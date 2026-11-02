दिवाली के बाद क्यों होती है त्वचा से जुड़ी समस्याएं, जानिए इनसे बचने के क्या है आसान उपाय
डॉ. नवीन कुमार चेरुकु का कहना है कि दिवाली के बाद त्वचा से जुड़ी समस्याएं काफी आम बात है. इसके लिए अकेले दिवाली को जिम्मेदार...
Published : November 2, 2026 at 2:27 PM IST
दिवाली सच में खुशियों, रोशनी और उमंग का त्योहार है. इस दौरान चारों तरफ की रौनक, दीयों की जगमगाहट, मिठाइयों की मिठास और पटाखों की गूंज हर किसी के दिल को खुशियों से भर देती है. परिवार और दोस्तों का साथ इस मौज-मस्ती को दोगुना कर देता है. हर उम्र के लोग इस त्योहार का भरपूर आनंद लेते हैं.
हालांकि, हैदराबाद के मलकपेट स्थित केयर हॉस्पिटल्स में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख, डॉ. नवीन कुमार चेरुकु बताते हैं कि दिवाली के बाद वाले सप्ताह में, उनके क्लिनिक में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है जिन्हें अचानक त्वचा पर रैशेज, त्वचा का बेजान और थका हुआ दिखना, या एक्जिमा और मुहांसों जैसी पहले से मौजूद समस्याओं का और गंभीर हो जाना जैसी दिक्कतें होती हैं.
त्वचा से जुड़ी समस्याएं कई फैक्टर्स का मिला-जुला असर है
डॉ. नवीन कुमार चेरुकु का कहना है कि दिवाली के बाद त्वचा से जुड़ी समस्याएं (जैसे मुहांसे, त्वचा का बेजान होना, थकान के लक्षण, या एक्जिमा और सोरायसिस जैसी स्थितियों का बढ़ जाना) काफी आम बात है. ऐसा किसी एक कारण से नहीं होता है बल्कि, यह त्योहारों के दौरान हमारी जीवनशैली, खान-पान और पर्यावरण में होने वाले बड़े बदलावों का नतीजा है. दूसरे शब्दों में कहें तो, इसके लिए अकेले दिवाली को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. बल्कि, यह कई फैक्टर्स का मिला-जुला असर है (जैसे कि हमारा खान-पान, नींद की कमी, और हवा में मौजूद धुआं) जो इन व्यस्त दिनों में हमारी त्वचा पर बुरा असर डालते हैं.
आंतों और त्वचा के बीच है गहरा संबंध
डॉ. नवीन कुमार चेरुकु बताते हैं कि यह प्रक्रिया अक्सर आंतों से शुरू होती है. मिठाइयां, नमकीन स्नैक्स और रात 2:00 बजे तक चलने वाली कार्ड पार्टियां, इन सबके कारण पूरे दिन ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा रहता है. इससे इंसुलिन का स्तर भी बढ़ जाता है, जो त्वचा की ऑयल ग्लैंड्स को अधिक सक्रिय कर देता है, जिससे त्वचा में सूजन या जलन होने लगती है. अगर इसके साथ कुछ खास तरह के पेय पदार्थों का सेवन किया जाए और पर्याप्त पानी न पिया जाए, तो पाचन पर भी बुरा असर पड़ता है. त्योहारों के मौसम में, आंतों और त्वचा के बीच का यह संबंध साफ तौर पर दिखाई देता है. जब आंतें स्वस्थ नहीं होतीं, तो कुछ ही दिनों में इसका असर चेहरे पर दिखने लगता है.
पटाखों से निकलने वाला धुआं भी निभाता है अहम भूमिका
इसके अलावा, हवा की भी इसमें भूमिका होती है. पटाखों के धुएं में धूल के बारीक कण और भारी धातुएं (heavy metals) होती हैं, जो त्वचा पर जमा हो जाती हैं, रोमछिद्रों को बंद कर देती हैं और त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं. इसके साथ ही घंटों तक भारी मेकअप लगाए रखना, या कुछ मामलों में, मेकअप के साथ ही सो जाना स्थिति को और भी खराब कर देता है.
दीवाली के दौरान त्वचा संबंधी समस्याओं से बचने के लिए इन सुझावों का पालन करें
- त्योहार के दिन का इंतजार न करें, अपनी त्वचा की देखभाल अभी से शुरू कर दें. त्योहार से एक हफ्ते पहले, अपने रोजमर्रा के रूटीन में एक माइल्ड फेस वॉश, नियासिनमाइड सीरम और एक हल्का, नॉन-कॉमेडोजेनिक (जो रोमछिद्रों को बंद न करे) मॉइस्चराइजर शामिल करें. इससे आपकी त्वचा मजबूत होगी.
- आपको मिठाइयां पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है. बस मिठाई खाने से पहले थोड़ा प्रोटीन या मुट्ठी भर नट्स खा लें, ताकि ब्लड शुगर अचानक न बढ़े. घर पर ताजे फल, छाछ और नारियल पानी जैसी चीजें जरूर रखें.
- हर रात अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करें. पहले ऑयल क्लींजर का इस्तेमाल करें, फिर अपने रेगुलर फेस वॉश से चेहरा धोएं. इससे मेकअप और प्रदूषण दोनों साफ हो जाते हैं. आप चाहे कितनी भी देर से घर पहुंचें, कृपया मेकअप लगाकर न सोएं.
- रोजाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और सुबह के समय विटामिन C सीरम लगाएं. अगर आप आतिशबाजी के दौरान बाहर रहे हैं, तो घर वापस आने पर अपना चेहरा धो लें.
- 6 से 7 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें और 2 से 3 लीटर पानी पिएं। यह सुनने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन इसका असर आपके चेहरे पर साफ दिखाई देता है.
- अपने मुहांसों को न छेड़ें. जो मुहांसा कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो सकता था, उसे छेड़ने पर ऐसा निशान पड़ सकता है जो महीनों तक बना रहे.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)