प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेस कम करने के लिए अपनी डाइट में इन फूड्स को करें शामिल

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को कोई न कोई प्रॉब्लम होती है. मुख्य प्रॉब्लम मूड स्विंग्स और स्ट्रेस हैं. इस दौरान स्ट्रेस कम करने के लिए...

Include these foods in your diet to reduce stress during pregnancy.
प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेस कम करने के लिए अपनी डाइट में इन फूड्स को करें शामिल (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 31, 2026 at 8:33 PM IST

प्रेग्नेंसी के दौरान, शरीर में होने वाले बदलावों और हार्मोनल उतार-चढ़ाव की वजह से स्ट्रेस और एंग्जायटी होना स्वाभाविक है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का स्ट्रेस प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेस और एंग्जायटी से निपटने के लिए खाना सबसे अच्छी दवा है. कुछ खास खाने की चीजों को रोज की डाइट में शामिल करना चाहिए. तो, आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं...

विटामिन C: एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन C, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है. कहा जाता है कि इसे खाने से प्रेग्नेंट महिलाओं में स्ट्रेस बढ़ाने वाला कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है. नतीजतन, स्ट्रेस और बेचैनी कम होती है. विटामिन C के लिए, रोजाना की डाइट में आंवला, नींबू, संतरे, ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी शामिल करने की सलाह दी जाती है. इस बारे में, जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा की गई एक स्टडी में कहा गया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन C की कम मात्रा लेने से बेचैनी बढ़ सकती है. इसलिए, सही मात्रा में इसका सेवन फायदेमंद है.

डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं: एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को हेल्दी वजन बनाए रखने के लिए प्रोटीन खाना चाहिए. इसके लिए, उनके अनुसार, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को रोजाना की डाइट में शामिल करना चाहिए. वे यह भी सलाह देते हैं कि इस दौरान दूध पीने से स्ट्रेस कम हो सकता है. दूध में मौजूद प्रोटीन लैक्टियम शरीर को स्ट्रेस से लड़ने की एनर्जी देता है. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. इसके अलावा, रोजाना दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से रात में अच्छी नींद आती है. जो लोग सोया दूध पीते हैं, उन्हें भरपूर कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन A और D, और प्रोटीन मिलता है. ये सभी पोषक तत्व भ्रूण के हेल्दी विकास में मदद करते हैं.

मछली: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं स्ट्रेस, एंग्जायटी और मूड स्विंग से परेशान रहती हैं, उन्हें ज़्यादा सी-फूड खाना चाहिए. ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D जैसे न्यूट्रिएंट्स, जो खासकर मछली में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, स्ट्रेस कम करने में फायदेमंद होते हैं. इसके अलावा, फैटी एसिड अजन्मे बच्चे के दिमाग के विकास में भी मदद करते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि प्रेग्नेंसी के दौरान मछली खाना अच्छा नहीं होता. अगर आपको इस बारे में कोई शक है, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होगा.

मूड बेहतर करने वाले अनाज: बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला जितनी ज्यादा खुश, हेल्दी और एनर्जेटिक होगी, उसका बच्चा उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा. इसी वजह से एक्सपर्ट्स रोजाना की डाइट में अनाज शामिल करने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, दाल, ओटमील, ब्राउन राइस और साबुत गेहूं की ब्रेड जैसे अनाज खाने से दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है. ये फूड स्ट्रेस से लड़ते हैं और आपको खुश रखते हैं. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि ये फूड सेरोटोनिन नाम का एक और हार्मोन रिलीज करते हैं. नतीजतन, स्ट्रेस कम हो सकता है और आप हेल्दी रह सकते हैं.

हरी सब्जियां खाना फायदेमंद: एक स्टडी में दिखाया गया है कि हरे फल, सब्जियां और पत्तेदार साग में स्ट्रेस से लड़ने के गुण ज्यादा होते हैं. खासकर, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनमें मौजूद मैग्नीशियम शरीर में कोर्टिसोल लेवल को कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है. आप इन्हें सलाद और जूस के रूप में खा सकते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी में कहा गया है कि जो लोग महीने में 2-3 बार हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, उनमें डिप्रेशन के लक्षण होने की संभावना उन लोगों की तुलना में ज्यादा होती है जो उन्हें हफ्ते में एक या ज्यादा बार खाते .

न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं, उसे कम मात्रा में खाना बेहतर है. कम मात्रा में बार-बार खाने से डाइजेशन आसान होता है. एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि यह पक्का करना जरूरी है कि इससे डाइजेशन की समस्या न हो और आपके मूड पर बुरा असर न पड़े.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

