लैपटॉप को चार्ज करते समय इस्तेमाल करना सही है या गलत? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ
क्या आप भी अपने लैपटॉप को चार्ज होते समय इस्तेमाल करते हैं? तो विशेषज्ञों से जानें कि ऐसा करने पर क्या हो सकता है?...
Published : May 12, 2026 at 3:31 PM IST
कॉलेज के छात्रों से लेकर सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स तक, आज के डिजिटल युग में लैपटॉप एक रोजमर्रा की जरूरत बन गया है. चाहे ऑफिस के प्रोजेक्ट हों, ऑनलाइन क्लास हों, या कोई और काम, लैपटॉप का इस्तेमाल लगभग हर काम के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है. हालांकि, डिवाइस का इस्तेमाल करते समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. मैन्युफैक्चरर कोई भी हो, हर डिवाइस को सही रखरखाव की जरूरत होती है. बहुत से लोग अपने लैपटॉप को हर समय प्लग-इन करके इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन क्या यह सही तरीका है? इसका जवाब जरूर जानिए. इसके साथ ही अगर आप इस खबर में दी गई सही इस्तेमाल की गाइडलाइन्स को फॉलो करते हैं, तो आपका लैपटॉप लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहेगा. आइए जानते हैं कि लैपटॉप इस्तेमाल करते समय आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
धूल को अंदर जाने से रोकें: बहुत से लोग काम करने के बाद अपने लैपटॉप को खुला छोड़ देते हैं. इससे धूल, गंदगी और दूसरे छोटे कण कीबोर्ड और स्पीकर के जरिए अंदर चले जाते हैं. इससे हार्डवेयर खराब हो जाता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैपटॉप को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए. ज्यादातर लोग कीबोर्ड से धूल साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स मार्केट में मिलने वाले 'लैपटॉप क्लीनिंग किट' इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. मार्केट में कुछ ऐसे ही डिवाइस भी मिलते हैं जो धूल को अंदर जाने और कीबोर्ड को खराब होने से रोकते हैं.
वेंटिलेशन जरूरी है: लैपटॉप को भी वेंटिलेशन की जरूरत होती है. उन्हें गर्मी की वजह से आधा ऊपर उठने देना होता है. लैपटॉप में पंखे नीचे की तरफ होते हैं. अगर आप उन्हें अपनी गोद, सोफे, बिस्तर या तकिये पर इस्तेमाल करेंगे, तो वेंटिलेशन काफी नहीं होगा. इससे वे जल्दी गर्म हो जाएंगे. इसके बाद, उनकी परफॉर्मेंस धीमी हो जाएगी और वे जल्दी खराब हो जाएंगे.
क्या आप लैपटॉप को एक कोने से खोलते हैं?
लैपटॉप को किसी एक कोने से खोलना ज्यादा आसान होता है, इसी वजह से, लोग अक्सर इसे बार-बार एक ही तरफ से खोलते हैं. लेकिन, लगातार ऐसा करने से डिस्प्ले स्क्रीन एक तरफ झुक जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैपटॉप को एक तरफ से खोलना सेफ़ नहीं है. लैपटॉप को हमेशा बीच से पकड़कर खोलना चाहिए, न कि एक कोने से. एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक हाथ से या कोने से बार-बार खोलने से स्क्रीन पर असमान दबाव पड़ता है, जिससे हिंग टूट सकती है, स्क्रीन झुक सकती है या लैपटॉप की प्लास्टिक बॉडी डैमेज हो सकती है.
बैटरी की परफॉर्मेंस को नुकसान से ऐसे बचाएं: लैपटॉप की बैटरी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, इसे 20-80 फीसदी के बीच चार्ज रखना सबसे सुरक्षित माना जाता है. बैटरी को 0 फीसदी तक डिस्चार्ज करना या लगातार 100 फीसदी पर प्लग इन करके रखना बैटरी की लाइफ को तेजी से कम कर सकता है, क्योंकि इससे लिथियम-आयन बैटरी पर दबाव पड़ता है. आज के लैपटॉप में स्मार्ट चार्जिंग (80 फीसदी पर चार्जिंग रोकना) का इस्तेमाल करना बैटरी की सेहत के लिए बेहतर होता है. ध्यान रहें कि लैपटॉप चार्जर समय उसके साथ आए चार्जर का ही इस्तेमाल करना उचित है।
लैपटॉप को चार्ज करते समय इस्तेमाल करने को लेकर कई लोगों के मन में कई शंकाएं और गलतफहमियां हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आप इसे चार्ज करते समय बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं. चार्जिंग पिन (AC अडैप्टर) से कनेक्ट करने पर लैपटॉप बिना प्लग-इन (बैटरी) के मुकाबले बेहतर काम करता है. क्योंकि, इसका CPU हार्डवेयर इसी तरह से डिजाइन किया गया है. लेकिन, इसे हर समय चार्ज करते समय इस्तेमाल न करें. एडिटिंग और गेमिंग करते समय इसे चार्ज करते समय इस्तेमाल करना बेहतर है - साई किरण, टेक्निकल हेड, डेल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर
सिर्फ ऑथराइज्ज सर्विस सेंटर पर जाएं: कई लोग लैपटॉप में कोई दिक्कत होने पर सबसे पास के सर्विस सेंटर जाते हैं. ऐसा करने के बजाय, संबंधित कंपनी को इसे ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर ही जाना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप पहले इसे बाहर ठीक करवाते हैं और फिर किसी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं, तो जो एक साल की वारंटी मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी.
थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल न करें: बहुत से लोग इंटरनेट पर मिलने वाले थर्ड-पार्टी ऐप्स अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं. इससे पर्सनल प्राइवेसी और सिस्टम परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है. ऐप्स को सिर्फ अपने-अपने Microsoft Store, App Store और Play Store से ही इंस्टॉल करना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय भी ऐसी ही सावधानी बरतनी चाहिए. लैपटॉप स्क्रीन को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे लैपटॉप में पानी जा सकता है और हार्डवेयर पार्ट्स शॉर्ट-सर्किट हो सकते हैं.