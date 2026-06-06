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आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचने के लिए आज ही इंस्टाल करें ये खास एप, जानिए बचाव के अन्य तरीके

मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अल नीनो के कारण मौसम में काभी बदलाव आया है, इस साल बिजली गिरना बेहद खतरनाक...

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आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचने के लिए आज ही इंस्टाल करें ये खास एप, जानिए बचाव के अन्य तरीके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 6, 2026 at 8:02 PM IST

4 Min Read
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भारत में कुदरती आफतों से होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण बिजली गिरना है. हर साल देश भर में बिजली गिरने से लगभग 1,500 से 2,000 लोग मारे जाते हैं और यह कुदरती आफतों से होने वाली कुल मौतों का लगभग 35 फीसदी से 40 फीसदी है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि हर साल पलानाडू जिले में बिजली गिरने से 15 से 20 लोगों की जान चली जाती है. खासकर अप्रैल और मई के महीनों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने से कई परिवारों को बहुत परेशानी होती है. खेतिहर मजदूर, किसान और पशुपालक बिजली गिरने से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. अधिकारियों ने लोगों को तूफान के दौरान ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी दी है.

मौसम विभाग के अनुसार, एल नीनो के असर से मौसम में भारी बदलाव आया है. अभी दिन का तापमान 45-48 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है. रविवार और सोमवार को जिले में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ीं. तेज गर्मी की लहरें चल रही हैं. मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में हालात और गंभीर हो सकते हैं. बिजली गिरने से बचने के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.

बारिश की जानकारी के लिए 'मेघदूत' ऐप
आप इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD), इंडियन मेटियोरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और ICAR के मिलकर बनाए गए 'मेघदूत' ऐप से बारिश की पहले से जानकारी पा सकते हैं. इस ऐप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करें और अपना फोन नंबर, राज्य, जिला, मंडल और पंचायत की जानकारी डालकर लॉगिन करें. बारिश, तापमान, हवा की स्पीड, दिशा और नमी का प्रतिशत जैसी जानकारी सबसे पहले मिलती है.

500 मीटर के दायरे में 'दामिनी' चेतावनी
हर साल बिजली गिरने से दर्जनों लोग और सैकड़ों जानवर मारे जाते हैं. इन हादसों को रोकने के लिए इंडियन मेटियोरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गनाइजेशन ने मिलकर 'दामिनी' ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप 500 मीटर के अंदर बिजली गिरने की संभावना का पता लगाता है और आपको पहले ही चेतावनी देता है. इसकी मदद से आप सुरक्षित जगह पर जाकर जान-माल के नुकसान से बच सकते हैं.

बरती जाने वाली सावधानियां

  • अगर आप आंधी-तूफान के दौरान बाहर हैं, तो आपको तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए और अपने हाथों से अपना सिर ढक लेना चाहिए.
  • ऊंचे पेड़ों या मोबाइल टावरों के नीचे खड़े न हों.
  • लोहे की छतरियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए.
  • मोबाइल फोन और एफएम रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें.
  • खेतों में काम करने वाले किसानों, मजदूरों और पशुपालकों को आंधी-तूफान शुरू होते ही सूखी जमीन वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए.
  • तूफान आने से पहले टेलीविजन, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर और किचन के सामान का प्लग निकाल दें.
  • तार वाले टेलीफ़ोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे बिजली के लिए सीधा रास्ता बनाते हैं. वायरलेस डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित है, बशर्ते वे दीवार पर लगे चार्जर से कनेक्ट न हों.
  • घर के अंदर किसी कमरे के बीच में रहें. खिड़कियों, बाहरी दरवाजों बालकनी, बरामदे और कंक्रीट की दीवारों या फर्श से दूर रहें, जिनमें बिजली कंडक्ट करने वाली मेटल की रॉड हो सकती हैं.
  • कुत्तों या मवेशियों को बाहर या खुली जगहों जैसे डॉगहाउस या बैकयार्ड शेड में जंजीर से बांधकर न छोड़ें.
  • अकेले खड़े पेड़ या ऊंचे पेड़ बहुत कमजोर होते हैं और बिजली गिरने का मुख्य निशाना बन जाते हैं. पेड़ों के नीचे पनाह लेना बिजली गिरने से होने वाली मौत के मुख्य कारणों में से एक है.
  • स्विमिंग पूल, झीलों, नदियों और बीच से तुरंत बाहर निकल जाएं, क्योंकि पानी बिजली का करंट बहुत दूर तक ले जा सकता है.

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