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लैपटॉप को चार्ज करते समय इस्तेमाल करना सही है या गलत? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

कॉलेज के छात्रों से लेकर सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स तक, आज के डिजिटल युग में लैपटॉप एक रोजमर्रा की जरूरत बन गया है. चाहे ऑफिस के प्रोजेक्ट हों, ऑनलाइन क्लास हों, या कोई और काम, लैपटॉप का इस्तेमाल लगभग हर काम के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है. हालांकि, डिवाइस का इस्तेमाल करते समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. मैन्युफैक्चरर कोई भी हो, हर डिवाइस को सही रखरखाव की जरूरत होती है. बहुत से लोग अपने लैपटॉप को हर समय प्लग-इन करके इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन क्या यह सही तरीका है? इसका जवाब जरूर जानिए. इसके साथ ही अगर आप इस खबर में दी गई सही इस्तेमाल की गाइडलाइन्स को फॉलो करते हैं, तो आपका लैपटॉप लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहेगा. आइए जानते हैं कि लैपटॉप इस्तेमाल करते समय आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...

धूल को अंदर जाने से रोकें: बहुत से लोग काम करने के बाद अपने लैपटॉप को खुला छोड़ देते हैं. इससे धूल, गंदगी और दूसरे छोटे कण कीबोर्ड और स्पीकर के जरिए अंदर चले जाते हैं. इससे हार्डवेयर खराब हो जाता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैपटॉप को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए. ज्यादातर लोग कीबोर्ड से धूल साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स मार्केट में मिलने वाले 'लैपटॉप क्लीनिंग किट' इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. मार्केट में कुछ ऐसे ही डिवाइस भी मिलते हैं जो धूल को अंदर जाने और कीबोर्ड को खराब होने से रोकते हैं.

वेंटिलेशन जरूरी है: लैपटॉप को भी वेंटिलेशन की जरूरत होती है. उन्हें गर्मी की वजह से आधा ऊपर उठने देना होता है. लैपटॉप में पंखे नीचे की तरफ होते हैं. अगर आप उन्हें अपनी गोद, सोफे, बिस्तर या तकिये पर इस्तेमाल करेंगे, तो वेंटिलेशन काफी नहीं होगा. इससे वे जल्दी गर्म हो जाएंगे. इसके बाद, उनकी परफॉर्मेंस धीमी हो जाएगी और वे जल्दी खराब हो जाएंगे.

क्या आप लैपटॉप को एक कोने से खोलते हैं?

लैपटॉप को किसी एक कोने से खोलना ज्यादा आसान होता है, इसी वजह से, लोग अक्सर इसे बार-बार एक ही तरफ से खोलते हैं. लेकिन, लगातार ऐसा करने से डिस्प्ले स्क्रीन एक तरफ झुक जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैपटॉप को एक तरफ से खोलना सेफ़ नहीं है. लैपटॉप को हमेशा बीच से पकड़कर खोलना चाहिए, न कि एक कोने से. एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक हाथ से या कोने से बार-बार खोलने से स्क्रीन पर असमान दबाव पड़ता है, जिससे हिंग टूट सकती है, स्क्रीन झुक सकती है या लैपटॉप की प्लास्टिक बॉडी डैमेज हो सकती है.