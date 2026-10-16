किडनी की बीमारी में किन सुपरफूड्स का सेवन सीमित कर देना चाहिए या उनसे पूरी तरह परहेज करना चाहिए?
किडनी की बीमारी बढ़ने पर शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के शुरुआती चरणों में आमतौर पर खान-पान पर बहुत...
Published : October 16, 2026 at 3:21 PM IST
जिन खाने की चीजों को आम लोगों के लिए 'सुपरफूड' या न्यूट्रिशन का पावरहाउस माना जाता है, वे किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए नुकसानदायक या खतरनाक भी साबित हो सकती हैं. जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है, तो वह खून से अतिरिक्त पोटैशियम, फॉस्फोरस और सोडियम को छानने और पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालने में कम सक्षम हो जाती है. शरीर में इन चीजों के जमा होने से हार्ट अटैक, कमजोर हड्डियां और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं.
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में चीफ डायटीशियन डॉ. सुजाता स्टीफन का कहना है कि अपनी डाइट से किसी भी खाने की चीज को पूरी तरह हटाने के बजाय, सबसे ज्यादा मायने रखता है उसका पोर्शन साइज, आप उसे कैसे खाते हैं, और आपके लैब टेस्ट के नतीजे (जैसे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, या दूसरे क्लिनिकल मार्कर का डेटा).
डॉ. सुजाता स्टीफन कहती हैं कि हेल्दी खाने का मतलब हमेशा 'किडनी-सेफ' खाना नहीं होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे कई पोषक तत्व, जो आमतौर पर सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, किडनी की बीमारी बढ़ने पर शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के शुरुआती चरणों (स्टेज 1 और 2) में, आमतौर पर खान-पान पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, स्टेज 3b के बाद, पोटैशियम और फॉस्फोरस की मात्रा पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है. डायलिसिस के दौरान, खान-पान से जुड़ी ये जरूरतें फिर से बदल जाती हैं. ध्यान रखें कि आपका डाइट प्लान इंटरनेट पर मिलने वाले ट्रेंड्स या सूचियों के बजाय, आपके अपने ब्लड टेस्ट के नतीजों पर आधारित होना चाहिए.
यहां कुछ पॉपुलर इंडियन सुपरफूड्स की लिस्ट दी गई है, जिन्हें किडनी की बीमारी के मामलों में कम या पूरी तरह से न खाने की सलाह दी जाती है.
- नारियल पानी: यह एक पॉपुलर 'नेचुरल' ड्रिंक है, लेकिन इसमें पोटैशियम बहुत ज्यादा होता है. CKD (क्रोनिक किडनी डिजीज) के एडवांस्ड स्टेज मेंनारियल पानी का एक गिलास भी खून में पोटैशियम का लेवल बढ़ा सकता है.
- केले और पोटैशियम से भरपूर अन्य फल: केले, संतरे, मौसंबी का रस, अनार का रस और खजूर या किशमिश जैसे सूखे मेवों में पोटैशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है. हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए कई लोग अक्सर इनका सेवन जूस के रूप में करते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों की किडनी कमजोर है या जिन्हें क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) है, उनकी किडनी शरीर से अतिरिक्त पोटैशियम को बाहर नहीं निकाल पाती है. ऐसे मरीजों के लिए, ये जूस जानलेवा साबित हो सकते हैं.
- पालक और दूसरी पत्तेदार सब्जियां: आयरन और विटामिन से भरपूर होने के साथ-साथ, इनमें पोटैशियम भी बहुत ज्यादा होता है. क्रोनिक किडनी डिजीज वाले मरीजक इन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए और उबालने के बाद पानी फेंक देना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
- दाल, राजमा, और चना: ये पौधे-आधारित प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन इनमें पोटैशियम, फास्फोरस और प्रोटीन भी होते हैं. मूंग दाल और मसूर दाल जैसी हल्की दालों का किडनी पर आमतौर पर कम असर पड़ता है. अपनी डाइट में इनकी मात्रा कम रखें और अपने डायटीशियन की सलाह का पालन करें.
