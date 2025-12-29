ETV Bharat / lifestyle

अगर आप भी इस नए साल में लंबी हवाई यात्रा का बना रहे हैं प्लान, तो अपने बैकपैक में एक टेनिस बॉल जरूर पैक करें, जानिए क्यों!

हैंड सैनिटाइजर से लेकर नेक पिलो तक, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें यात्रियों को अक्सर अपने कैरी-ऑन सामान में पैक करने की सलाह दी जाती है. हवाई यात्रा के दौरान कंफर्टेबल रहने के लिए कई अलग-अलग टिप्स भी आमतौर पर शेयर किए जाते हैं, जैसे कि हर कुछ घंटों में कॉरिडोर में चलना और पैरों को क्रॉस करके बैठने से बचना आदि. लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसे हर यात्री को अपने साथ रखने की सलाह दी जाती है, और यह इतनी छोटी होती है कि आप इसे आसानी से अपनी जेब में भी रख सकते हैं. यह एक टेनिस बॉल है. जी हां, एक टेनिस बॉल यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वस्थ रखने में मदद करने में आश्चर्यजनक रूप से असरदार हो सकती है. हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेंद्र शुक्ला से जानिए...

यात्रा के दौरान टेनिस बॉल क्यों ले जानी चाहिए?

टेनिस बॉल छोटी होती है और आसानी से बैकपैक में फिट हो जाती है, और इसका इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने और दर्द और अकड़न कम करने के लिए किया जा सकता है. हैरानी की बात है कि टेनिस बॉल यात्रियों को यात्रा के दौरान स्वस्थ रखने में बहुत असरदार हो सकती है, क्योंकि यह मांसपेशियों के दर्द और अकड़न को कम करने, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और थकान दूर करने में मदद करती है, इसे पीठ, पैरों, कंधों और पैरों के नीचे रोल करके मसाज टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह यात्रा के लिए एक सस्ता और पोर्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है.

यात्रा के दौरान टेनिस के इस्तेमाल के फायदे

भारी और बड़े मसाज गन ले जाने के बजाय, यात्री बस एक टेनिस बॉल यात्रा के दौरान अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि शरीर पर टेनिस बॉल को रोल करने से बड़े मसाज गन जैसे ही नतीजे मिलते हैं. टेनिस बॉल मसाज से टेक्निक ब्लड फ्लो बढ़ाने और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है. इसे हल्के दबाव के साथ ऊपर-नीचे रोल करके इस्तेमाल किया जा सकता है. जांघों, टखनों, पैरों, कंधों और कलाइयों जैसे शरीर के हिस्सों को टेनिस बॉल मेथड से सबसे ज्यादा आराम मिल सकता है.

विशेषज्ञों का क्या है कहना, जानें

विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई यात्रा के दौरान, यात्रियों को हाइड्रेटेड रहने, हल्के दर्द और तकलीफ से राहत पाने और डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) जैसी समस्याओं से बचने के लिए टेनिस बॉल पैक करने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि टेनिस बॉल से पैरों के तलवों और पीठ की मांसपेशियों की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, थकान कम होती है, और पैरों में ऐंठन और सूजन से राहत मिलती है, जिससे लंबी फ्लाइट के बाद भी आप फ्रेश महसूस करते हैं.