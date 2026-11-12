बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए माता-पिता क्या करें? क्या नवजात शिशुओं में Pneumonia के लिए कोई टीका उपलब्ध है?
जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाले टीके कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं. इनका मुख्य काम नवजात शिशु की पूरी तरह...
Published : November 12, 2026 at 5:09 PM IST
भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों में से 16.3 प्रतिशत मौतें निमोनिया के कारण होती हैं. वैश्विक स्तर पर, इस आयु वर्ग में निमोनिया से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या भारत में दर्ज की जाती है, जहां हर साल पांच साल से कम उम्र के लगभग 129,000 बच्चे इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. हालांकि, माता-पिता कुछ आसान आदतें अपनाकर अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना, पौष्टिक भोजन देना, साफ हवा उपलब्ध कराना, हाथों की अच्छी स्वच्छता बनाए रखना, और सर्दी-जुकाम या ऐसी ही किसी बीमारी के गंभीर होने पर तुरंत कदम उठाना. इन उपायों को अपनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं....
क्या नवजात शिशुओं में निमोनिया के लिए कोई टीका उपलब्ध है?
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. वी. नागार्जुन मतुरू का कहना है कि हां, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए टीके उपलब्ध हैं, हालांकि ये जन्म के पहले दिन ही नहीं लगाए जाते. कोई एक अकेला टीका सभी तरह के निमोनिया (जो वायरस या बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं) से पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता. फिर भी, निमोनिया पैदा करने वाले मुख्य बैक्टीरिया के खिलाफ बच्चों के लिए असरदार टीके मौजूद हैं. इनका टीकाकरण कार्यक्रम जीवन के शुरुआती कुछ महीनों में शुरू हो जाता है.
टीकाकरण कब शुरू होता है?
डॉ. वी. नागार्जुन मतुरू का कहना है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो बैक्टीरियल निमोनिया के सबसे आम कारणों में से एक से बचाव करती है, आमतौर पर लगभग छह सप्ताह की उम्र में शुरू की जाती है. इसके बाद कुछ और खुराकें और एक बूस्टर खुराक दी जाती है. 'Hib' वैक्सीन जो बच्चों को दी जाने वाली कॉम्बिनेशन वैक्सीन का हिस्सा है, भी लगभग उसी समय शुरू की जाती है. आपके बच्चों के डॉक्टर आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल के आधार पर आपको खास तारीखें बता देंगे.
जन्म के समय दिए जाने वाले टीकों का क्या उद्देश्य होता है?
जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाले टीके कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं. इनका मुख्य काम नवजात शिशु की अभी पूरी तरह विकसित न हुई रोग-प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) को खतरनाक और जानलेवा संक्रमणों से बचाना है, साथ ही भविष्य के लिए शरीर में रोग-प्रतिरोधक क्षमता तैयार करना भी है. इसलिए, अगर आपके नवजात शिशु को अभी तक निमोनिया का टीका नहीं लगा है, तो चिंता न करें, अभी बहुत देर नहीं हुई है.
अन्य उपयोगी टीके
डॉ. वी. नागार्जुन मतुरू कहते हैं कि खसरे और काली खांसी (पर्टुसिस) के टीके इन बीमारियों के बाद निमोनिया होने के खतरे को कम करते हैं. छह महीने से कम उम्र के शिशुओं को फ्लू का टीका सीधे नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके माता-पिता, गर्भवती महिलाओं और आस-पास रहने वाले परिवार के सदस्यों को टीका लगवाना जरूरी है. इससे शिशु को कुछ हद तक सुरक्षा मिल जाती है.
ध्यान रखने योग्य बातें
हालांकि वैक्सीन से बच्चा पूरी तरह इम्यून नहीं होता, लेकिन अगर वैक्सीन लगने के बाद भी बच्चे को निमोनिया हो जाता है, तो बीमारी आमतौर पर कम गंभीर होती है. ब्रेस्टफीडिंग, हाथों की सफाई बनाए रखना और घर को धुएं से दूर रखना एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है. अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड हमेशा अपने पास रखें. अगर आपके बच्चे को हल्की सर्दी-जुकाम है, तो तय वैक्सीनेशन को तब तक न छोड़ें जब तक डॉक्टर आपको इंतजार करने की सलाह न दे.
