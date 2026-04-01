गर्मियों में बहुत ज्यादा आ रहा है बिजली का बिल? तो तुरंत करें ये उपाय, बचेंगे हजारों रुपये हर महीने
गर्मी के मौसम में हर किसी को ज्यादा बिजली बिल की समस्या का सामना करना पड़ता है. लेकिन इन टिप्स को फॉलो करने से आपके...
Published : April 1, 2026 at 7:59 PM IST
अप्रैल, मई और जून के महीनों में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है. नतीजतन, कई लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचना ही पसंद करते हैं. ऐसे हालात में, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होना तो लाजमी है. गर्मियों के महीनों में, एयर कंडीशनर (ACs), कूलर और पंखों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आना आम बात है. इससे कई लोगों का महीने का बजट बिगड़ जाता है, और वे अपने बिल कम करने के तरीके खोजने लगते हैं. क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो आइए, बिजली का बिल कम करने के कुछ असरदार तरीके जानते हैं...
सेटिंग्स एडजस्ट करें: बिल्कुल सही कहा आपने! चार्जिंग के बाद डिवाइस को अनप्लग करना, पावर-सेविंग मोड चालू करना और LED लाइटों का उपयोग करना, ये छोटी-छोटी आदतें बिजली बचाने और डिवाइस को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, हम इन आसान सावधानियों का पालन करके बिजली बचा सकते हैं. इसके अलावा, विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पावर-सेविंग सेटिंग्स में जाकर 'पावर सेविंग' विकल्प को चालू करना जरूरी है. इससे इन उपकरणों की बिजली की खपत में काफी कमी आएगी.
एलईडी लाइटें: ज्यादातर घरों में पारंपरिक इनकैंडिसेंट या CFL बल्ब इस्तेमाल होते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है. इसलिए, विशेषज्ञों के अनुसार, इन्हें LED लाइट से बदलने पर बिजली की खपत 75 से 80 प्रतिशत तक कम हो सकती है.
तापमान 24 डिग्री से ज्यादा होने पर: विशेषज्ञों के अनुसार, सीलिंग फैन और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) की सलाह के मुताबिक, AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच सेट करना चाहिए. उनका सुझाव है कि महीने में एक बार, फिल्टर को निकालकर, पानी से धोकर, सुखाकर, फिर से लगा देना चाहिए. सीलिंग फैन को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही चलाना चाहिए.
इक्विपमेंट को अनप्लग करना जरूरू: मोबाइल चार्जर, टीवी, माइक्रोवेव ओवन और गीजर जैसे उपकरण, जब प्लग-इन ही छोड़ दिए जाते हैं, तो वे "फैंटम करंट" (अधिक बिजली) की खपत करते हैं. इसलिए, विशेषज्ञों के अनुसार, इस्तेमाल के बाद इन्हें अनप्लग करना बेहद जरूरी है.
सोच-समझकर खरीदें: जब आप घर के लिए कोई सामान (जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर) खरीदते हैं, तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आप किसी जानी-मानी कंपनी का ही सामान चुनें. ऐसे सामान की रेटिंग 5-स्टार या उससे ज्यादा होनी चाहिए और उसे BEE से मंजूरी मिली होनी चाहिए. भले ही इन सामानों की शुरुआती कीमत आम, नकली या छोटी कंपनियों के सामान से थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इन्हें चुनने से बिजली की खपत और हर महीने आने वाले बिजली के बिल में लंबे समय तक काफी बचत होती है. जिन सामानों की रेटिंग 5-स्टार या उससे ज्यादा होती है, वे कम बिजली खर्च करते हैं.
नेचुरल लाइट का उपयोग करें: विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह खिड़कियां और पर्दे खोलकर घर में सूरज की रोशनी आने देने से बिजली की रोशनी और पंखों का उपयोग कम किया जा सकता है.
हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए?
विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ घरों में जागरूकता की कमी के कारण, लैंप, पंखे, टीवी, मोबाइल चार्जर, गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरण अक्सर लंबे समय तक चलते रहते हैं. इसका नतीजा बिजली की बर्बादी के रूप में सामने आता है. कहा जाता है कि इनके इस्तेमाल में थोड़ी सी भी सावधानी बरतने पर, बिजली के बिल में कम से कम 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है. थर्मल पावर प्लांट में, बिजली की एक यूनिट बनाने के लिए 600 से 700 ग्राम कोयला जलाना पड़ता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इससे वातावरण में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो जन-स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है. उनका मानना है कि बिजली बचाकर, देश और उसके नागरिकों, दोनों को ही इस प्रदूषण से सुरक्षित रखा जा सकता है.