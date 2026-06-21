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International Yoga Day 2026: फुल बॉडी वर्कआउट के लिए रोजाना जरूर करें ये पांच आसान योगासन

फुल बॉडी वर्कआउट के लिए रोजाना जरूर करें ये पांच आसान योगासन ( GETTY IMAGES )