ETV Bharat / lifestyle

सिर्फ एक नींबू कम कर सकता है आपका मोटापा, एक्सपर्ट से जानें इस्तेमाल करने का तरीका

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अपनी डेली डाइट में नींबू शामिल करने से फैट बर्न होने की संभावना बढ़ जाती है. यह वजन कम करने के नेचुरल तरीकों में से एक है. खूब पानी पीने से कैलोरी भी जल्दी बर्न होती है. जब नींबू के रस की बात आती है, तो ज्यादातार लोग नींबू पानी पीते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से कैलोरी बर्न होती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं. इस पानी को पीने से न सिर्फ आप हाइड्रेटेड रहते हैं बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और कैलोरी बर्न होती है. दरअसल, आपका शरीर पानी को अपने शरीर के तापमान के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए कुछ कैलोरी खर्च करता है. इस तरह, आप वजन कम कर सकते हैं. चाय या कॉफी पीने के बजाय, अपने दिन की शुरुआत सादे नींबू पानी से करना बेहतर है.

नींबू में विटामिन C भरपूर होता है. यह इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में जरूरी भूमिका निभाते हैं. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि नींबू वजन कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है. बहुत से लोगों के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि सिर्फ नींबू का इस्तेमाल करने से वजन घटाने में कैसे मदद मिल सकती है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग नींबू के न्यूट्रिएंट्स और गुणों के बारे में जानेंगे, तो उनका यह शक दूर हो जाएगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, नींबू न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि इसमें ऐसे गुण भी होते हैं जो वजन बढ़ने की रफ्तार को भी धीमा कर सकते हैं.

इस तरह आप नैचुरली वजन कम कर सकते हैं

अधिकांश लोग आमतौर पर दिन भर में बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीते हैं. अगर वे इन्हें पीना बंद कर दें और दिन में एक बार नींबू पानी पीने की आदत डाल लें, तो वे आसानी से वजन कम कर सकते हैं. साइंटिस्ट का अंदाजा है कि इससे कम से कम 100-200 कैलोरी बर्न होती हैं. तो, आप समझ सकते हैं कि हर दिन अपनी डाइट में सिर्फ एक नींबू शामिल करने से आपको नैचुरली वजन कम करने में कैसे मदद मिल सकती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, नींबू पानी पीने से शरीर को सही मात्रा में विटामिन C मिलता है. यह पेट में डाइजेशन के लिए जरूरी एसिड बनाने में मदद करता है. इससे पूरा डाइजेशन बेहतर होता है. इसके अलावा, नींबू पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है. नतीजतन, अनहेल्दी फूड खाने की भूख खत्म हो जाती है. नींबू पानी आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद कर सकता है.

रोजाना आपने डाइट में ऐसे करें शामिल

वजन कम करने के लिए नींबू का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है. आप नींबू को अपनी डाइट में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं, सलाद या स्मूदी में भी नींबू का रस मिलाकर सेवन कर सकते हैं. आप सूप में भी नींबू का रस मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इसे चाय की तरह भी पी सकते हैं. नींबू के रस को गर्म पानी में मिलाकर पीने से भी काफी फायदा मिलता है. ग्रीन टी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाने से भी विटामिन C मिलता है. कई स्टडीज से पता चला है कि ग्रीन टी वजन घटाने में बहुत असरदार हो सकती है. चाय में नींबू का रस मिलाने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं. इसके अलावा, नींबू में मौजूद सिट्रस फ्लेवोनॉयड्स बॉडी फैट बर्न करने में बहुत मददगार होते हैं. नींबू के रस में अदरक मिलाने से यह और भी असरदार हो जाता है. इन्हें अपने नैचुरल वेट लॉस प्लान में शामिल करने से कोई दिक्कत नहीं होती है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)