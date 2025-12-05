ETV Bharat / lifestyle

जानें सर्दियों में रात को स्वेटर पहनकर सोना सही है या गलत?

सर्दियां शुरू हो चुकी हैं. ठंड से बचने के लिए लोग स्वेटर और ऊनी कपड़े पहनते हैं. ये न सिर्फ गर्मी देते हैं बल्कि ठंडी हवाओं से भी बचाते हैं. बहुत से लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सोते समय मोटे कंबल का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को कंबल ओढ़ने के बाद भी स्वेटर और मोजे पहनकर सोने की आदत होती है. लेकिन, बहुत से लोग इस बात को लेकर असमंजस में होते कि रात में ऊनी कपड़े पहनकर सोना सही है या नहीं. आइए इस खबर में जानते हैं कि रात में स्वेटर और मोजे पहनकर सोने से शरीर पर क्या असर पड़ता है.

क्या स्वेटर पहनकर सोना ठीक है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बहुत से लोग गर्मी और आराम के लिए स्वेटर पहनना पसंद करते हैं. लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. स्वेटर पहनना तब सबसे अच्छा होता है जब आप बाहर जा रहे हों. यह ठंडी हवा से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है. हालांकि, घर के अंदर स्वेटर पहनने से आपको पसीना आ सकता है. गंदा या पुराना स्वेटर पहनने से रैशेज और जलन हो सकती है. इससे आपकी नींद भी खराब हो सकती है. इसलिए, एक्सपर्ट्स ढीले और आरामदायक स्वेटर पहनने की सलाह देते हैं. टी-शर्ट के ऊपर स्वेटर पहनकर सोना भी एक अच्छा ऑप्शन है.

आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए?

अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सही कपड़े चुनना बहुत जरूरी है. हमेशा कॉटन, लिनन या ब्लेंडेड फैब्रिक पहनें. ये फैब्रिक नमी को सोखते हैं और स्किन को सांस लेने देते हैं. ढीले कपड़े नींद में रुकावट नहीं डालते. ठंडे मौसम में ढीला स्वेटर पहनने से शरीर गर्म रहता है, जिससे अच्छी नींद आती है.

क्या मोजे पहनकर सो सकते हैं?

बहुत से लोगों को सर्दियों में मोजे पहनना आरामदायक लगता है. लेकिन, उन्हें सही तरीके से पहनना जरूरी है. गर्म मोजे सर्दियों में आपके पैरों को ठंड से बचाते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है. लेकिन, टाइट मोजे ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकते हैं. इसलिए, ढीले या स्ट्रेचेबल मोजे चुनें. रोजाना साफ मोजे पहनें. गंदे मोजे आपके पैरों की स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं.