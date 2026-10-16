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किडनी की बीमारी में किन सुपरफूड्स का सेवन सीमित कर देना चाहिए या उनसे पूरी तरह परहेज करना चाहिए?

किडनी की बीमारी में किन सुपरफूड्स का सेवन सीमित कर देना चाहिए या उनसे पूरी तरह परहेज करना चाहिए? ( GETTY IMAGES )

जिन खाने की चीजों को आम लोगों के लिए 'सुपरफूड' या न्यूट्रिशन का पावरहाउस माना जाता है, वे किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए नुकसानदायक या खतरनाक भी साबित हो सकती हैं. जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है, तो वह खून से अतिरिक्त पोटैशियम, फॉस्फोरस और सोडियम को छानने और पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालने में कम सक्षम हो जाती है. शरीर में इन चीजों के जमा होने से हार्ट अटैक, कमजोर हड्डियां और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं.

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में चीफ डायटीशियन डॉ. सुजाता स्टीफन का कहना है कि अपनी डाइट से किसी भी खाने की चीज को पूरी तरह हटाने के बजाय, सबसे ज्यादा मायने रखता है उसका पोर्शन साइज, आप उसे कैसे खाते हैं, और आपके लैब टेस्ट के नतीजे (जैसे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, या दूसरे क्लिनिकल मार्कर का डेटा).