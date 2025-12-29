अगर आप भी इस नए साल में लंबी हवाई यात्रा का बना रहे हैं प्लान, तो अपने बैकपैक में एक टेनिस बॉल जरूर पैक करें, जानिए क्यों!
यात्रा के दौरान, इस छोटी सी चीज का इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और दर्द और अकड़न को कम करने के लिए किया जाता...
Published : December 29, 2025 at 7:04 PM IST
हैंड सैनिटाइजर से लेकर नेक पिलो तक, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें यात्रियों को अक्सर अपने कैरी-ऑन सामान में पैक करने की सलाह दी जाती है. हवाई यात्रा के दौरान कंफर्टेबल रहने के लिए कई अलग-अलग टिप्स भी आमतौर पर शेयर किए जाते हैं, जैसे कि हर कुछ घंटों में कॉरिडोर में चलना और पैरों को क्रॉस करके बैठने से बचना आदि. लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसे हर यात्री को अपने साथ रखने की सलाह दी जाती है, और यह इतनी छोटी होती है कि आप इसे आसानी से अपनी जेब में भी रख सकते हैं. यह एक टेनिस बॉल है. जी हां, एक टेनिस बॉल यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वस्थ रखने में मदद करने में आश्चर्यजनक रूप से असरदार हो सकती है. हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेंद्र शुक्ला से जानिए...
यात्रा के दौरान टेनिस बॉल क्यों ले जानी चाहिए?
टेनिस बॉल छोटी होती है और आसानी से बैकपैक में फिट हो जाती है, और इसका इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने और दर्द और अकड़न कम करने के लिए किया जा सकता है. हैरानी की बात है कि टेनिस बॉल यात्रियों को यात्रा के दौरान स्वस्थ रखने में बहुत असरदार हो सकती है, क्योंकि यह मांसपेशियों के दर्द और अकड़न को कम करने, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और थकान दूर करने में मदद करती है, इसे पीठ, पैरों, कंधों और पैरों के नीचे रोल करके मसाज टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह यात्रा के लिए एक सस्ता और पोर्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है.
यात्रा के दौरान टेनिस के इस्तेमाल के फायदे
भारी और बड़े मसाज गन ले जाने के बजाय, यात्री बस एक टेनिस बॉल यात्रा के दौरान अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि शरीर पर टेनिस बॉल को रोल करने से बड़े मसाज गन जैसे ही नतीजे मिलते हैं. टेनिस बॉल मसाज से टेक्निक ब्लड फ्लो बढ़ाने और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है. इसे हल्के दबाव के साथ ऊपर-नीचे रोल करके इस्तेमाल किया जा सकता है. जांघों, टखनों, पैरों, कंधों और कलाइयों जैसे शरीर के हिस्सों को टेनिस बॉल मेथड से सबसे ज्यादा आराम मिल सकता है.
विशेषज्ञों का क्या है कहना, जानें
विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई यात्रा के दौरान, यात्रियों को हाइड्रेटेड रहने, हल्के दर्द और तकलीफ से राहत पाने और डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) जैसी समस्याओं से बचने के लिए टेनिस बॉल पैक करने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि टेनिस बॉल से पैरों के तलवों और पीठ की मांसपेशियों की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, थकान कम होती है, और पैरों में ऐंठन और सूजन से राहत मिलती है, जिससे लंबी फ्लाइट के बाद भी आप फ्रेश महसूस करते हैं.
टेनिस बॉल हल्की होती है और यात्रा के दौरान इसे ले जाना आसान होता है. यह आपके खुद के शरीर के वजन का इस्तेमाल करती है, जिससे आप प्रेशर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं. यह खासकर पीठ के निचले हिस्से, कूल्हों और पैरों के तलवों के लिए बहुत अच्छी है.
यात्रा के दौरान कॉटन या लिनन के ढीले-ढाले कपड़े चुनें
बहुत से लोगों को हवाई जहाज से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. घरेलू उड़ानें आमतौर पर सिर्फ दो से तीन घंटे की होती हैं. इसलिए, ऐसी यात्रा के दौरान क्या पहनना है, यह सवाल ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि दूरी और समय अपेक्षाकृत कम होता है. लेकिन, लंबी उड़ानों, या आठ से दस घंटे या उससे ज्यादा की यात्राओं के लिए, कई बातों पर विचार करने की जरूरत होती है. इनमें सबसे जरूरी है कपड़े, क्योंकि लंबी यात्राओं के दौरान हमें अपने आराम को प्राथमिकता देनी होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी उड़ानों के दौरान आराम के लिए, कॉटन या लिनन के ढीले-ढाले कपड़े चुनना जरूरी है. ये फैब्रिक हवा को आने-जाने देते हैं, आपको ठंडा रखते हैं, और ज्यादा पसीना आने से रोकते हैं.
लोग अक्सर फैशन और ट्रेंड पर ध्यान देते हैं, लेकिन हवाई जहाज का माहौल रोजाना की जिंदगी से काफी अलग होता है. वहां नमी कम होती है, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है, और जगह भी कम होती है. गलत कपड़े चुनने से सफर असहज हो सकता है और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)