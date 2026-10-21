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क्या गर्भावस्था के दौरान यात्रा करना सुरक्षित है? अगर हां, जरूर बरतें ये सावधानियां

क्या गर्भावस्था के दौरान यात्रा करना सुरक्षित है? अगर हां, जरूर बरतें ये सावधानियां ( Getty Images )

मां बनना जीवन के सबसे खूबसूरत और अनमोल अनुभवों में से एक है, कई संस्कृतियों और समाजों में इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है. यह सफर एक महिला को मातृत्व के गहरे स्नेह, त्याग और असीम प्रेम से परिचित कराता है. यह एक ऐसा अनमोल उपहार है, जिसे पाने की चाह कई महिलाओं में होती है. जैसे ही किसी महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है, वह कई तरह की सावधानियां बरतने लगती है.

बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान यात्रा करने से बचती हैं (आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर) क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में जानिए कि क्या गर्भावस्था के दौरान यात्रा करना सुरक्षित है? अगर हां, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...