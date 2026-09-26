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क्या ट्रेन लेट है? रेलवे स्‍टेशन पर सिर्फ 100 रुपये में मिल जाएगा होटल जैसा कमरा, जानिए कैसे करें बुकिंग

IRCTC Retiring Rooms: देश में बहुत से लोग प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं. ज्यादातर लोग ट्रेन यात्रा को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे कम खर्च में आराम से दूर-दराज के स्थानों की यात्रा की जा सकती है. हालांकि, ट्रेन से यात्रा करने वाले कई लोगों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है. नतीजतन, उन्हें इनका उपयोग करने में कठिनाई होती है. खासकर ट्रेन में देरी और अन्य कारणों से, कभी-कभी उन्हें रेलवे स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में, ज्यादातर लोगों को स्टेशन के बाहर होटल ढूंढने में परेशानी होती है. लेकिन, अगर आपको रेलवे द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा के बारे में पता है, तो आप स्टेशन पर ही कम कीमत में एक अच्छे होटल जैसे कमरे की बुकिंग कर सकते हैं. आपको लग्जरी सुविधाएं भी मिलेंगी. तो, यह सुविधा क्या है? इसे कैसे बुक करें? आइए अब विस्तार से जानते हैं...

रेलवे स्टेशनों पर लंबा इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे आराम करने के कमरे (रेस्ट रूम) बुक करने की आसान सुविधा देता है. 'रेस्ट रूम' (या रिटायरिंग रूम) के नाम से जानी जाने वाली इन जगहों पर होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं. बाहर होटल का कमरा बुक करने में अक्सर ज्यादा खर्च होता है और सही जगह ढूंढने में भी परेशानी होती है, जबकि आप रेलवे के इन रेस्ट रूम को स्टेशन पर ही, बिना कहीं और जाए, बहुत कम कीमत पर बुक कर सकते हैं. यात्रियों के लिए AC और नॉन-AC कमरों के साथ-साथ सिंगल और डबल कमरे भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें बेड, सोफे और सुइट जैसी सुविधाएं होती हैं.