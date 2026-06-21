International Yoga Day 2026: फुल बॉडी वर्कआउट के लिए रोजाना जरूर करें ये पांच आसान योगासन
इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को दुनिया भर में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल सेहत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जानिए विस्तार से...
Published : June 21, 2026 at 6:00 AM IST
आज दुनिया भर में अंतरारष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाया जा रहा है. यह 12वां अंतरारष्ट्रीय योग दिवस है और इसकी थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' है, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योग के महत्व पर जोर देती है. प्राचीन ऋषि महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है. योग को लगभग 26,000 साल पहले भारत के स्वर्ण युग की देन माना जाता है. महर्षि पतंजलि ने योग के 195 सूत्र बताए, जिन्हें योग फिलॉसफी का आधार माना जाता है. पतंजलि पहले और अकेले इंसान थे जिन्होंने योग को आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर एक सिस्टमैटिक रूप दिया.
आज योग का क्रेज भारत से आगे बढ़कर पूरी दुनिया में फैल गया है. योग करने से शरीर और मन दोनों की सेहत अच्छी रहती है. हर उम्र के लोगों ने अब योग को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया है. मॉडर्न मेडिकल एक्सपर्ट्स से लेकर आयुर्वेद के जानकारों तक, सभी योग के फायदों के बारे में बात करते हैं और लोगों को इसे करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इस खबर में, हम योग के ऐसे पांच खास आसनों के बारे में जानेंगे जिनसे पूरे शरीर की कसरत हो जाती है...
यहां पांच योगासन दिए गए हैं जिससे पूरे शरीर की वर्कआउट हो जाती है
दंडायमन भारमानासन- दंडायमान भरमनासन, जिसे बैलेंसिंग टेबल पोज या बर्ड डॉग पोज भी कहा जाता है. यह योग की शुरुआ करने वाले लोगों के लिए एक आसान योग आसन है. इसमें कोर की स्थिरता बढ़ाने, संतुलन बेहतर करने और रीढ़ की हड्डी को लंबा करने के लिए टेबलटॉप पोज से विपरीत हाथों और पैरों को फैलाया जाता है.
इसे ऐसे करें
शुरू करने के लिए, अपने बाएं पैर को पीछे और दाएं हाथ को आगे फैलाएं. अपने कोर (पेट की मांसपेशियों) को सिकोड़कर और शरीर के सभी हिस्सों को बीच की ओर खींचकर अपना संतुलन बनाएं. सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और लंबा करें, और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने और दाहिनी कोहनी को एक-दूसरे के करीब लाएं. पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ें, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा गोल करें और जमीन की ओर दबाव डालें.
दंडायमन के फायदे
- बढ़ी हुई कोर स्टेबिलिटी: ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस और ऑब्लिक मसल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे पेट फ्लैट होता है और बॉडी बैलेंस बेहतर होता है.
- बेहतर पोस्चर और स्पाइनल हेल्थ: स्पाइन को लंबा करता है, नेचुरली झुकने की समस्या को ठीक करता है और पीठ के निचले हिस्से पर स्ट्रेन कम करता है.
- बढ़ा हुआ कॉन्संट्रेशन: मेंटल फोकस और सांस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है और स्ट्रेस या एंग्जायटी से राहत देता है.
- जोड़ों को मजबूत बनाना: शरीर के वजन को अलग-अलग जगहों पर सपोर्ट देकर कलाई, कंधे, घुटने और टखनों को टोन करता है.
चतुरंगा दंडासन- चतुरंगा दंडासन को फोर-लिम्बेड स्टाफ पोज भी कहा जाता है. यह ताकत बढ़ाने के लिए बहुत असरदार योगासन है. इसे अक्सर 'लो प्लैंक' भी कहा जाता है. इस आसन में, शरीर जमीन के पैरलल एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाता है, जबकि शरीर का पूरा वजन हाथों और पैरों पर रहता है.
इसे कैसे करें
प्लैंक पोजिशन से, घुटनों को जमीन पर रखें और घुटनों और जांघों को एक साथ लाएं. अपना वजन आगे की ओर करते हुए अपने पेट की मसल्स को अंदर खींचें और अपने कंधों को अपनी कलाई से थोड़ा आगे लाएं. कोहनियों को अंदर की ओर रखते हुए, धीरे-धीरे आधे रास्ते तक नीचे जाएं ताकि कंधे कोहनियों की लाइन में आ जाएं. सांस छोड़ते हुए, वापस ऊपर की ओर पुश करें. इसे 8-10 बार दोहराएं.
