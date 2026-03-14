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आटे में मिला दीजिए बस एक चीज, घंटों तक नरम रहेंगी आपकी चपातियां!

आपको अपने आटे में सिर्फ एक चीज मिलानी होगी जिससे मुलायम और फूली हुई चपाती बनेंगी, एक्सपर्ट से जानिए कौन सी है वे चीज...

Just add one simple ingredient to the flour your chapatis will stay soft for hours
आटे में मिला दीजिए बस एक चीज, घंटों तक नरम रहेंगी आपकी चपातियां! (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 14, 2026 at 8:35 PM IST

5 Min Read
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चपाती (जिसे रोटी या फुलका भी कहा जाता है) भारतीय घरों में रोजाना के खाने का एक जरूरी और पौष्टिक हिस्सा है, जो पूरे गेहूं के आटे से बनाई जाती है. इसमें फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं. इसे दाल, सब्जियों या अचार के साथ परोसा जाता है, और यह एनर्जी का एक मुख्य सोर्स है. यह पारंपरिक रोटी सदियों से भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा रही है.

पारंपरिक रिफाइंड आटे के विपरीत, साबुत गेहूं के आटे में गेहूं के दाने के तीनों मुख्य हिस्से (चोकर, जर्म और एंडोस्पर्म) मौजूद रहते हैं. इसमें चोकर में मौजूद फाइबर के साथ-साथ जर्म में पाए जाने वाले विटामिन E, मिनरल और हेल्दी फैट्स भी सुरक्षित रहते हैं, जिससे यह ज्यादा पौष्टिक बन जाता है. यह पाचन में मदद करता है और पूरे दिन शरीर में ऊर्जा का स्तर स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है. ठीक इसी वजह से, लोग अक्सर चपाती को कई अन्य प्रकार की ब्रेड की तुलना में एक बेहतर विकल्प मानते हैं.

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आटे में मिला दीजिए बस एक चीज, घंटों तक नरम रहेंगी आपकी चपातियां! (GETTY IMAGES)

हालांकि चपाती बनाना आसान है, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि बनने के थोड़ी देर बाद ही वे सख्त हो जाती हैं. नतीजतन, दोबारा गर्म करने पर भी वे सख्त ही रहती हैं और अपनी नरमी वापस नहीं पातीं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इस रिपोर्ट में, विशेषज्ञों ने कुछ आसान सुझाव साझा किए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी चपातियां नरम और फूली हुई बना सकते हैं, ऐसी चपातियां जो कई घंटों बाद भी सख्त नहीं होंगी...

नरम और फूली हुई चपातियां बनाने के लिए इन टिप्स को करें फॉलो

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आटे में मिला दीजिए बस एक चीज, घंटों तक नरम रहेंगी आपकी चपातियां! (GETTY IMAGES)
  • ज्यादातर लोग चपातियां बनाने के लिए बाजार में मिलने वाले किसी भी आटे का इस्तेमाल कर लेते हैं. हालांकि, नरम चपातियां बनाने के लिए शुद्ध गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए.
  • इसके लिए, आप गेहूं खरीदकर उसे खुद पीस सकते हैं, या पिसवा सकते हैं. अगर ऐसा करना संभव न हो, तो बाजार से ब्रांडेड गेहूं के आटे के पैकेट खरीद लें.
  • नरम चपातियां बनाने के लिए, सबसे पहले एक कटोरे में एक पका हुआ केला रखें और उसे अपने हाथों से अच्छी तरह मसल लें.
  • इसके बाद, छाना हुआ आटा एक कटोरे में डाल लें. इसमें मसले हुए केले का गूदा डालें और अपने हाथों से अच्छी तरह मिलाएं
  • फिर, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और आटा गूंथ लें.
  • एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी डालने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से चपाती का आटा नरम नहीं बनेगा.
  • आटा गूंथने के बाद, उसे एक गीले कपड़े से ढक दें और 10 मिनट के लिए रख दें.
  • चपातियां बनाने से पहले, आटे में थोड़ा सा तेल डालें और उसे एक बार फिर से गूंथ लें.
  • अब, गूंथे हुए आटे को छोटी-छोटी लोइयों में बांट लें.
  • अब चपाती बनाने के लिए लोई को सूखे आटे में हल्का सा दबाकर चकले (चटाई) पर रखें और बेलन (स्टिक) की मदद से हल्के हाथों से घुमाते हुए गोल बेलें.
  • यहां आप चपाती को बहुत पतला बेलने के बजाय थोड़ा मोटा बेल सकते हैं.
  • अब बेले हुए चपाती को मध्यम-तेज आंच पर तवे पर डालें और 30-40 सेकंड तक या बुलबुले दिखने तक सेकें.
  • दूसरी तरफ पलटें और हल्की भूरी चित्ती आने तक सेकें.
  • चपाती को सीधे आंच पर या तवे पर कपड़े या कलछी से दबाकर फुलाएं.
  • ध्यान रखें कि अगर आप चपातियां सेकते समय तेज आंच रखेंगे, तो वे अच्छी तरह पक जाएंगी लेकिन अंदर से नरम रहेंगी.
  • इसके उलट, ध्यान रखें कि अगर आप चपातियां धीमी आंच पर पकाएंगे, तो वे सूख जाएंगी और सख्त हो जाएंगी.

ध्यान देने वाली बात
अगर आप चपातियां बनाते समय इन टिप्स को फॉलो करेंगे, तो वे नरम रहेंगी, चाहे उन्हें पकाने के कितने भी घंटे बीत जाएं. चपातियां किसी भी मीट-बेस्ड या वेजिटेरियन करी के साथ परोसी जाने पर स्वादिष्ट लगती हैं. अगर आपको ये टिप्स पसंद आए, तो इन्हें घर पर ट्राई करें.

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SECRET TIPS MAKING SOFT CHAPATIS
घंटों नरम रहेंगी आपकी चपातियां
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