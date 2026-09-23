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क्या आपका प्रेशर कुकर भी ठीक से नहीं कर रहा है काम? तो नया खरीदने से पहले ये चीजें जरूर कर लें चेक

अगर प्रेशर कुकर का रबर गैस्केट खराब, सख्त या फटा हुआ है, तो उसे तुरंत बदलना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है...

Is your pressure cooker not working properly like it used to? Check it before buying a new one
क्या आपका प्रेशर कुकर भी ठीक से नहीं कर रहा है काम? तो नया खरीदने से पहले ये चीजें जरूर कर लें चेक (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 23, 2026 at 8:09 PM IST

6 Min Read
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आज हमारे किचन में ओवन, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर जैसे कितने भी मॉडर्न अप्लायंस आ जाएं, प्रेशर कुकर की जगह कोई नहीं ले सकता है. यह भारतीय किचन में एक जरूरी और खास अप्लायंस बना हुआ है. जो न सिर्फ समय और गैस की बचत करता है, बल्कि कामकाजी और व्यस्त जिंदगी में एक बेहतरीन मददगार की भूमिका निभाता है. सुबह की आपाधापी में झटपट आलू उबालने हों, दाल बनानी हो या रात को थकान के बाद जल्दी से गरमा-गरम खिचड़ी या पुलाव तैयार करना हो, कुकर हमेशा काम आसान कर देता है.

लेकिन, यह झुंझलाहट भरा होता है जब हम रोज जो दाल बनाते हैं, उसे पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कभी-कभी तो दस सीटी बजने के बाद भी वह ठीक से नहीं गल पाती. ऐसे में, तुरंत प्रेशर कुकर बदलने का ख्याल आ सकता है. फिर भी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया कुकर खरीदने के बारे में सोचने से पहले, कुछ आम और छोटी-मोटी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. अक्सर कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है. आइए, कूकर में खाना पकाने में होने वाली देरी के मुख्य कारणों और उनके आसान समाधानों पर करीब से नजर डालें...

गैस्केट की समस्या– प्रेशर कुकर के ढक्कन पर लगी रबर की गैस्केट सही प्रेशर बनाए रखने का काम करती है. अगर यह रबर की रिंग घिस जाए, सख्त हो जाए या उसमें दरार आ जाए, तो भाप बाहर निकलने लगेगी. इससे भाप अंदर नहीं रुकती और खाना जल्दी नहीं पक पाता. इसका समाधान आसान है, अगर गैस्केट खराब हो गई है, तो तुरंत नई गैस्केट खरीदें और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बदल लें.

वजन और प्रेशर रिलीज वाल्व– कुकर के ढक्कन पर लगा छोटा वाल्व और सीटी वाला हिस्सा बहुत जरूरी है. खाना पकाते समय, खाने के कण या स्टार्च वाला पानी (जैसे दाल का पानी) इस हिस्से में फंस सकता है, जिससे भाप ठीक से नहीं बन पाती या बाहर नहीं निकल पाती. इसका उपाय यह है कि खाना पकाने के बाद हमेशा वाल्व के आस-पास की जगह को साफ करें. अगर वाल्व खराब हो जाए, तो उसे चाकू या सुई से खुद ठीक करने की कोशिश करने के बजाय नया वाल्व लगाना ज्यादा सुरक्षित है.

क्या किनारों से भाप निकल रही है?
अगर प्रेशर कुकर की सीटी से भाप निकलने के बजाय ढक्कन के किनारों से लगातार भाप निकल रही है, तो इसका मतलब है कि अंदर सही प्रेशर नहीं बन रहा है. यह एक आम समस्या है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है. ऐसा तब हो सकता है जब गैस्केट ठीक से न लगा हो या ढक्कन के किनारे पर खाने के कण चिपके हों. इस समस्या को ठीक करने के लिए, खाना पकाने से पहले कुकर के किनारे और गैस्केट को अच्छी तरह साफ करें और पक्का करें कि ढक्कन ठीक से बंद है.

कुकर में जरूरत से ज्यादा खाना भरना
सिर्फ इसलिए प्रेशर कुकर को ऊपर तक भरना कि उसमें जगह है, एक बुरी आदत है. भाप बनने और खाना उबलकर फूलने के लिए अंदर कुछ जगह होनी चाहिए. ज्यादा भरने से (खासकर जब ज्यादा मात्रा में गर्म खाना पका रहे हों) वाल्व जाम हो सकता है और खतरनाक स्थिति बन सकती है. इसका हल यह है कि कुकर को कभी भी तय मैक्सिमम लेवल से ज्यादा न भरें.

पानी की मात्रा बहुत जरूरी है
प्रेशर कुकर भाप के सिद्धांत पर काम करते हैं. अगर पानी बहुत कम हो, तो खाना चिपक सकता है और जल सकता है, या ठीक से नहीं पकेगा और सख्त रह जाएगा. इसके उलट, अगर बहुत ज्यादा पानी डाल दिया जाए, तो चीजों को उबलने और सीटी बजने में बहुत ज्यादा समय लगेगा. इसका उपाय यह है कि जो डिश बनाई जा रही है, उसकी जरूरत के हिसाब से पानी नापकर डाला जाए. इससे खाना पकाने का समय कंट्रोल में रहता है.

स्टोव का फ्लेम
भले ही प्रेशर कुकर में कोई खराबी न हो, लेकिन गैस स्टोव की दिक्कतों की वजह से खाना पकाने में देरी हो सकती है. अगर स्टोव के बर्नर के छेद बंद हैं और लौ धीमी या असमान है, तो कुकर सही तापमान तक नहीं पहुंच पाएगा. इसका समाधान यह है कि बर्नर असेंबली को समय-समय पर साफ करें और खाना पकाते समय एक जैसी, स्थिर लौ का इस्तेमाल करें.

कुकर के बेस का आकार
कुकर को स्टोव पर ठीक से और बराबर बैठना चाहिए. सालों तक इस्तेमाल करने या गलती से गिर जाने की वजह से कुकर का बेस टेढ़ा-मेढ़ा हो सकता है, जिससे गर्मी ठीक से नहीं फैलती. सबसे अच्छा तरीका यह है कि खराब बेस वाले कुकर का इस्तेमाल न करें और उन्हें ठीक कराने के लिए दुकान पर ले जाएं.

खाना पकाने के तरीके पर ध्यान दें
कभी-कभी समस्या प्रेशर कुकर में नहीं, बल्कि पकाए जा रहे खाने में होती है. अगर आप छोले, राजमा या केले के फूल जैसी सख्त चीजों को बिना भिगोए सीधे पकाते हैं, तो उन्हें पकने में ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा सीटी की जरूरत होगी. इसका समाधान यह है कि इन सख्त चीजों को पकाने से कुछ घंटे पहले भिगो दें, इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है.

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