर वापस आएं और उनसे आशीर्वाद मांगें.
- अब भगवान गणेश के नाम का जाप करते हुए विसर्जन करें.
- एक नारियल लें, भगवान गणेश को चढ़ाएं, उसे एक बार में फोड़ें और गणपति बप्पा के साथ विसर्जित कर दें.
भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से यह गणेश चतुर्थी और विसर्जन मनाएं. सच्ची श्रद्धा के साथ मनाने पर बप्पा आपको सुख, समृद्धि और धन का आशीर्वाद देंगे.
डिस्क्लेमर: (यह लेख केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. ETV भारत इसकी सटीकता या विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं करता है)