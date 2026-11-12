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बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए माता-पिता क्या करें? क्या नवजात शिशुओं में Pneumonia के लिए कोई टीका उपलब्ध है?

बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए माता-पिता क्या करें? ( ETV Bharat )

भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों में से 16.3 प्रतिशत मौतें निमोनिया के कारण होती हैं. वैश्विक स्तर पर, इस आयु वर्ग में निमोनिया से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या भारत में दर्ज की जाती है, जहां हर साल पांच साल से कम उम्र के लगभग 129,000 बच्चे इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. हालांकि, माता-पिता कुछ आसान आदतें अपनाकर अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना, पौष्टिक भोजन देना, साफ हवा उपलब्ध कराना, हाथों की अच्छी स्वच्छता बनाए रखना, और सर्दी-जुकाम या ऐसी ही किसी बीमारी के गंभीर होने पर तुरंत कदम उठाना. इन उपायों को अपनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं....

क्या नवजात शिशुओं में निमोनिया के लिए कोई टीका उपलब्ध है?

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. वी. नागार्जुन मतुरू का कहना है कि हां, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए टीके उपलब्ध हैं, हालांकि ये जन्म के पहले दिन ही नहीं लगाए जाते. कोई एक अकेला टीका सभी तरह के निमोनिया (जो वायरस या बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं) से पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता. फिर भी, निमोनिया पैदा करने वाले मुख्य बैक्टीरिया के खिलाफ बच्चों के लिए असरदार टीके मौजूद हैं. इनका टीकाकरण कार्यक्रम जीवन के शुरुआती कुछ महीनों में शुरू हो जाता है.