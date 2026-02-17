ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने यात्रियों के लिए उठाया ये कदम
ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब रेलवे ने इसके लिए एक शानदार कदम उठाए हैं...
Published : February 17, 2026 at 8:33 PM IST
भारत में ज्यादातर लोग लंबी यात्राओं के लिए ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. ट्रेन चुनने का मुख्य कारण उनका कम खर्चीला और आरामदायक सफर है. इसलिए, लोग कन्फर्म सीट पाने के लिए महीनों पहले टिकट बुक करते हैं. हालांकि, ट्रेन सफर में अक्सर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे गंदे कोच, खाली सीटें, यात्रियों का बुरा बर्ताव, सेहत से जुड़ी समस्याएं, गंदे टॉयलेट और खराब क्वालिटी का खाना. ट्रेन के डिब्बों या वैनिटी वैन में गंदगी सफर को बहुत असहज बना सकती है.
हालांकि रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं, फिर भी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या आती है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. बस ट्रेन में एक नंबर डायल करें और आपकी समस्या तुरंत हल हो जाएगी. आइए देखें कि यह कैसे काम करता है...
अगर कोच साफ न हो: ट्रेन से सफर करते समय कई लोगों को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक है कोच में गंदगी. सबसे बड़ी दिक्कत है गंदे टॉयलेट. हालांकि, कई लोग इनका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं? इस दिक्कत को दूर करने के लिए रेलवे ने "रेल मदद" नाम का एक ऐप लॉन्च किया है. अगर आप यह ऐप डाउनलोड करके शिकायत दर्ज कराते हैं, तो अगले स्टेशन पर सफाई करने वाले आकर आपके कोच की सफाई कर देंगे
ऐप का उपयोग कैसे करें
- सबसे पहले, आपको प्ले स्टोर से RailMadad ऐप डाउनलोड करना होगा.
- ऐप खोलने के बाद, आपको इसमें पंजीकरण करना होगा. इसके लिए आपको अपना नाम, फोन नंबर आदि दर्ज करना होगा और एक पासवर्ड बनाना होगा.
- इसके बाद आपको उन विवरणों के साथ लॉग इन करना होगा. शिकायत दर्ज करने के लिए, बस अपना PNR नंबर, कोच की सफाई आदि दर्ज करें। रेलवे कर्मचारी अगले स्टेशन पर आकर कोच की सफाई कर देंगे.
आप फोन करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं: आप 139 पर कॉल करके 'विकल्प 4' चुनकर बिना लॉगिन विवरण दिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसी तरह, आप कोच मित्रा या रेल मधात की वेबसाइट के माध्यम से भी अनुरोध दर्ज करा सकते हैं.
एसएमएस के माध्यम से शिकायत: आप बिना कॉल या लॉगिन किए केवल एक संदेश के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना PNR नंबर और सेवा कोड देना होगा. उदाहरण के लिए, बस "CLEAN 2564781369 C" टाइप करें और 58888 या 9200003232 पर संदेश भेजें.
यदि आपको सेवा कोड दिखाई देता है...
- C - स्वच्छता
- W- पानी की कमी
- P- कीट नियंत्रण
- B - बेड रोल
- E - ट्रेन की लाइटें/एसी
गलत व्यवहार: जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तो ट्रेन में दूसरे यात्री भी होते हैं. सफर के दौरान कुछ लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में, बिना चिंता किए 139 पर कॉल करना काफी है. कॉल RPF पुलिस स्टेशन जाएगी. फिर, आपका PNR नंबर और कोच की जानकारी देने के बाद, RPF पुलिस अगले स्टेशन पर आपके कोच में पहुंचेगी और आपको परेशान करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है. इसलिए, ऐसी स्थिति में, बिना किसी चिंता के इस नंबर पर कॉल करना काफी है. सिर्फ ऐसी स्थितियों में ही नहीं, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी में भी आप 139 पर कॉल कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)