चतुरंगा दंडासन के फायदे
- ऊपरी शरीर की ताकत: यह ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, फोरआर्म्स और पेक्टोरल को मजबूत करता है और ट्राइसेप पुश-अप की तरह काम करता है.
- कंधे की स्टेबिलिटी: यह स्कैपुला को एक्टिव और स्टेबल रखता है, जिससे कंधे की मोबिलिटी बेहतर होती है और चोट लगने का खतरा कम होता है.
- कोर एंगेजमेंट: यह पेट की मसल्स और बैक एक्सटेंसर को एक्टिवेट करता है, जिससे पोस्चर और कोर स्टेबिलिटी बेहतर होती है.
- कलाई की ताकत: यह कलाइयों को सपोर्ट और स्ट्रेच करता है, जिससे मुश्किल आर्म बैलेंस के लिए जरूरी ताकत मिलती है.
उत्कटासन– उत्कटासन (चेयर पोज) खड़े होकर किया जाने वाला एक असरदार योग आसन है, जिसका मतलब है जबरदस्त या इंटेंस पोज. यह एक इमेजिनरी कुर्सी पर बैठने जैसा पोज है, जो जांघों, टखनों और कोर (पेट और पीठ के निचले हिस्से की मसल्स) को मजबूत बनाता है, साथ ही आपके हाथ और कंधे भी एक्टिव रहते हैं.
इसे कैसे करें
माउंटेन पोज में खड़े हो जाएं और अपने पैरों को कूल्हों की चौड़ाई जितना दूर रखें. अपने कूल्हों को पीछे की ओर ले जाएं, जैसे कि आप अपने पीछे किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठ रहे हों. अपना वजन एड़ियों पर डालें, कमर के किनारों को लंबा करें और हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में लाएं या बाहों को कानों के पास ऊपर उठाएं. कूल्हों की बाहरी मांसपेशियों और ग्लूट्स को एक्टिव करने के लिए अपने पैरों को बाहर की ओर फैलाने की कल्पना करें. 5 बार सांस लेने तक इसी स्थिति में रहें, और फिर नीचे की ओर छोटे-छोटे पल्स (ऊपर-नीचे की हलचल) करें ताकि आपको मांसपेशियों में खिंचाव या जलन का असली एहसास हो.
उत्कटासन के फायदे
- लोअर बॉडी पावर: इससे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ्स की मांसपेशियां सक्रिय और मजबूत होती हैं.
- जोड़ों की स्थिरता: यह घुटनों और टखनों के आस-पास की मांसपेशियों को मज़बूत बनाता है, जिससे चोट से बचाव में मदद मिलती है.
- कोर और पीठ: रीढ़ की हड्डी को सीधा और सही स्थिति में रखने के लिए पेट की मांसपेशियों पर जोर देना पड़ता है, जो एक बहुत असरदार कोर वर्कआउट है.
- अपर बॉडी: हाथों को सक्रिय रूप से सिर के ऊपर रखने से कंधे, पीठ के ऊपरी हिस्से और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं.
त्रिकोणासन - त्रिकोणासन (ट्रायंगल पोज) खड़े होकर किए जाने वाले बेसिक योग आसनों में से एक है, जिसमें शरीर एक त्रिकोण का आकार बनाता है. यह पैरों को स्ट्रेच करता है, कूल्हों और छाती को खोलता है और रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है.
ये कैसे करें
यह पारंपरिक त्रिकोणासन (ट्रायंगल पोज) जैसा ही है, लेकिन इस वेरिएशन में ऑब्लिक मसल्स (पेट के साइड की मांसपेशियां) पर भी जोर पड़ता है. 'डाउनवर्ड फेसिंग डॉग' पोज से, अपने दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं और बाएं पैर की एड़ी को जमीन पर टिका दें. दाहिने पैर पर जोर देते हुए 'वॉरियर II' पोज में आएं. सामने वाले पैर को सीधा करें (घुटने को हल्का सा मुड़ा हुआ रखें) और शरीर के दाहिने हिस्से को पैर के ऊपर की तरफ खींचें. कोहनियों को 90 डिग्री पर मोड़ें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और स्थिर रखने के लिए कोर मसल्स को टाइट रखें. 5 बार सांस लेने तक इसी स्थिति में रहें, और फिर दूसरी तरफ भी यही करें.
