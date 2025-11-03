ETV Bharat / lifestyle

बेहद कम खर्च में 5 दिनों के लिए धूम सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जानें कैसे और कितना होगा खर्च

अब आप बेहद किफायती दामों पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सैर कर सकते हैं. पर्यटकों के लिए एक अनोखे यात्रा पैकेज की घोषणा...

author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 3, 2025 at 4:51 PM IST

4 Min Read
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक खूबसूरत जगह है. इसके मनमोहक दृश्य, सफेद चट्टानों वाली गुफाएं, हरी-भरी चट्टानें और शांत समुद्र तट आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. अपनी अमेजिंग बायोडायवर्सिटी और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध, अंडमान द्वीप समूह घूमने की ख्वाहिश हर किसी की होती है. लेकिन कुछ लोग अपने बजट को लेकर इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं कि अपनी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते. लेकिन अगर हम कहें कि आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, अब आप बेहद किफायती दामों पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सैर कर सकते हैं. दरअसल, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने अपने पर्यटकों के लिए एक अनोखे यात्रा पैकेज की घोषणा की है.

आईआरसीटीसी टूरिज्म ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए एक नए पैकेज की घोषणा की है, जो अपने खूबसूरत द्वीपों, सफेद रेतीले समुद्र तटों, मैंग्रोव वनों और प्रवाल द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है. यह पैकेज कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से रवाना होगा. इस पैकेज का नाम "एलटीसी स्पेशल अंडमान एमराल्ड्स" है.

ध्यान देने वाली बात: एलटीसी स्पेशल अंडमान एमराल्ड्स, आईआरसीटीसी द्वारा विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के तहत यात्रा की पेशकश करते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 6-दिवसीय हवाई पैकेज है. यह पैकेज विशाखापत्तनम से शुरू होता है और इसमें पोर्ट ब्लेयर, रॉस द्वीप, नॉर्थ बे द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप जैसे प्रमुख स्थलों की यात्राएं शामिल हैं.

यह अंडमान पैकेज पांच रात और छह दिन का होगा. यह टूर 20 नवंबर, 2025 से 25 नवंबर, 2025 तक चलेगा. इसमें पोर्ट ब्लेयर, रॉस नॉर्थ बे द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप घूमने का मौका शामिल होगा. पैकेज की कीमत तीन लोगों के लिए प्रति व्यक्ति ₹48,990 से शुरू होती है. ठहरने की व्यवस्था एक तीन-सितारा होटल में होगी.

पैकेज के लाभ और सुविधाएं

  • यात्रा कार्यक्रम के अनुसार सभी दर्शनीय स्थलों की यात्रा एसी वाहनों द्वारा की जाएगी.
  • द्वीपों के बीच यात्रा के लिए निजी एसी नौकाओं और क्रूज जहाजों की सुविधा उपलब्ध होगी.
  • सभी आवश्यक प्रवेश परमिट, टिकट और नौका शुल्क पैकेज के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे.

नोट: जो लोग इस यात्रा पर जाना चाहते हैं, वे आधिकारिक आईआरसीटीसी पर्यटन वेबसाइट या Authorized IRCTC कार्यालयों के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं.

यात्रा योजना इस प्रकार है...

  • पहला दिन: उड़ान 20 नवंबर को सुबह 8:25 बजे विशाखापत्तनम से रवाना होगी और दोपहर 12:30 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुंचेगी. होटल में चेक-इन करने के बाद, आपको दोपहर में सेलुलर जेल और कॉर्बिन्स कोव बीच घूमने का मौका मिलेगा. फिर, शाम को, सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो का आनंद लें और पोर्ट ब्लेयर में रात बिताएं.
  • दिन 2: नाश्ते के बाद, आप रॉस द्वीप और उत्तरी खाड़ी की सैर करेंगे. दोपहर में, आपको समुद्रिका नौसेना संग्रहालय (Samudrika Naval Museum) ले जाया जाएगा. फिर, पोर्ट ब्लेयर में रात बिताएं.
  • दिन 3: हैवलॉक द्वीप की यात्रा करें. वहां होटल में चेक-इन करें और शाम को प्रसिद्ध राधानगर बीच पर ले जाया जाएगा. फिर रात वहीं बिताएं.
  • दिन 4: हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप ले जाया जाएगा
  • दिन 5: सुबह भरतपुर बीच पर सूर्योदय का आनंद लें. फिर पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रस्थान करें. दिन भर स्थानीय स्तर पर खरीदारी करें. रात पोर्ट ब्लेयर में ही बिताएं.
  • वापसी: छठे दिन आप सुबह 7:25 बजे विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे और सुबह 11:45 बजे विशाखापत्तनम पहुंचेंगे.

