क्या बाजारों में बिक रहा है मिलावटी कुकिंग ऑयल? ऐसे करें असली और नकली तेल की पहचान?

नकली कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने से सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, असली और नकली कुकिंग ऑयल में अंतर जानना जरूरी है...

Is adulterated cooking oil being sold in the market? How can you tell the difference between real and fake oil?
क्या बाजारों में बिक रहा है मिलावटी कुकिंग ऑयल? ऐसे करें असली और नकली तेल की पहचान? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 27, 2026 at 2:19 PM IST

कुकिंग ऑयल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी से लोगों में घबराहट फैल गई है, क्योंकि इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है. यह रोजाना खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक जरूरी चीज है. कीमत बढ़ने के मुख्य कारण खराब फसल उत्पादन, सप्लाई की कमी, बढ़ती इंटरनेशनल कीमतें और इम्पोर्टेड तेलों पर बढ़े हुए टैक्स बताया जा रहा है.

कुकिंग ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार में बहुत कम कीमतों पर मिलने वाले ऑयल ऑफर ने मिलावट या खराब क्वालिटी की चिंता बढ़ा दी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल और घरेलू मार्केट में कमी और अनिश्चितता के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. इसलिए, मार्केट प्राइस से बहुत कम कीमत पर मिलने वाला तेल मिलावटी या घटिया क्वालिटी का हो सकता है. ऐसे में इस खबर के जरिए, आइए असली और नकली तेल में अंतर जानें...

इस तरह पहचाने तेल असली है या नकली

  • एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुकिंग ऑयल में मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो पौधों से मिलने वाले सोर्स (सब्जियां या बीज) से मिलते हैं. इस तेल को खाने लायक और शुद्ध बनाने के लिए, इसमें से गंदगी और बदबू हटाने के लिए इसे रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस (जैसे डीगमिंग, न्यूट्रलाइजेशन, ब्लीचिंग और डियोडोराइजेशन) से गुजारा जाता है.
  • कुकिंग ऑयल असली है या नकली, यह देखने का एक तरीका कुकिंग ऑयल का रंग देखना है. असली कुकिंग ऑयल का रंग पीला से हल्का पीला होता है, अगर इससे अलग रंग दिखे या गहरा रंग मिले, तो इसे एबनॉर्मल माना जा सकता है या इसे नकली कुकिंग ऑयल माना जा सकता है.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुकिंग ऑयल के असली होने की जांच के लिए गंध की पहचान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कुकिंग ऑयल में एक खास गंध हो सकती है, जैसे नारियल की गंध, या यह बिना गंध वाला भी हो सकता है.अगर कोई खास गंध है या कोई गंध नहीं है, तो तेल को नॉर्मल माना जाता है. लेकिन अगर तेल से तेज, केमिकल जैसी या खराब गंध आती है, तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है, जिसे एक्सपर्ट पहचान सकते हैं.
  • विशेषज्ञों का कहना है कि अगर खाना पकाने के तेल से बासी, मछली जैसी या अजीब गंध आ रही है, तो यह नकली, मिलावटी, पुराने या इस्तेमाल किए गए तेल का संकेत हो सकता है. यह गंध तेल के ऑक्सीडेशन या बासी होने की वजह से होती है, जो आमतौर पर तब होती है जब तेल खराब हो जाता है या बार-बार गर्म किया जाता है.
  • लुक या टेक्सचर देखें- कुकिंग ऑयल असली है या नहीं, यह जांचने का एक और तरीका है कि उसका लुक या टेक्सचर देखें. असली कुकिंग ऑयल आमतौर पर लिक्विड और टेक्सचर में पतला होता है, जबकि नकली कुकिंग ऑयल आमतौर पर टेक्सचर में गाढ़ा होता है. क्योंकि नकली तेल इस्तेमाल किए गए तेल से बनता है, इसलिए हो सकता है कि इसे बार-बार तलने के लिए इस्तेमाल किया गया हो.
  • नकली या मिलावटी तेल में उसका गाढ़ापन बढ़ाने के लिए फैट या आटा जैसे एडिटिव्स हो सकते हैं. इस तरह का मिलावटी तेल असली रिफाइंड या ताजे तेल की तुलना में ज्यादा चिपचिपा और गाढ़ा दिखता है क्योंकि एडिटिव्स इसे गाढ़ा कर देते हैं. इससे तेल का टेक्सचर गाढ़ा हो जाता है जो अक्सर ताजे तले हुए खाने में नहीं दिखता.

ध्यान देने वाली बात
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नकली कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने के खतरों को देखते हुए, यह पक्का करना जरूरी है कि कुकिंग ऑयल असली हो, क्योंकि इससे सेहत से जुड़ी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. जब नकली कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके खाना प्रोसेस किया जाता है, तो यह फ्री रेडिकल्स को ट्रिगर करता है जो शरीर में सेल्स और टिशू को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल से प्रोसेस किया गया खाना खाया जाए.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

