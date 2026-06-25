क्या कन्फर्म टिकट के बिना भी ट्रेन से यात्रा करना संभव है? अगर हां, तो जानें कैसे?
ट्रेन में बिना कन्फर्म टिकट के सफर करना चिंता की बात हो सकती है. हालांकि, कुछ मामलों में वेटिंग लिस्ट में शामिल टिकट से भी...
Published : June 25, 2026 at 5:25 PM IST
जब अचानक यात्रा करने की जरूरत पड़ती है, तो कई लोगों को कन्फर्म ट्रेन टिकट न मिलने की चिंता होती है. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ऑनलाइन बुक किए गए वेटलिस्टेड (WL) टिकट पर ट्रेन में यात्रा करना मना है. अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी टिकट वेटलिस्टेड रहता है, तो ई-टिकट (IRCTC) अपने आप कैंसिल हो जाता है और रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. हालांकि, कुछ खास स्थितियों में बिना कन्फर्म टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं. जिसमें शामिल है...
यदि आपने रेलवे काउंटर से टिकट खरीदा है, तो...
- वेटलिस्टेड (WL): आपको फिजिकली खरीदे गए वेटलिस्टेड टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ने की इजाजत है. हालांकि, आपको रिजर्व्ड सीट नहीं मिलेगी और आपको या तो अनरिजर्व्ड या जनरल कोच में जगह ढूंढनी होगी या देखना होगा कि क्या ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) कोई खाली सीट दे सकता है.
- रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC): आपको चढ़ने की इजाजत है. RAC आपको बैठने की जगह (साइड लोअर या मिडल) की गारंटी देता है, जो दूसरे यात्रियों के टिकट कैंसिल करने या न आने पर पूरी बर्थ में अपग्रेड हो सकती है.
अगर आपने अपना टिकट ऑनलाइन (IRCTC) बुक किया है, तो...
- पूरी तरह से वेटलिस्टेड: अगर फाइनल चार्ट बनने के बाद भी आपका ऑनलाइन टिकट वेटलिस्टेड रहता है, तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है और किराया वापस कर दिया जाता है. चार्टिंग के बाद आप वेटलिस्टेड ई-टिकट पर कानूनी रूप से यात्रा नहीं कर सकते. अमान्य ई-टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ने पर भारी जुर्माना लग सकता है और अनरिजर्व्ड या बिना टिकट वाले यात्री के तौर पर चार्ज लग सकता है.
- ऑप्शन: अगर आपको यात्रा करनी ही है, तो आपको स्टेशन काउंटर से नया अनरिजर्व्ड या जनरल टिकट खरीदना चाहिए या यात्रा से पहले UTS ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए.
- बिना किसी टिकट के (एक्सेस फेयर टिकट): अगर आपको बिना टिकट के चढ़ना ही पड़े या आपका वेटलिस्ट स्टेटस इसकी इजाजत न दे, तो चढ़ते ही आपको तुरंत TTE को ढूंढना होगा. आप एक्सेस फेयर टिकट (EFT) के लिए अनुरोध कर सकते हैं. TTE आपकी मंजिल के हिसाब से स्थिति का आकलन करेगा और कैंसिलेशन के आधार पर आपको खाली सीट दे सकता है, हालांकि इसके लिए जुर्माना लग सकता है और यह TTE की मर्जी पर निर्भर करता है.
- चार्ट बनने के बाद भी संभावनाएं बनी रहती हैं: ट्रेन के चलने से पहले जब फाइनल चार्ट बनता है, तो कुछ सीटें खाली रह सकती हैं. ऐसी सीटें वेटलिस्टेड यात्रियों को दी जा सकती हैं. इसलिए, आखिरी समय तक टिकट का स्टेटस चेक करते रहना चाहिए.
ध्यान रखने योग्य बातें
अगर वेटलिस्टेड ई-टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो वह आमतौर पर अपने-आप रद्द हो जाता है. इसलिए, यात्रा से पहले टिकट का स्टेटस चेक करना जरूरी है. इसके साथ ही आप किसी दूसरे स्टेशन पर खाली सीट बुक करने के लिए चार्टिंग से ठीक पहले IRCTC वेबसाइट पर 'Current Availability' चेक कर सकते हैं.