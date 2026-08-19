ETV Bharat / lifestyle

सोते समय हमें अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए? जानिए गलत डायरेक्शन में सोने के क्या हैं नुकसान?

आपका बिस्तर आपके घर का सबसे जरूरी फर्नीचर है क्योंकि यह सीधे आपकी नींद की क्वालिटी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डालता है, इसलिए...

In which direction should we keep our head while sleeping? Find out the disadvantages of sleeping in the wrong direction.
सोते समय हमें अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 19, 2026 at 5:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर दिशा में एक खास तरह की ऊर्जा होती है. जब आपका बिस्तर सही दिशा में होता है, तो आपका शरीर ज्यादा आराम महसूस करता है, मन शांत रहता है और आपको गहरी नींद आती है, जिससे आप तरोताजा होकर उठते हैं. इसके विपरीत, अगर आपका बिस्तर गलत दिशा में रखा है, तो सोने के बाद भी आप बेचैन, सुस्त, उलझन में या थका हुआ महसूस कर सकते हैं.

आपका बिस्तर आपके घर की सबसे जरूरी चीजों में से एक है. आप हर रात इस पर कई घंटे बिताते हैं. इसलिए, अगर बिस्तर गलत दिशा में रखा है, तो यह धीरे-धीरे आपकी सेहत, सोच, रिश्तों और सफलता पर असर डाल सकता है. अच्छी नींद आने वाले दिन के लिए मन और शरीर को नई ऊर्जा देती है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपकी ऊर्जा के स्तर को संतुलित करती है. हम सभी अपनी जिंदगी का एक-तिहाई हिस्सा बिस्तर पर बिताते हैं. इसलिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि सोते समय सिर किस दिशा में रखना चाहिए.

In which direction should we keep our head while sleeping? Find out the disadvantages of sleeping in the wrong direction.
सोते समय हमें अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए? (CANVA)

सोते समय हमें अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए?
वास्तु के अनुसार, सोते समय सिर की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है. यह जानना जरूरी है कि आपको अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए. वास्तु शास्त्र उत्तर की ओर सिर करके सोने की सलाह नहीं देता, क्योंकि माना जाता है कि इससे शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है. इससे नींद में बेचैनी, तनाव, ऊर्जा की कमी और जागने पर असहजता महसूस हो सकती है. सोते समय सिर दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए.

पूर्व की ओर सिर रखना दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है और इसे छात्रों और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. लोगों को उत्तर की ओर सिर करके सोने से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस स्थिति में शरीर की ऊर्जा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है. मास्टर बेडरूम आदर्श रूप से दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए.

In which direction should we keep our head while sleeping? Find out the disadvantages of sleeping in the wrong direction.
सोते समय हमें अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए? (GETTY IMAGES)

गलत दिशा में सोने के क्या हैं नुकसान?
कई परंपराओं में, अंतिम संस्कार से पहले मृतक के शरीर को उत्तर की ओर सिर करके रखा जाता है. उत्तर की ओर सिर करके सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे अगली सुबह पर बुरा असर पड़ सकता है. आपमें ऊर्जा की कमी हो सकती है और काम करने की क्षमता घट सकती है.

गलत दिशा में सोने के कारण कई लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं. जापानी परंपरा में, उत्तर की ओर सिर करके सोने को 'किता मकुरा' कहा जाता है. माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है और उम्र कम हो सकती है.

वास्तु के अनुसार, पूर्व की ओर सिर करके सोना बहुत फायदेमंद माना जाता है. पूर्व दिशा का संबंध सूर्योदय, नई शुरुआत, सीखने, रचनात्मकता और सकारात्मक विचारों से है. यह दिशा खासकर छात्रों, शिक्षकों, लेखकों, विचारकों और एकाग्रता बढ़ाने की चाह रखने वालों के लिए मददगार है. अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग ताजा, तेज और सक्रिय रहे, तो पूर्व की ओर सिर करके सोना बहुत फायदेमंद हो सकता है. यह छात्रों, बच्चों, शिक्षकों, लेखकों, कलाकारों और नए काम शुरू करने वालों के लिए बहुत अच्छा है.

In which direction should we keep our head while sleeping? Find out the disadvantages of sleeping in the wrong direction.
सोते समय हमें अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए? (GETTY IMAGES)

वास्तु में, पश्चिम की ओर सिर करके सोने को आम तौर पर सामान्य (न्यूट्रल) माना जाता है. हालांकि यह उत्तर की तरह नुकसानदायक नहीं हो सकता है, लेकिन इससे दक्षिण या पूर्व दिशा जैसा शांतिपूर्ण और शक्तिशाली परिणाम नहीं मिलता है. इस दिशा में सोने से कभी-कभी सुस्ती, आलस या प्रेरणा की कमी महसूस हो सकती है. फिर भी, अगर कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो पश्चिम की ओर सिर करके सोना एक स्वीकार्य विकल्प है.

सोर्स- sleepfoundation

https://www.sleepfoundation.org/sleeping-positions/best-direction-to-sleep

(डिस्क्लेमर: ये सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत ज्योतिषी के दावे की पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BEST DIRECTION TO SLEEP
HEAD SLEEPING DIRECTION VASTU
सिर किस दिशा में रखना चाहिए
SLEEPING DIRECTIONS PER VASTU
IDEAL SLEEPING DIRECTION AS VASTU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.