- दूध, दही और पनीर: इनसे कैल्शियम और प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन साथ ही फास्फोरस भी मिलता है. CKD से पीड़ित लोगों में दिन में एक छोटी कटोरी दही लेना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन दूध का बड़ा गिलास पीना सही नहीं हो सकता है.
- नट्स (मेवे), बीज और मखाने के मिक्स- बादाम, काजू, मूंगफली और तिल में फास्फोरस और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. CKD से पीड़ित लोगों को इनका सेवन करने से बचना चाहिए.
- साबुत अनाज और बाजरा- साबुत अनाज और मोटे अनाज (जैसे कि ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार और गेहूं) में सफेद चावल की तुलना में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है. क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के एडवांस चरणों (चरण 3 से 5) में, डॉक्टर और डाइटिशियन अक्सर मरीजों को साबुत अनाज के बजाय सफेद चावल और रिफाइंड आटे (मैदे) का सेवन करने की सलाह देते हैं.
- कम सोडियम वाला नमक- कम सोडियम वाले नमक में एक छिपा हुआ खतरा होता है. कई लोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए लाइट नमक या सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं. इनमें अक्सर पोटैशियम क्लोराइड होता है. CKD के मामलों में, इससे पोटैशियम का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ सकता है. इसलिए, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लें.
अपनी थाली के खाने को मैनेज करने के आसान तरीके
- सब्जियों को छीलें, छोटे टुकड़ों में काटें और कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें. फिर उन्हें ताजे पानी में उबालें और पानी निकाल दें
- दालों को भिगोएं और पकाने से पहले उस पानी को फेंक दें.
- खाने की मात्रा का ध्यान रखें, बड़ी कटोरी के बजाय छोटी कटोरी का इस्तेमाल करें.
- अपने प्रोटीन का सेवन पूरे दिन में बांट लें, न कि एक ही बार में बहुत सारा प्रोटीन खा लें.
- खाने की चीजों के लेबल पढ़ें, पैकेट बंद खाने में फास्फोरस और पोटेशियम जैसे शब्दों पर ध्यान दें.
- खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से नमक डालने के बजाय नींबू, अदरक, लहसुन और जड़ी-बूटियों (हर्ब्स) का इस्तेमाल करें.
आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ-लौकी, तोरई, पत्ता गोभी, फूलगोभी, सेब, नाशपाती, पपीता (कम मात्रा में), सफेद चावल और अंडे का सफेद हिस्सा आमतौर पर आसानी से पच जाते हैं. हालांकि, इनकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.
हर्बल उत्पादों के इस्तेमाल में सावधानी बरतें- कुछ हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों में पोटैशियम की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है. कुछ अन्य उत्पादों में भारी धातुएं भी हो सकती हैं. ऐसे किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं
डॉक्टर या डायटीशियन से कब सलाह लें
अगर आपको पेट फूलना, लगातार थकान, मांसपेशियों में कमज़ोरी, दिल की धड़कन का तेज या अनियमित होना, या पेशाब में कोई बड़ा बदलाव महसूस हो, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें. इसके साथ ही, अगर आपकी किडनी की स्थिति में कोई बदलाव आता है, लैब रिपोर्ट के नतीजों में फर्क दिखता है, या आप डायलिसिस शुरू करते हैं, तो किडनी विशेषज्ञ से सलाह लें.
निष्कर्ष
भारतीय खाने की कोई भी एक चीज हर किडनी मरीज के लिए अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है. असल मायने में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी किडनी की स्थिति क्या है, आपकी मेडिकल रिपोर्टें कैसी हैं और आप कितनी मात्रा में खाना खा रहे हैं. ताजा खाना खाएं, इसे पकाने के लिए सरल तरीकों का इस्तेमाल करें, और ऐसे सप्लीमेंट या नमक के विकल्पों से बचें जिनकी चिकित्सकीय जांच न हुई हो. सही सलाह के साथ, आप अपनी पसंद के जाने-पहचाने खाने का सुरक्षित रूप से आनंद ले सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)