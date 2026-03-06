बढ़ती गर्मी से हो सकता है डिहाइड्रेशन, डॉक्टर से जानें कैसे रखें ख्याल
भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्मी की लहर शुरू हो गई है. ऐसे में, इस मौसम में डिहाइड्रेशन एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है...
Published : March 6, 2026 at 7:57 PM IST
मार्च का महीना शुरू हो गया है. इसके साथ ही देश भर के कई राज्यों में दिन में तेज गर्मी पड़ने लगी है. कई जगहों पर दोपहर में तापमान काफी बढ़ जाता है, और इस बढ़ती गर्मी से लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. बढ़ती गर्मी की वजह से डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है.
जाने-माने सर्जन डॉ. अभिषेक अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए, तो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है. कुछ गंभीर मामलों में यह हालत जानलेवा भी हो सकती है. गर्मी के मौसम में शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है, और हमारे शरीर में लगभग 70 फीसदी पानी होता है. अगर शरीर में पानी की मात्रा 50 फीसदी से कम हो जाए, तो किडनी समेत जरूरी अंग काम करना बंद कर सकते हैं. ऐसे में जानिए गर्मी के मौसम में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए क्या करें...
गर्मियों में बरतें ये सावधानियां
डॉ. अभिषेक ने धूप में बाहर निकलने वालों के लिए खास सलाह दी है. उन्होंने कहा कि जो लोग धूप में काम करते हैं या ट्रैवल करते हैं, उन्हें अपना सिर ढककर रखना चाहिए. सिर पर सबसे ज्यादा पसीना आता है, और खुली स्किन शरीर में पानी की मात्रा को तेजी से कम कर सकती है. इसलिए, आपको शरीर में पानी बनाए रखने के लिए टोपी, तौलिया या दूसरे बचाव वाले कपड़े पहनने चाहिए.
- यदि आपको प्यास न भी लगे तो भी दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीते रहें.
- ओआरएस घोल, नींबू पानी, लस्सी और नारियल पानी का सेवन करें.
- अधिक तले हुए और मसालेदार भोजन खाने से बचें.
- धूप में बाहर जाते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें.
- खाली पेट बहुत देर तक धूप में न रहें.
- यदि दस्त, उल्टी या कमजोरी के लक्षण बने रहें तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें.
गर्मियों में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें
डॉ. अभिषेक ने बताया कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है. बच्चे अक्सर यह नहीं बता पाते कि उन्हें कब प्यास लगी है और बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन जल्दी गंभीर हो सकता है. इसलिए, दोनों उम्र के बच्चों को रेगुलर तौर पर तरल पदार्थ देते रहें. कोई भी लक्षण दिखे तो उसे नजरअंदाज न करें.
डिहाइड्रेशन के लक्षण
अपने शरीर में दिखने वाले लक्षणों को नजरअंदाज न करें. डॉ. अभिषेक ने बताया कि अगर आपको अचानक शरीर में कमजोरी महसूस हो, बार-बार उल्टी आए, चक्कर आए तो इसे सामान्य न समझें, बल्कि ये सब डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अगर किसी कारण से आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो घर पर ही ओआरएस का घोल पीना शुरू कर दें. इससे शरीर में सूखे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस पाने में मदद मिलेगी. उन्होंने दही के सेवन पर भी जोर दिया और कहा कि दही में मौजूद प्रोबायोटिक तत्व हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बनाए रखते हैं, जिससे डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)