टीकाकरण के शेड्यूल का पालन करें
डॉ. वी. नागार्जुन मतुरू के अनुसार, टीके सुरक्षा की सबसे मजबूत पंक्ति का काम करते हैं. न्यूमोकोकल और हिब (Hib) टीके उन रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं जो निमोनिया का आम कारण बनते हैं. इसके अलावा, हर साल लगने वाला फ्लू का टीका (जो छह महीने की उम्र से लगवाना सही माना जाता है) और खसरा तथा काली खांसी के टीके भी फायदेमंद होते हैं. अगर आपको पक्का पता नहीं है कि कोई खुराक छूट गई है या नहीं, तो अपने बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) से टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड की जांच करवा लें.
बच्चों का नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाएं
- इसके लिए हो सके तो, पहले छह महीनों तक सिर्फ ब्रेस्टफीड कराएं
- जब बच्चा ठोस आहार लेना शुरू कर दे, तो उसे घर का बना ऐसा खाना दें जिसमें आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि दालें, अंडे, हरी सब्जियां, दही और फल.
- पक्का करें कि आपका बच्चा पूरी नींद ले और कुछ समय बाहर बिताए
हवा और अपने हाथ साफ रखें
धुआं बच्चों के फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होता है. इसलिए, बच्चों के आस-पास कभी भी स्मोकिंग न करें. खाना पकाने के लिए हवादार जगह चुनें, खासकर अगर आप लकड़ी या गोबर के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं. अपने बच्चे को खाना खाने से पहले और खेलने के बाद साबुन से हाथ धोना और कोहनी में खांसना सिखाएं. सर्दियों में, उन्हें हल्के कपड़े पहनाएं और कमरे को गर्म रखें, साथ ही ताज़ी हवा आने का भी ध्यान रखें.
तुरंत कदम उठाएं
अगर सर्दी या फ्लू लंबे समय तक बना रहे या और खराब हो जाए, तो इसे नजरअंदाज न करें. अगर आपको तेज सांस लेना, सीने में जकड़न, खाना-पीना कम हो जाना, या नींद के पैटर्न में कोई असामान्य बदलाव जैसे लक्षण दिखें, तो उसी दिन डॉक्टर से सलाह लें. डॉक्टर की सलाह के बिना खांसी की दवा न लें, और अगर आपको एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कहा गया है, तो उनका पूरा कोर्स जरूर पूरा करें.
बच्चों में निमोनिया और सामान्य सर्दी-जुकाम में कैसे अंतर किया जा सकता है?
सबसे आसान संकेत है सांस लेना-सर्दी-जुकाम और ऐसी ही अन्य बीमारियां आमतौर पर नाक और गले तक ही सीमित रहती हैं, जबकि निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है. इसलिए, निमोनिया से पीड़ित बच्चा आमतौर पर अलग दिखता है और उसके सांस लेने का तरीका भी अलग होता है.
सर्दी-जुकाम के लक्षण आमतौर पर इस प्रकार होते हैं:
- नाक बहना या बंद होना और छींक आना
- हल्की खांसी या गले में खराश
- हल्का बुखार, या बिल्कुल भी बुखार न होना
- बच्चा जो ठीक से खेलता, खाता और सोता है
- ज्यादातर सर्दी-जुकाम एक हफ्ते के अंदर ठीक होने लगते हैं.
निमोनिया के क्या संकेत हैं?
- आराम की स्थिति में भी तेज़ या मुश्किल से सांस लेना
- सांस लेते समय पसलियों के बीच या छाती के नीचे की त्वचा का अंदर की ओर खिंचना
- सांस लेते समय घरघराहट या अजीब आवाजें आना
- तेज़ बुखार जो कम न हो, या कुछ दिनों बाद फिर से आ जाए
- खांसी का लगातार बिगड़ना, जिसके साथ कभी-कभी छाती में दर्द भी हो सकता है
- बच्चे का दूध या तरल पदार्थ लेने से मना करना, या बहुत ज्यादा सुस्त या चिड़चिड़ा हो जाना
- होंठ या उंगलियों के पोरों का नीला पड़ जाना - यह एक इमरजेंसी (आपातकालीन स्थिति) है
एक उपयोगी आदत
डॉ. वी. नागार्जुन मतुरू की सलाह है कि जब बच्चा शांत हो या सो रहा हो, तो उसकी शर्ट हटाकर देखें कि वह कैसे सांस ले रहा है. छोटे बच्चों में निमोनिया के लक्षण कम दिख सकते हैं. हो सकता है कि वे ठीक से दूध न पिएं या बहुत ज्यादा शांत रहें।
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)