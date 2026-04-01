ETV Bharat / lifestyle

गर्मियों में बहुत ज्यादा आ रहा है बिजली का बिल? तो तुरंत करें ये उपाय, बचेंगे हजारों रुपये हर महीने

गर्मियों में बहुत ज्यादा आ रहा है बिजली का बिल? तो तुरंत करें ये उपाय, बचेंगे हजारों रुपये हर महीने ( GETTY IMAGES )