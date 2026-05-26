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क्या आपके नल और शावर से आ रहा है खौलता हुआ पानी? तो, इस गर्मी के मौसम में जरूर करें ये कुछ आसान काम

इस साल, भारत में भीषण गर्मी का असर लगभग पूरे देश में महसूस किया जा रहा है, मई के महीने में, कई जगहों पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मई के अंत और जून की शुरुआत में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. इस मौसम में, बाहर से लौटने के बाद सबसे ज्यादा ताजगी देने वाली चीज है ठंडे पानी से नहाना. हालांकि, शहरी भारत में, ज्यादातर लोगों को नल या शॉवर खोलते ही गर्म पानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा छतों पर लगे प्लास्टिक के पानी के टैंकों की वजह से हो रहा है, जो रात में भी ठंडे नहीं हो पा रहे हैं. क्योंकि न्यूनतम तापमान भी काफी ज्यादा बना हुआ है.