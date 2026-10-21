क्या गर्भावस्था के दौरान यात्रा करना सुरक्षित है? अगर हां, जरूर बरतें ये सावधानियां
गर्भावस्था के दौरान यात्रा करना आमतौर पर सुरक्षित होता है, बशर्ते महिला को कोई गंभीर चिकित्सीय जटिलता न हो और डॉक्टर ने यात्रा की अनुमति...
Published : October 21, 2026 at 3:00 PM IST
मां बनना जीवन के सबसे खूबसूरत और अनमोल अनुभवों में से एक है, कई संस्कृतियों और समाजों में इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है. यह सफर एक महिला को मातृत्व के गहरे स्नेह, त्याग और असीम प्रेम से परिचित कराता है. यह एक ऐसा अनमोल उपहार है, जिसे पाने की चाह कई महिलाओं में होती है. जैसे ही किसी महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है, वह कई तरह की सावधानियां बरतने लगती है.
बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान यात्रा करने से बचती हैं (आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर) क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में जानिए कि क्या गर्भावस्था के दौरान यात्रा करना सुरक्षित है? अगर हां, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
क्या गर्भावस्था के दौरान यात्रा की जा सकती है?
विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भावस्था कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है. अगर उस समय शरीर और स्वास्थ्य साथ दे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है. इसके अलावा ऐसा करने से गर्भवती महिला अधिक सक्रिय रह सकेगी. काम के अलावा आप गर्भावस्था के दौरान यात्रा भी कर सकती हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह लें. इसके अलावा यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाओं को भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र भी यही कहता है.
गर्भावस्था के दौरान यात्रा करते समय बरती जाने वाली सावधानियां
- NHS.UK वेबसाइट के अनुसार, गर्भवती महिलाओं में मतली और उल्टी आम है. कुछ महिलाओं को इन लक्षणों का अनुभव केवल पहले तीन महीनों तक ही हो सकता है, जबकि अन्य को कई महीनों तक इनका सामना करना पड़ सकता है. यात्रा के दौरान ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आसानी से पचने वाला पौष्टिक भोजन कम मात्रा में लेना चाहिए. सफर के दौरान हल्का खाना खाना बेहतर है.
- यात्रा के दौरान हमेशा अपनी गर्भावस्था रिपोर्ट, डॉक्टर के नुस्खे और दवाएं अपने साथ रखें. इससे आपात स्थिति में आप तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क कर उचित इलाज करा सकेंगे.
- यात्रा के दौरान हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें. बीच-बीच में नारियल पानी पीना अच्छा रहता है. इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और तुरंत ऊर्जा भी मिलती है.
- यात्रा के दौरान टाइट कपड़ों की जगह ढीले और आरामदायक कपड़े पहनना बेहतर होता है. इससे आपको बैठने में भी कोई असुविधा नहीं होगी.
- सैंडल की जगह फ्लैट जूते चुनने से आपको चलने में आसानी होगी.
- अगर आप यात्रा के बीच में टॉयलेट जाते हैं तो अपने साथ हैंडवॉश की एक छोटी बोतल ले जाना न भूलें. ताकि आप टॉयलेट के दरवाजे को छूने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धो सकें.
- समय-समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है.
- कार से यात्रा करने वाली महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सीट बेल्ट बांध लें, यात्रा के बीच में किसी शांत जगह पर वाहन रोकें, थोड़ी देर आराम करें और यात्रा की थकान दूर करने के लिए 5 मिनट तक पैदल चलें.
आपको किस समस्या के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए?
कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को यात्रा न करने की सलाह दी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि जिन महिलाओं को पहले गर्भपात या समय से पहले प्रसव हुआ हो, गर्भाशय की कोई समस्या, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में रक्तस्राव या अन्य समस्याएं, देर से गर्भावस्था और जुड़वां या तीन बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को यात्रा करने से बचना चाहिए.