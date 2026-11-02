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दिवाली के बाद क्यों होती है त्वचा से जुड़ी समस्याएं, जानिए इनसे बचने के क्या है आसान उपाय

दिवाली के बाद क्यों होती है त्वचा से जुड़ी समस्याएं, जानिए इनसे बचने के क्या है आसान उपाय ( GETTY IMAGES )

दिवाली सच में खुशियों, रोशनी और उमंग का त्योहार है. इस दौरान चारों तरफ की रौनक, दीयों की जगमगाहट, मिठाइयों की मिठास और पटाखों की गूंज हर किसी के दिल को खुशियों से भर देती है. परिवार और दोस्तों का साथ इस मौज-मस्ती को दोगुना कर देता है. हर उम्र के लोग इस त्योहार का भरपूर आनंद लेते हैं.

हालांकि, हैदराबाद के मलकपेट स्थित केयर हॉस्पिटल्स में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख, डॉ. नवीन कुमार चेरुकु बताते हैं कि दिवाली के बाद वाले सप्ताह में, उनके क्लिनिक में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है जिन्हें अचानक त्वचा पर रैशेज, त्वचा का बेजान और थका हुआ दिखना, या एक्जिमा और मुहांसों जैसी पहले से मौजूद समस्याओं का और गंभीर हो जाना जैसी दिक्कतें होती हैं.