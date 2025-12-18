ETV Bharat / lifestyle

अंडे और स्पर्म की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इन चीजों को अपनी डाइट में करें शामिल

अंडे और स्पर्म की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इन चीजों को अपनी डाइट में करें शामिल ( GETTY IMAGES )

इसी तरह, बादाम भी अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं. ऐसा बादाम में मौजूद विटामिन E, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है. ये पोषक तत्व अंडों को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, बादाम खाने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है. रोजाना 10 से 15 भीगे हुए बादाम खाना फायदेमंद होता है. लेकिन, अगर आपको पित्ताशय की थैली की कोई समस्या है, तो इन्हें खाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

अखरोट और बादाम: अखरोट अंडे की क्वालिटी बेहतर बनाने में मदद करते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये शरीर में सूजन को कम करते हैं. इसके अलावा, ये ओवरीज़ में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और अंडे की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं. अखरोट कुल मिलाकर अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं और फर्टिलिटी बेहतर होने की संभावना बढ़ाते हैं.

बहुत से लोग शादी के तुरंत बाद बच्चे की प्लानिंग शुरू कर देते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए पति और पत्नी दोनों का हेल्दी होना जरूरी है. तनाव-मुक्त जिंदगी और कपल के बीच अच्छा कम्युनिकेशन भी जरूरी होता है. इसके अलावा, हेल्दी डाइट बहुत मददगार होती है. जैसे खाना कई समस्याओं का समाधान है, वैसे ही यह कंसेप्शन में भी अहम भूमिका निभाता है. पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी से लेकर महिलाओं में अंडे की क्वालिटी तक, सही डाइट हर तरह से फायदेमंद हो सकती है. इस बारे में, डॉ. ज्योति महिलाओं और पुरूषों में अंडे की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कुछ खाने की चीजें बताती हैं. उनके अनुसार, आइए जानते हैं कि महिलाओं को क्या खाना चाहिए...

अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी फर्टिलिटी पर असर डालती है. आजकल, पुरुषों और महिलाओं दोनों में इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ रही हैं. इसका मतलब है कि इनफर्टिलिटी दोनों जेंडर में आम हो गई है. हालांकि, आप हेल्दी डाइट फॉलो करके इस समस्या से उबर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अच्छी डाइट शरीर को अच्छी क्वालिटी के अंडे बनाने में मदद करती है. इससे इम्प्लांटेशन की समस्याएं, मिसकैरेज और प्रेग्नेंसी फेल होने से बचा जा सकता है. इसलिए, यह जानना जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी के अंडे बनने के लिए कौन से फूड्स खाने चाहिए.

अलसी और चिया सीड्स: अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. यह अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, अलसी में मौजूद लिग्नन्स और फाइबर हार्मोन को बैलेंस करते हैं. अलसी को पीरियड्स साइकिल को रेगुलर करने में भी फायदेमंद माना जाता है. अलसी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है. IVF जैसे ट्रीटमेंट करवा रहे लोगों के लिए अलसी बहुत फायदेमंद होता है. चिया सीड्स में प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. इनके फाइबर और मिनरल्स सूजन को कम करते हैं. इसके अलावा, चिया सीड्स हार्मोन को बैलेंस करते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार करते हैं. इससे अंडे का प्रोडक्शन और यूट्रस का फंक्शन बेहतर होता है.

एवोकाडो और अंडे: एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट जैसे हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में होते हैं. इनमें विटामिन E और फोलेट जैसे पोषक तत्व भी होते हैं. एवोकाडो खाने से हार्मोन रेगुलेट होते हैं. यह रिप्रोडक्टिव अंगों में ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है. एवोकाडो को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है. अंडे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विकास और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. इसी तरह, अंडे खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. इसीलिए अंडों को सुपरफूड कहा जाता है. इनमें मौजूद जरूरी विटामिन, प्रोटीन और फैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

पालक और ब्रोकली: पालक अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसमें फोलेट, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, C, और E, और मिनरल्स होते हैं. ये सभी ओव्यूलेशन को बढ़ावा देते हैं. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है. नतीजतन, अंडे के विकास और फर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती है. ब्रोकली में भी फोलेट भरपूर मात्रा में होता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं. विटामिन A, C, और K, मिनरल्स के साथ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं.

बेरीज और डार्क चॉकलेट: बेरीज कई तरह की होती हैं. स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी सभी में फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं. इसके अलावा, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. इनमें मौजूद फोलेट और फाइबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं और ओव्यूलेशन को रेगुलेट करते हैं.

डार्क चॉकलेट- डार्क चॉकलेट का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए. इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और रिप्रोडक्टिव अंगों के कामकाज को बेहतर बनाते हैं. इसमें मौजूद मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)