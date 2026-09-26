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क्या ट्रेन लेट है? रेलवे स्‍टेशन पर सिर्फ 100 रुपये में मिल जाएगा होटल जैसा कमरा, जानिए कैसे करें बुकिंग

अगर आपकी ट्रेन 4 से 5 घंटे लेट है, तो आपको प्लेटफॉर्म या साधारण वेटिंग रूम में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. रेलवे...

Is the train running late? You can get a hotel like room at the railway station for just 100 rupee, find out how to book it.
क्या ट्रेन लेट है? रेलवे स्‍टेशन पर सिर्फ 100 रुपये में मिल जाएगा होटल जैसा कमरा, जानिए कैसे करें बुकिंग (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 26, 2026 at 4:13 PM IST

4 Min Read
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IRCTC Retiring Rooms: देश में बहुत से लोग प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं. ज्यादातर लोग ट्रेन यात्रा को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे कम खर्च में आराम से दूर-दराज के स्थानों की यात्रा की जा सकती है. हालांकि, ट्रेन से यात्रा करने वाले कई लोगों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है. नतीजतन, उन्हें इनका उपयोग करने में कठिनाई होती है. खासकर ट्रेन में देरी और अन्य कारणों से, कभी-कभी उन्हें रेलवे स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में, ज्यादातर लोगों को स्टेशन के बाहर होटल ढूंढने में परेशानी होती है. लेकिन, अगर आपको रेलवे द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा के बारे में पता है, तो आप स्टेशन पर ही कम कीमत में एक अच्छे होटल जैसे कमरे की बुकिंग कर सकते हैं. आपको लग्जरी सुविधाएं भी मिलेंगी. तो, यह सुविधा क्या है? इसे कैसे बुक करें? आइए अब विस्तार से जानते हैं...

रेलवे स्टेशनों पर लंबा इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे आराम करने के कमरे (रेस्ट रूम) बुक करने की आसान सुविधा देता है. 'रेस्ट रूम' (या रिटायरिंग रूम) के नाम से जानी जाने वाली इन जगहों पर होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं. बाहर होटल का कमरा बुक करने में अक्सर ज्यादा खर्च होता है और सही जगह ढूंढने में भी परेशानी होती है, जबकि आप रेलवे के इन रेस्ट रूम को स्टेशन पर ही, बिना कहीं और जाए, बहुत कम कीमत पर बुक कर सकते हैं. यात्रियों के लिए AC और नॉन-AC कमरों के साथ-साथ सिंगल और डबल कमरे भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें बेड, सोफे और सुइट जैसी सुविधाएं होती हैं.

कीमत जगह और मांग पर निर्भर करती है. आम तौर पर, आपको ₹100 से ₹3,000 या उससे ज्यादा तक का खर्च करना पड़ सकता है. हालांकि, आप अक्सर ये कमरे सिर्फ ₹100 में भी बुक कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इन कमरों को बुक करने के लिए कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट की जरूरत होती है. एक बार टिकट मिल जाने पर, आप आसानी से इन्हें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं.

कैसे बुक करें?

  • इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अगर आप 'Next, My Bookings' पर जाते हैं, तो आपको टिकट बुकिंग के नीचे 'Retiring Room' नाम का एक ऑप्शन दिखेगा.
  • फिर उस पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉग इन करें. टिकट पर दिया गया PNR नंबर दर्ज करें.
  • फिर, आपको उस स्टेशन का चयन करना होगा जिसमें आप कमरा चाहते हैं.
  • कमरों की उपलब्धता की जानकारी दिखाई जाएगी. कमरे और डॉर्मिटरी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं. PNR टिकट नंबर डालने के बाद, संबंधित स्टेशन दिखाए जाएंगे.
  • आपको यात्रा की तारीखें, चेक-इन और चेक-आउट का समय, बेड का प्रकार, AC या नॉन-AC और अपनी पसंद का खास कमरा चुनना होगा.
  • आपको उपलब्ध कमरे दिखाई देंगे. इसके बाद, आपको अपने सरकारी पहचान पत्र का विवरण और नंबर दर्ज करना होगा.
  • एक बार कन्फर्म हो जाने पर, पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना होगा. बुकिंग के तुरंत बाद, बुकिंग कन्फर्मेशन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा.
  • अगर उन्हें संबंधित रेलवे स्टेशनों पर दिखाया जाता है, तो स्टाफ एक कमरा आवंटित कर देगा
  • कमरों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, इंटरनेट सुविधा, टीवी और 24 घंटे स्टाफ मौजूद रहता है. ऑर्डर करने पर खाना भी डिलीवर किया जाता है.

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