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नहाने के तुरंत बाद एयर-कंडीशंड कमरे में बैठना सही है या गलत? जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

गर्मियों में बार-बार नहाने से शरीर का तापमान कम होता है और तुरंत राहत मिलती है, साथ ही त्वचा की गंदगी भी साफ हो जाती है. लेकिन, बार-बार साबुन का इस्तेमाल करने से त्वचा के प्राकृतिक तेल खत्म हो जाते हैं, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है और खुजली होने लगती है. फिर भी, धूप की गर्मी और उमस के कारण बहुत से लोगों ने बार-बार नहाने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है. इसके साथ ही नहाने से पहले कमरे में एसी चलाना या नहाने के बाद तुरंत ही एसी के सामने बैठ जाना, आजकल एक चलन बन गया है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आदत मानव शरीर के लिए बोहद खतरनाक है और इसके पीछे के चौंकाने वाले स्वास्थ्य तथ्यों से लोग अनजान हैं. आज इस खबर में विस्तार से जानिए कि नहाने के बाद तुरंत AC वाले कमरे में क्यों नहीं जाना चाहिए....

सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सोनाली कोहली का कहना है कि, गर्मियों में हमारे शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है. इसलिए, जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं, तो शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है. शरीर को इस बदलाव के हिसाब से ढलने का समय मिले बिना ही तुरंत एयर-कंडीशंड कमरे में चले जाना (जहां बहुत ठंड होती है) शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता पर बुरा असर डालता है. इसका सीधा असर इम्यून सिस्टम पर पड़ता है. यही वजह है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा ठंडे या बहुत ज्यादा गर्म पानी से न नहाने की सलाह देते हैं. नहाने के बाद तुरंत AC वाले कमरे में चले जाने से इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है...

सांस लेने में तकलीफ और गंभीर एलर्जी- अगर आपको पहले से ही सर्दी, खांसी, अस्थमा या साइनस की एलर्जी है, तो नहाने के तुरंत बाद एसी वाले कमरे में बैठना ठीक नहीं है. गीले बालों और गीले शरीर के संपर्क में आने वाली एसी की हवा न केवल सर्दी या खांसी को बढ़ा सकती है, बल्कि फेफड़ों पर दबाव भी डाल सकती है और सांस लेने में गंभीर कठिनाई पैदा कर सकती है.