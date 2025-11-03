ETV Bharat / lifestyle

बेहद कम खर्च में 5 दिनों के लिए धूम सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जानें कैसे और कितना होगा खर्च

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक खूबसूरत जगह है. इसके मनमोहक दृश्य, सफेद चट्टानों वाली गुफाएं, हरी-भरी चट्टानें और शांत समुद्र तट आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. अपनी अमेजिंग बायोडायवर्सिटी और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध, अंडमान द्वीप समूह घूमने की ख्वाहिश हर किसी की होती है. लेकिन कुछ लोग अपने बजट को लेकर इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं कि अपनी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते. लेकिन अगर हम कहें कि आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, अब आप बेहद किफायती दामों पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सैर कर सकते हैं. दरअसल, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने अपने पर्यटकों के लिए एक अनोखे यात्रा पैकेज की घोषणा की है.

आईआरसीटीसी टूरिज्म ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए एक नए पैकेज की घोषणा की है, जो अपने खूबसूरत द्वीपों, सफेद रेतीले समुद्र तटों, मैंग्रोव वनों और प्रवाल द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है. यह पैकेज कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से रवाना होगा. इस पैकेज का नाम "एलटीसी स्पेशल अंडमान एमराल्ड्स" है.

बेहद कम खर्च में 5 दिनों के लिए धूम सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जानें कैसे और कितना करना होगा खर्च. (southandaman.nic.in)

ध्यान देने वाली बात: एलटीसी स्पेशल अंडमान एमराल्ड्स, आईआरसीटीसी द्वारा विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के तहत यात्रा की पेशकश करते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 6-दिवसीय हवाई पैकेज है. यह पैकेज विशाखापत्तनम से शुरू होता है और इसमें पोर्ट ब्लेयर, रॉस द्वीप, नॉर्थ बे द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप जैसे प्रमुख स्थलों की यात्राएं शामिल हैं.