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क्या आपके बाल भी घुंघराले हैं? क्या उन्हें संभालना मुश्किल है? तो यह तरीका आजमाएं!

बाल धोने के बाद, जब बाल हल्के गीले हों, तो उन पर कुछ बूंदें हेयर सीरम लगाना फायदेमंद है. इससे बालों में फ्रिज कम होता...

Is your hair curly? Is it difficult to manage? Then try this method!
Is your hair curly? Is it difficult to manage? Then try this method! (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 9, 2026 at 9:00 AM IST

4 Min Read
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घुंघराले बालों वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन्हें ठीक से संभालना या मेंटेन करना होता है. थोड़े समय के लिए भी इनकी देखभाल में लापरवाही करने से आपके बाल रूखे, उलझे और बेजान हो सकते हैं. बहुत से लोगों के लिए आईने में देखकर यह सोचना आम बात है कि मैं अपने इन बालों का क्या करूं? हालांकि, सही आदतें अपनाकर आप अपने घुंघराले बालों को हेल्दी और आकर्षक बनाए रख सकते हैं. आइए जानें कैसे...

घुंघराले बालों वाले लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे हर दिन शैम्पू करते हैं. घुंघराले बाल सीधे बालों की तुलना में जल्दी अपनी प्राकृतिक नमी खो देते हैं. अगर आप हर दिन शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बालों के प्राकृतिक तेल पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपके बाल भूसे की तरह रूखे हो जाएंगे. इसे हेल्दी और आकर्षक बनाए रखने के लिए...

  • सप्ताह में केवल 2 से 3 बार बाल धोना ही पर्याप्त है.
  • हल्के, सल्फेट-मुक्त शैम्पू का प्रयोग करें. शैम्पू को सीधे सिर पर डालने के बजाय, इसे थोड़े से पानी में मिलाकर झाग बनाएं और फिर बालों में मलें.

बालों को रूखे होने से कैसे बचाएं?

  • हाइड्रेशन: जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो सबसे पहले इसका असर हमारे बालों पर पड़ता है. प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीने से आपके बाल अंदर से हाइड्रेटेड रहेंगे. इसके साथ ही बालों को हेल्दी रखने के लिए इन बातों का भी ध्यान रखें....
  • आरामदायक नींद और मन की शांति: अच्छी नींद न लेना या अत्यधिक तनाव में रहना बालों के झड़ने को बढ़ा सकता है. बालों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की आरामदायक नींद लेना आवश्यक है.
  • हेयर सीरम: बाल धोने के बाद, जब बाल हल्के गीले हों, तो उन पर कुछ बूंदें हेयर सीरम लगाना अच्छा रहता है. इससे बालों में फ्रिज नहीं आएगा और वे दिन भर चमकदार बने रहेंगे.
  • बालों के सिरों को नियमित रूप से ट्रिम करना: घुंघराले बालों वाले लोगों में दोमुंहे बाल बहुत आम समस्या है. इससे बाल बेजान दिखने लगते हैं. इसलिए, हर 3 महीने में एक बार बालों के सिरों को हल्का सा ट्रिम करने से बाल स्वस्थ रूप से बढ़ने में मदद मिलेगी.

इन घरेलु उपायों को भी जरूर आजमाएं

एलोवेरा जेल: एलोवेरा बालों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है. हफ्ते में दो बार एलोवेरा जेल लें, इसे सिर की त्वचा से लेकर बालों के सिरों तक अच्छी तरह मलें और 20-30 मिनट बाद धो लें. इससे बाल मुलायम हो जाते हैं.

शहद: अगर आप अपने कंडीशनर में थोड़ा सा शहद मिलाकर अपने बालों पर लगाएं, तो यह आपके बालों में नमी बनाए रखेगा और उन्हें मुलायम रखेगा.

घर पर बना हेयर स्प्रे: एक स्प्रे बोतल में साफ पानी लें, उसमें लैवेंडर तेल, रोजमेरी तेल और वनस्पति तेल की कुछ बूंदें डालें, अच्छी तरह हिलाकर बोतल को अलग रख दें. बाहर जाते समय या जब भी आपके बाल रूखे लगें, आप इसे हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं.

इसके साथ ही, बाहर जाते समय अपने बालों को हवा और तेज धूप से बचाने के लिए हल्का स्कार्फ या टोपी पहनने से घुंघराले बालों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी.

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