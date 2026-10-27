क्या दाल पकने में लग रहा है ज्यादा समय? तो जरूर आजमाएं ये 5 आसान किचन टिप्स
कुछ स्मार्ट कुकिंग टेक्नीक का इस्तेमाल करके और सही तरह की दाल चुनकर आप कुछ ही मिनटों में दाल बना सकते हैं, जानिए वे ट्रिक्स...
Published : October 27, 2026 at 7:52 PM IST
भारतीय भोजन में दाल के बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि पोषण का एक मुख्य स्रोत भी है. भारतीय समाज में (जहां ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं) दाल को प्रोटीन का सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला सोर्स माना जाता है. देश के विभिन्न हिस्सों में रोजाना के खाने में कई तरह की दालें शामिल की जाती हैं. ये न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि जल्दी पक भी जाती हैं. हालांकि, कभी-कभी घंटों पकाने या प्रेशर कुकर में कई सीटी लगवाने के बाद भी दाल सख्त ही रह जाती है. इससे न केवल खाना बनाने में देरी होती है, बल्कि कुकिंग गैस भी बर्बाद होती है.
कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है (जैसे अचानक मेहमानों का आ जाना या काम की वजह से समय की कमी होना) जब आपको जल्दी में दाल बनानी पड़ती है. तो ऐसे में, स्मार्ट कुकिंग टेक्नीक का इस्तेमाल करके और सही तरह की दाल चुनकर, आप कुछ ही मिनटों में दाल बना सकते हैं. इस खबर में 5 बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं, जो आपका समय और कुकिंग गैस, दोनों बचाने में मदद करेंगे...
ये रहे वे टिप्स
गर्म पानी में भिगोना –अगर आपके पास दाल पकाने के लिए एक घंटे से कम समय है, तो सबसे पहले दाल को एक कटोरे में डालें, उसमें गर्म पानी मिलाएं और उसे आधे घंटे के लिए भीगने दें. गर्म पानी दाल के रेशों को जल्दी नरम कर देता है, जिससे इसे पकाने में लगने वाला समय लगभग आधा हो जाता है. गर्म पानी में भिगोने से पहले दाल को दो बार अच्छी तरह धोना न भूलें. यह तरीका तब बहुत काम आता है जब आपको जल्दी में दाल बनानी हो. जिस पानी में दाल भिगोई गई थी, उसी पानी का इस्तेमाल दाल पकाने के लिए करने से उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं. इससे न केवल गैस की बचत होती है, बल्कि दाल भी अच्छी तरह और एक समान पकती है.
एक चुटकी बेकिंग सोडा या तेल- दाल पकाते समय, एक चुटकी बेकिंग सोडा या थोड़ा सा तेल डालने से पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है. उबलते पानी में आधा चम्मच तेल या घी डालने से दाल फूलती नहीं है और जल्दी नरम हो जाती है. बेकिंग सोडा दाल के सख्त रेशों को आसानी से तोड़ देता है और उसे मक्खन की तरह पका देता है. हालांकि, ज्यादा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल न करें. बस एक चुटकी ही डालें. प्रेशर कुकर में पकाते समय भी, तेल डालने से सीटी से पानी बाहर नहीं गिरता है.
सही समय पर नमक और इमली डालना- नमक, इमली या टमाटर जैसी खट्टी सामग्री दाल के पूरी तरह पक जाने के बाद ही डालें. इन्हें शुरुआत में डालने से पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी. अम्लीय सामग्री दाल को जल्दी नरम होने से रोकती है. इसलिए, खट्टी सामग्री और नमक दाल के नरम होने के बाद ही डालें और 5 मिनट तक पकाएं. इस छोटे से नियम का पालन करने से खाना पकाने का काफी समय बचेगा.
प्रेशर कुकर में पानी की मात्रा- प्रेशर कुकर में दाल पकाना, किसी सामान्य बर्तन की तुलना में बहुत तेज होता है. प्रेशर कुकर में दाल पकाते समय, हर एक कप दाल के लिए तीन कप पानी का इस्तेमाल करना सही रहता है. दाल पकाते समय प्रेशर कुकर को मध्यम आंच पर रखें और 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं. इससे दाल अच्छी तरह पक जाएगी. जब कुकर से सारी भाप पूरी तरह निकल जाए, तो ढक्कन खोलें और दाल को मैश कर लें. पानी और भाप की सही मात्रा होने पर, दाल बहुत कम समय में तैयार हो जाएगी.
दाल को पकाने से पहले भूनना- एक और असरदार तरीका यह है कि दाल को पकाने से पहले धीमी आंच पर एक कड़ाही में भून लिया जाए. भूनने से दाल की नमी कम हो जाती है, जिससे वे पानी को जल्दी सोख लेती हैं और जल्दी पक जाती हैं. दाल को तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और उसमें से अच्छी खुशबू न आने लगे. इसके बाद, उन्हें पानी से धो लें और फिर पकाएं. इस तरीके से न केवल दाल अच्छी तरह पकती है, बल्कि उसका स्वाद और खुशबू भी बढ़ जाती है. इसके अलावा, भुनी हुई दाल पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है और गैस जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे कुछ खास साइंटिफिक और प्रैक्टिकल कारण हैं, उन्हें समझने से आप इस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)