मिट्टी का घड़ा खरीदते समय इन 6 बातों का रखें ख्याल, तभी मिलेगा असली फायदा
Published : March 9, 2026 at 8:18 PM IST
गर्मियों का मौसम आते ही दिमाग में सबसे पहले ख्याल ठंडे पानी का आता है. गर्म मौसम और तेज धूप में ठंडे पानी, बर्फीले शरबत और आइसक्रीम के बारे में सोचना आम बात है. हम सभी जानते हैं कि फ्रिज में रखा पानी कुछ ही मिनटों में ठंडा हो जाता है, लेकिन फ्रिज का पानी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. इसलिए, हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने के बजाय, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए मिट्टी के घड़े या सादा पानी पीना बेहतर ऑप्शन है. फ्रिज का ठंडा पानी पीने से गले और पाचन से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं.
गर्मियों में मिट्टी के घड़े या मिट्टी के बर्तन से पानी पीने के कई फायदे हैं, जैसे शरीर को नैचुरली ठंडा करना, पाचन में सुधार करना और इम्यून सिस्टम को मजबूत करना शामिल है. मिट्टी के घड़े में पानी रखने से वह नैचुरली ठंडा रहता है, जिससे शरीर का तापमान बैलेंस करने में मदद मिलती है.
पहले पानी ठंडा करने के लिए अक्सर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल मिट्टी के बर्तनों की जगह रेफ्रिजरेटर ने ले ली है. हालांकि, मिट्टी के बर्तन का पानी पीना रेफ्रिजरेटर के पानी पीने से हमेशा बेहतर होता है. मिट्टी के बर्तन पानी को नैचुरली ठंडा करने के लिए फायदेमंद होते हैं. हालांकि, बर्तन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. कुछ बर्तन पानी को ठीक से ठंडा नहीं करते, जबकि कुछ आसानी से टूट जाते हैं. तो, आइए जानें कि बर्तन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...
- रंग देखें: घड़ा खरीदते समय रंग पर ध्यान दें. काला घड़ा चुनना सबसे अच्छा है, क्योंकि काले घड़े का पानी ठंडा होता है. आप लाल घड़ा भी खरीद सकते हैं, लेकिन टेराकोटा का बना घड़ा चुनें. मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते समय उसे हाथों से रगड़ें. अगर रंग आपके हाथों पर लग जाए, तो उसका इस्तेमाल न करें. साथ ही, पेंट किए हुए बर्तनों से बचें, क्योंकि उनमें केमिकल होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है.
- लीक चेक करें: कई मिट्टी के बर्तन बेसमेंट में लीक करते हैं. इसलिए, बर्तन खरीदने से पहले, उसमें पानी भरकर थोड़ी देर के लिए फर्श पर छोड़ दें. अगर पानी लीक होता है, तो वह खराब हो सकता है.
- मोटाई चेक करें: मोटा बर्तन चुनें, क्योंकि यह पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखता है. पतले बर्तन आसानी से टूटने की संभावना ज्यादा होती है. इसलिए, खरीदते समय बेस की मोटाई पर पूरा ध्यान दें.
- खुशबू पर ध्यान दें: बर्तन खरीदते समय खुशबू पर ध्यान दें. सबसे पहले, बर्तन में पानी भरें और मिट्टी की खुशबू चेक करें. अगर आपको मिट्टी की खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब है कि बर्तन अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बना है. अगर आपको मिट्टी की खुशबू नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि बर्तन मिट्टी में केमिकल मिलाकर बनाया गया हो.
- साइज पर ध्यान दें: बर्तन खरीदते समय, आपको सबसे पहले अपने किचन में जगह का ध्यान रखना चाहिए. बर्तन तभी खरीदें जब आपके पास ज्यादा खाना रखने के लिए काफी जगह हो. अगर आपका परिवार छोटा है, तो जग या मिट्टी की बोतल एक अच्छा ऑप्शन है.
- अंदर की जांच करें: खुरदुरापन चेक करें. अगर अंदर खुरदुरापन है, तो यह पक्का मिट्टी का बना है. अगर अंदर चिकनापन है, तो इसमें सीमेंट या PPO मिक्सचर हो सकता है.
मटके का पानी पीने के फायदे
- शरीर को ठंडा रखना: मिट्टी के घड़े का पानी नैचुरली ठंडा होता है और गर्मी में शरीर को रिफ्रेश रखने में मदद करता है.
- डाइजेशन में सुधार: मिट्टी के घड़े का पानी डाइजेशन में सुधार करता है और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है.
- इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना: मिट्टी के घड़े का पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर बीमारियों से लड़ने में ज्यादा काबिल बनता है.
- शरीर से टॉक्सिन निकालना: मिट्टी के घड़े का पानी शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है, जिससे शरीर हेल्दी रहता है.
- एनवायरनमेंट फ्रेंडली: मिट्टी के घड़े का पानी नैचुरल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, जबकि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है.