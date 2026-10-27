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क्या दाल पकने में लग रहा है ज्यादा समय? तो जरूर आजमाएं ये 5 आसान किचन टिप्स

क्या दाल पकने में लग रहा है ज्यादा समय? तो जरूर आजमाएं ये 5 आसान किचन टिप्स ( GETTY IMAGES )

भारतीय भोजन में दाल के बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि पोषण का एक मुख्य स्रोत भी है. भारतीय समाज में (जहां ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं) दाल को प्रोटीन का सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला सोर्स माना जाता है. देश के विभिन्न हिस्सों में रोजाना के खाने में कई तरह की दालें शामिल की जाती हैं. ये न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि जल्दी पक भी जाती हैं. हालांकि, कभी-कभी घंटों पकाने या प्रेशर कुकर में कई सीटी लगवाने के बाद भी दाल सख्त ही रह जाती है. इससे न केवल खाना बनाने में देरी होती है, बल्कि कुकिंग गैस भी बर्बाद होती है.

कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है (जैसे अचानक मेहमानों का आ जाना या काम की वजह से समय की कमी होना) जब आपको जल्दी में दाल बनानी पड़ती है. तो ऐसे में, स्मार्ट कुकिंग टेक्नीक का इस्तेमाल करके और सही तरह की दाल चुनकर, आप कुछ ही मिनटों में दाल बना सकते हैं. इस खबर में 5 बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं, जो आपका समय और कुकिंग गैस, दोनों बचाने में मदद करेंगे...