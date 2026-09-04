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घर या कार्यस्थल पर भगवान गणेश की मूर्तियां या तस्वीरें किस दिशा में रखनी चाहिए?

घर या कार्यस्थल पर भगवान गणेश की मूर्तियां या तस्वीरें किस दिशा में रखनी चाहिए? ( ANI )

खुशी, समृद्धि और सौभाग्य लाने के साथ-साथ नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने के लिए अक्सर घरों या कार्यस्थलों पर भगवान गणेश की मूर्तियां या चित्र रखे जाते हैं. हिंदू धर्म में, किसी भी अनुष्ठान, शुभ कार्य या पूजा की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है. हालांकि, भगवान गणेश की मूर्ति खरीदना और वास्तु शास्त्र के अनुसार उसे सही दिशा में रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है.

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश कई रूपों में प्रकट होते हैं और हर रूप का अपना अलग महत्व है, जैसे बाल गणेश (बचपन का रूप), तरुण गणपति (युवा रूप), भक्ति गणेश (भक्त रूप), वीर गणपति (वीर रूप), शक्ति गणपति (शक्तिशाली रूप) और द्विज गणपति (दो बार जन्म लेने वाला रूप) आदि.

भाद्रपद महीने में भगवान गणेश की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी (चौथे दिन) को हुआ था. इसी मौके पर पूरे देश में हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है. इस साल गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी.

जैसे-जैसे गणेश उत्सव नजदीक आ रहा है, बाजारों में गणेश जी की कई तरह की मूर्तियां और तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर या कार्यस्थल पर भगवान गणेश की मूर्तियां या तस्वीरें रखने के लिए उत्तर, उत्तर-पूर्व और पश्चिम दिशाएं सबसे अच्छी मानी जाती हैं.