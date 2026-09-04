घर या कार्यस्थल पर भगवान गणेश की मूर्तियां या तस्वीरें किस दिशा में रखनी चाहिए?
जैसे-जैसे गणेश उत्सव नजदीक आ रहा है, बाजारों में गणेश जी की कई तरह की मूर्तियां और तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं, उनमें से घर...
Published : September 4, 2026 at 3:42 PM IST
खुशी, समृद्धि और सौभाग्य लाने के साथ-साथ नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने के लिए अक्सर घरों या कार्यस्थलों पर भगवान गणेश की मूर्तियां या चित्र रखे जाते हैं. हिंदू धर्म में, किसी भी अनुष्ठान, शुभ कार्य या पूजा की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है. हालांकि, भगवान गणेश की मूर्ति खरीदना और वास्तु शास्त्र के अनुसार उसे सही दिशा में रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है.
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश कई रूपों में प्रकट होते हैं और हर रूप का अपना अलग महत्व है, जैसे बाल गणेश (बचपन का रूप), तरुण गणपति (युवा रूप), भक्ति गणेश (भक्त रूप), वीर गणपति (वीर रूप), शक्ति गणपति (शक्तिशाली रूप) और द्विज गणपति (दो बार जन्म लेने वाला रूप) आदि.
भाद्रपद महीने में भगवान गणेश की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी (चौथे दिन) को हुआ था. इसी मौके पर पूरे देश में हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है. इस साल गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी.
जैसे-जैसे गणेश उत्सव नजदीक आ रहा है, बाजारों में गणेश जी की कई तरह की मूर्तियां और तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर या कार्यस्थल पर भगवान गणेश की मूर्तियां या तस्वीरें रखने के लिए उत्तर, उत्तर-पूर्व और पश्चिम दिशाएं सबसे अच्छी मानी जाती हैं.
इन तीनों दिशाओं में उत्तर दिशा सबसे अच्छी है क्योंकि गणेश जी के पिता भगवान शिव इसी दिशा में रहते हैं. इसलिए, गणेश जी की मूर्तियों और तस्वीरों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. गणेश जी की मूर्ति को दक्षिण दिशा में रखना सही नहीं माना जाता है. हिंदू धर्म में, उत्तर दिशा को देवताओं का स्थान माना जाता है, दक्षिण को नहीं.
भगवान गणेश की मूर्तियों के प्रकार और उनके प्रभाव
- चांदी के गणेश – प्रसिद्धि
- पीतल के गणेश – खुशी, समृद्धि और आनंद
- तांबे के गणेश – परिवार शुरू करने की योजना बना रहे जोड़ों के लिए सौभाग्य लाते हैं
- लकड़ी के गणेश – अच्छी सेहत और लंबी उम्र; क्रिस्टल गणेश – वास्तु दोष दूर करते हैं
- हल्दी की मूर्ति – सौभाग्य लाती है
- गोबर के गणेश – दुख दूर करते हुए सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं
- आम, पीपल या नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां – सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य
घर या कार्यस्थल पर भगवान गणेश की मूर्तियां या तस्वीरें खरीदने और रखने से पहले वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहता है. ध्यान रहे कि भगवान गणेश को 'सिद्धि विनायक' के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को सफलता, क्षमता और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं.
(Disclaimer: खबर धार्मिक मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है. खबर केवल जानकारी के लिए है.)