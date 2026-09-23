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क्या आपका प्रेशर कुकर भी ठीक से नहीं कर रहा है काम? तो नया खरीदने से पहले ये चीजें जरूर कर लें चेक

आज हमारे किचन में ओवन, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर जैसे कितने भी मॉडर्न अप्लायंस आ जाएं, प्रेशर कुकर की जगह कोई नहीं ले सकता है. यह भारतीय किचन में एक जरूरी और खास अप्लायंस बना हुआ है. जो न सिर्फ समय और गैस की बचत करता है, बल्कि कामकाजी और व्यस्त जिंदगी में एक बेहतरीन मददगार की भूमिका निभाता है. सुबह की आपाधापी में झटपट आलू उबालने हों, दाल बनानी हो या रात को थकान के बाद जल्दी से गरमा-गरम खिचड़ी या पुलाव तैयार करना हो, कुकर हमेशा काम आसान कर देता है.

लेकिन, यह झुंझलाहट भरा होता है जब हम रोज जो दाल बनाते हैं, उसे पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कभी-कभी तो दस सीटी बजने के बाद भी वह ठीक से नहीं गल पाती. ऐसे में, तुरंत प्रेशर कुकर बदलने का ख्याल आ सकता है. फिर भी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया कुकर खरीदने के बारे में सोचने से पहले, कुछ आम और छोटी-मोटी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. अक्सर कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है. आइए, कूकर में खाना पकाने में होने वाली देरी के मुख्य कारणों और उनके आसान समाधानों पर करीब से नजर डालें...

गैस्केट की समस्या– प्रेशर कुकर के ढक्कन पर लगी रबर की गैस्केट सही प्रेशर बनाए रखने का काम करती है. अगर यह रबर की रिंग घिस जाए, सख्त हो जाए या उसमें दरार आ जाए, तो भाप बाहर निकलने लगेगी. इससे भाप अंदर नहीं रुकती और खाना जल्दी नहीं पक पाता. इसका समाधान आसान है, अगर गैस्केट खराब हो गई है, तो तुरंत नई गैस्केट खरीदें और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बदल लें.

वजन और प्रेशर रिलीज वाल्व– कुकर के ढक्कन पर लगा छोटा वाल्व और सीटी वाला हिस्सा बहुत जरूरी है. खाना पकाते समय, खाने के कण या स्टार्च वाला पानी (जैसे दाल का पानी) इस हिस्से में फंस सकता है, जिससे भाप ठीक से नहीं बन पाती या बाहर नहीं निकल पाती. इसका उपाय यह है कि खाना पकाने के बाद हमेशा वाल्व के आस-पास की जगह को साफ करें. अगर वाल्व खराब हो जाए, तो उसे चाकू या सुई से खुद ठीक करने की कोशिश करने के बजाय नया वाल्व लगाना ज्यादा सुरक्षित है.

क्या किनारों से भाप निकल रही है?

अगर प्रेशर कुकर की सीटी से भाप निकलने के बजाय ढक्कन के किनारों से लगातार भाप निकल रही है, तो इसका मतलब है कि अंदर सही प्रेशर नहीं बन रहा है. यह एक आम समस्या है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है. ऐसा तब हो सकता है जब गैस्केट ठीक से न लगा हो या ढक्कन के किनारे पर खाने के कण चिपके हों. इस समस्या को ठीक करने के लिए, खाना पकाने से पहले कुकर के किनारे और गैस्केट को अच्छी तरह साफ करें और पक्का करें कि ढक्कन ठीक से बंद है.