त्रिकोणासन के फायदे
- फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है: हैमस्ट्रिंग, ग्रोइन, काफ और हिप्स को गहराई से स्ट्रेच करता है, जिससे जोड़ों की ओवरऑल मोबिलिटी बढ़ती है.
- शरीर को मजबूत बनाता है: जांघों, घुटनों और टखनों को टोन करता है, साथ ही कोर और ऑब्लिक मसल्स को एक्टिवेट करता है.
- पोस्चर और बैलेंस को बेहतर बनाता है: छाती और कंधों को खोलता है, जिससे झुकने या बैठने से होने वाले स्पाइनल इम्बैलेंस ठीक होते हैं.
- डाइजेशन में मदद करता है: साइड में स्ट्रेच और ट्विस्ट पेट के अंगों (पेट, लिवर और किडनी) की मसाज करते हैं जिससे बेहतर मेटाबॉलिज्म होता है और कब्ज से राहत मिलती है.
- दर्द से राहत: हल्के पीठ दर्द, कमर दर्द और साइटिका को कम कर सकता है.
शलभासन - शलभासन, या 'लोस्ट पोज', एक योगा पोज है जिसे टिड्डे के आकार में पेट के बल लेटकर किया जाता है. अपनी छाती, हाथ और पैरों को जमीन से ऊपर उठाने से आपकी पीठ के निचले हिस्से, रीढ़ की हड्डी, कोर और कूल्हे की मांसपेशियां (ग्लूट्स) मजबूत होती हैं, पोस्चर और पाचन में सुधार होता है.
शलभासन कैसे करें
यह एक मजेदार एक्सरसाइज है. सुपरमैन पोज की तरह ही, यह पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों की मांसपेशियों (ग्लूट मसल्स) को मजबूत बनाती है. अपनी बाहों को सामने लाएं और कोहनियों को मोड़ें. अपने पैरों के अंगूठों को एक साथ लाएं और घुटनों को थोड़ा मोड़कर चौड़ा रखें. सोचिए कि आप एक स्काईडाइवर हैं जो अभी-अभी हवाई जहाज से शान से कूदा है, सांस लेते हुए पैरों की उंगलियों और बाहों को ऊपर उठाएं, और सांस छोड़ते हुए उन्हें नीचे लाएं. ऊपर पहुंचने पर अपने कूल्हों की मांसपेशियों को सिकोड़ें और इसे 10–15 बार दोहराएं
शलभासन के फायदे
- स्पाइनल हेल्थ और पोस्चर: इरेक्टर स्पाइना मसल्स पर काम करने से पीठ के निचले हिस्से को मजबूती मिलती है, पुराने पीठ दर्द से राहत मिलती है और खराब पोस्चर ठीक होता है.
- रीढ़ की हड्डी की सेहत और पोस्चर: इरेक्टर स्पाइने मांसपेशियों पर काम करने से पीठ के निचले हिस्से को काफी मजबूती मिलती है, पीठ के पुराने दर्द से राहत मिलती है और गलत पोस्चर ठीक होता है.
- पाचन में मदद: पेट के बल लेटने से पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे लिवर, प्लीहा और आंतों जैसे अंदरूनी अंगों की मालिश होती है, इससे भूख बढ़ती है और कब्ज व पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है.
- नसों को मजबूती और दर्द से राहत: यह सायटिका नसों और आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेच और टोन करता है, जिससे हल्के सायटिका और स्लिप्ड डिस्क की समस्याओं से राहत मिल सकती है.
- पूरे शरीर की कंडीशनिंग: यह आसन पैरों, जांघों और पेल्विस की मांसपेशियों को एक्टिव और टोन करता है, साथ ही हाथों और कंधों को भी मजबूत बनाता है.
- मानसिक और भावनात्मक संतुलन: इसका नर्वस सिस्टम पर शांत करने वाला असर होता है, जिससे तनाव और एंग्जायटी कम होती है, इसके अलावा, मणिपुर चक्र (सोलर प्लेक्सस) को सक्रिय करके, यह आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है.