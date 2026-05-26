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क्या आपके नल और शावर से आ रहा है खौलता हुआ पानी? तो, इस गर्मी के मौसम में जरूर करें ये कुछ आसान काम

तेज धूप और गर्मी के कारण आपके घर की छत पर रखी पानी की टंकी और पानी के पाइप बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं...

Is scalding water coming out of your taps and shower? Then adopt these simple tips today.
क्या आपके नल और शावर से आ रहा है खौलता हुआ पानी? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 26, 2026 at 5:13 PM IST

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इस साल, भारत में भीषण गर्मी का असर लगभग पूरे देश में महसूस किया जा रहा है, मई के महीने में, कई जगहों पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मई के अंत और जून की शुरुआत में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. इस मौसम में, बाहर से लौटने के बाद सबसे ज्यादा ताजगी देने वाली चीज है ठंडे पानी से नहाना. हालांकि, शहरी भारत में, ज्यादातर लोगों को नल या शॉवर खोलते ही गर्म पानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा छतों पर लगे प्लास्टिक के पानी के टैंकों की वजह से हो रहा है, जो रात में भी ठंडे नहीं हो पा रहे हैं. क्योंकि न्यूनतम तापमान भी काफी ज्यादा बना हुआ है.

इसी को ध्यान में रखते हुए, आज की रिपोर्ट में जानें कि गर्मियों में टैंक के पानी को ठंडा रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आप इन सुझावों का पालन करते हैं, तो आपके टैंक का पानी ठंडा रहेगा...

Is scalding water coming out of your taps and shower? Then adopt these simple tips today.
क्या आपके नल और शावर से आ रहा है खौलता हुआ पानी? (GETTY IMAGES)
  • टैंक के बाहर इंसुलेशन लगाना गर्मी को सोखने से रोकने का सबसे असरदार तरीका है. इसके लिए हाई R-वैल्यू वाला मटीरियल इस्तेमाल करें, जैसे फाइबरग्लास या क्लोज्ड-सेल स्प्रे फोम. यह एक बैरियर बनाता है जो सूरज से अंदर पानी में गर्मी के ट्रांसफर को धीमा कर देता है. आप ज्यादा इको-फ्रेंडली और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन के लिए जूट के बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • गहरे रंग का टैंक ज्यादा गर्मी सोखता है, जिससे धूप पड़ने पर वह बहुत तेजी से गर्म हो जाता है. इसलिए, टैंक पर रिफ्लेक्टिव सफेद या सिल्वर रंग का पेंट करें. यह धूप को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे टंकी के अंदर का पानी तेजी से गर्म नहीं होता है.
  • पानी की टंकी को सीधी धूप और गर्मी से बचाना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए, टंकी के उपर शेड बनाने से धूप का असर कम हो सकता है. शेड होने के कारण टंकी का पानी जल्दी गर्म नहीं होता है. इस शेड को आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से बनवा सकते हैं. आप इसे हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए भी बनवा सकते हैं.
  • छत पर रखे टैंक को कुछ इंच ऊपर उठाना एक बेहतरीन और असरदार उपाय है. इससे टैंक के नीचे और चारों ओर हवा का संचार बेहतर होता है, जिससे छत की गर्मी सीधे टैंक तक नहीं पहुंच पाती और पानी ठंडा बना रहता है.
  • अगर टैंक को दोपहर की तेज गर्मी में भरा जाता है, तो ताजा पानी तुरंत गर्म हो जाता है. इसलिए, टैंक को सुबह-सवेरे या रात में भरें.
  • छत पर हरी घास या पेड़-पौधे लगाने से आस-पास का माहौल ठंडा रहता है और टैंक पर गर्मी का असर कम होता है.

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