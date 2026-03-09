ETV Bharat / lifestyle

मिट्टी का घड़ा खरीदते समय इन 6 बातों का रखें ख्याल, तभी मिलेगा असली फायदा

गर्मियों का मौसम आते ही दिमाग में सबसे पहले ख्याल ठंडे पानी का आता है. गर्म मौसम और तेज धूप में ठंडे पानी, बर्फीले शरबत और आइसक्रीम के बारे में सोचना आम बात है. हम सभी जानते हैं कि फ्रिज में रखा पानी कुछ ही मिनटों में ठंडा हो जाता है, लेकिन फ्रिज का पानी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. इसलिए, हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने के बजाय, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए मिट्टी के घड़े या सादा पानी पीना बेहतर ऑप्शन है. फ्रिज का ठंडा पानी पीने से गले और पाचन से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं.

गर्मियों में मिट्टी के घड़े या मिट्टी के बर्तन से पानी पीने के कई फायदे हैं, जैसे शरीर को नैचुरली ठंडा करना, पाचन में सुधार करना और इम्यून सिस्टम को मजबूत करना शामिल है. मिट्टी के घड़े में पानी रखने से वह नैचुरली ठंडा रहता है, जिससे शरीर का तापमान बैलेंस करने में मदद मिलती है.