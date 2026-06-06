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आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचने के लिए आज ही इंस्टाल करें ये खास एप, जानिए बचाव के अन्य तरीके

भारत में कुदरती आफतों से होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण बिजली गिरना है. हर साल देश भर में बिजली गिरने से लगभग 1,500 से 2,000 लोग मारे जाते हैं और यह कुदरती आफतों से होने वाली कुल मौतों का लगभग 35 फीसदी से 40 फीसदी है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि हर साल पलानाडू जिले में बिजली गिरने से 15 से 20 लोगों की जान चली जाती है. खासकर अप्रैल और मई के महीनों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने से कई परिवारों को बहुत परेशानी होती है. खेतिहर मजदूर, किसान और पशुपालक बिजली गिरने से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. अधिकारियों ने लोगों को तूफान के दौरान ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी दी है.

मौसम विभाग के अनुसार, एल नीनो के असर से मौसम में भारी बदलाव आया है. अभी दिन का तापमान 45-48 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है. रविवार और सोमवार को जिले में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ीं. तेज गर्मी की लहरें चल रही हैं. मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में हालात और गंभीर हो सकते हैं. बिजली गिरने से बचने के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.

बारिश की जानकारी के लिए 'मेघदूत' ऐप

आप इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD), इंडियन मेटियोरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और ICAR के मिलकर बनाए गए 'मेघदूत' ऐप से बारिश की पहले से जानकारी पा सकते हैं. इस ऐप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करें और अपना फोन नंबर, राज्य, जिला, मंडल और पंचायत की जानकारी डालकर लॉगिन करें. बारिश, तापमान, हवा की स्पीड, दिशा और नमी का प्रतिशत जैसी जानकारी सबसे पहले मिलती है.