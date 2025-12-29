IRCTC New Year Offer मात्र ₹38,000 में करें GOA की सैर, बेहद सस्ता और शानदार Tour Package
IRCTC ने लखनऊ से गोवा के लिए एक स्पेशल एयर ट्रैवल पैकेज पेश किया है, जो जनवरी 2026 के में शुरू होगा, जानें किराया कितना?
Published : December 29, 2025 at 4:01 PM IST
2025 खत्म होने और नए साल 2026 की शुरुआत में सिर्फ दो दिन बचे हैं. अगर आप नए साल के लिए छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, IRCTC ने यात्रियों के लिए एक शानदार ऑप्शन अनाउंस किया है. IRCTC जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में लखनऊ से गोवा के लिए एक स्पेशल एयर ट्रैवल पैकेज लॉन्च कर रहा है. इसका नाम है लखनऊ से गोवा डिलाइट पैकेज. यह ट्रिप 24 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक चलेगी. यह 3 रात और 4 दिन का एयर ट्रैवल पैकेज है जिसमें नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों के मुख्य आकर्षण शामिल हैं.
पैकेज की खासियतें
- लखनऊ से गोवा और वापस आने का राउंड-ट्रिप हवाई किराया
- चार-सितारा होटल में रहने की व्यवस्था
- नॉर्थ और साउथ गोवा में घूमने-फिरने की सुविधा
- समुद्र तटों, चर्चों, किलों की सैर और मांडवी नदी में नाव की सवारी.
- खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था
किराए की जानकारी
IRCTC ने इस ट्रिप की कीमत इस तरह तय की है,
सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹53,700 प्रति व्यक्ति
डबल ऑक्यूपेंसी: ₹40,500 प्रति व्यक्ति
ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹38,000 प्रति व्यक्ति
एक्स्ट्रा बेड वाला बच्चा: ₹31,800
बिना एक्स्ट्रा बेड वाला बच्चा: ₹30,100
कैसे बुक करें
चीफ रीजनल मैनेजर (नॉर्थ जोन) अजीत कुमार सिन्हा के अनुसार, बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.
आप इन तरीकों से बुक कर सकते हैं, जिसमें शामिल है. पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ में IRCTC ऑफिस
irctctourism.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
नए साल का दिन सिर्फ जश्न मनाने का समय नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी करने का भी समय है. यह बीते हुए समय पर सोचने और उम्मीद के साथ भविष्य की तैयारी करने का एक जरूरी मौका होता है. बहुत से लोग नए साल के संकल्प लेते हैं. इन आम संकल्पों में सेहत, पैसे, पढ़ाई या पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना शामिल है. इसी तरह, हर कोई नए साल के आस-पास अपने परिवार और प्रियजनों के साथ घूमने का प्लान बनाता है. अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो IRCTC का यह नया ऑप्शन एक बढ़िया और किफायती विकल्प है.
नए साल पर घूमने वाली खास जगहें
- अगर आपको नए साल के लिए कम भीड़ वाली जगहें, अच्छा खाना, कैफे और शांत सड़कें चाहिए, तो पुडुचेरी एक बढ़िया ऑप्शन है।
- गोकर्ण - गोकर्ण बीच नए साल की छुट्टियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, इन जगहों पर कम भीड़ होती है.
- जयपुर - अगर आपको खाने और एक्सपीरियंस में वैरायटी चाहिए, और आसान लॉजिस्टिक्स चाहिए, तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है.
- उदयपुर - अगर आपको आरामदायक माहौल, धीमी गति वाले दिन और रोमांटिक, शांत मूड चाहिए, तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है.
- अमृतसर - अगर आप एक शानदार कल्चरल अनुभव, सर्दियों का माहौल और साल की एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए है.