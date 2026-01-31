ETV Bharat / lifestyle

प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेस कम करने के लिए अपनी डाइट में इन फूड्स को करें शामिल

प्रेग्नेंसी के दौरान, शरीर में होने वाले बदलावों और हार्मोनल उतार-चढ़ाव की वजह से स्ट्रेस और एंग्जायटी होना स्वाभाविक है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का स्ट्रेस प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेस और एंग्जायटी से निपटने के लिए खाना सबसे अच्छी दवा है. कुछ खास खाने की चीजों को रोज की डाइट में शामिल करना चाहिए. तो, आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं...

विटामिन C: एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन C, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है. कहा जाता है कि इसे खाने से प्रेग्नेंट महिलाओं में स्ट्रेस बढ़ाने वाला कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है. नतीजतन, स्ट्रेस और बेचैनी कम होती है. विटामिन C के लिए, रोजाना की डाइट में आंवला, नींबू, संतरे, ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी शामिल करने की सलाह दी जाती है. इस बारे में, जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा की गई एक स्टडी में कहा गया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन C की कम मात्रा लेने से बेचैनी बढ़ सकती है. इसलिए, सही मात्रा में इसका सेवन फायदेमंद है.

डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं: एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को हेल्दी वजन बनाए रखने के लिए प्रोटीन खाना चाहिए. इसके लिए, उनके अनुसार, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को रोजाना की डाइट में शामिल करना चाहिए. वे यह भी सलाह देते हैं कि इस दौरान दूध पीने से स्ट्रेस कम हो सकता है. दूध में मौजूद प्रोटीन लैक्टियम शरीर को स्ट्रेस से लड़ने की एनर्जी देता है. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. इसके अलावा, रोजाना दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से रात में अच्छी नींद आती है. जो लोग सोया दूध पीते हैं, उन्हें भरपूर कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन A और D, और प्रोटीन मिलता है. ये सभी पोषक तत्व भ्रूण के हेल्दी विकास में मदद करते हैं.

मछली: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं स्ट्रेस, एंग्जायटी और मूड स्विंग से परेशान रहती हैं, उन्हें ज़्यादा सी-फूड खाना चाहिए. ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D जैसे न्यूट्रिएंट्स, जो खासकर मछली में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, स्ट्रेस कम करने में फायदेमंद होते हैं. इसके अलावा, फैटी एसिड अजन्मे बच्चे के दिमाग के विकास में भी मदद करते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि प्रेग्नेंसी के दौरान मछली खाना अच्छा नहीं होता. अगर आपको इस बारे में कोई शक है, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होगा.