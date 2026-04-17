अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन सालों तक चले, तो इन आसान ट्रिक्स को जरूर आजमाएं
वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता है, लेकिन उसे ठीक से साफ नहीं किया जाता है. नतीजतन, कुछ ही दिनों के...
Published : April 17, 2026 at 5:44 PM IST
आजकल सभी घरों में वॉशिंग मशीन आम बात है. लेकिन, बहुत से लोग कपड़े धोने के अलावा उनकी सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. नतीजतन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे मशीन जल्दी खराब हो जाती है. वॉशिंग मशीन को रेगुलर साफ न करने से मशीन में बैक्टीरिया, बदबू और कपड़ों पर डिटर्जेंट के निशान रह सकते हैं. मशीन की एफिशिएंसी बनाए रखने और गंदे कपड़े साफ करने के लिए, हर 2 महीने में एक बार अपनी वॉशिंग मशीन साफ करें. अगर आप वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करके आप इसे साफ कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न सिर्फ आपकी मशीन नई जैसी दिखेगी बल्कि इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, आइए इस खबर में वॉशिंग मशीन को घर पर आसानी से साफ करने के तरीकों के बारे में जानते हैं...
इस आसान तरीके से अपने वॉशिंग मशीन करें साफ
- मशीन को सबसे गर्म पानी के तापमान पर सेट करें, अब वॉशिंग मशीन के खाली ड्रम में 945 ml (लगभग 4 कप) सफेद सिरका डालें. मशीन को नॉर्मल साइकिल पर चलाएं. इस प्रोसेस के दौरान वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए. यह सिर्फ मशीन को डिसइंफेक्ट करने और जमाव हटाने के लिए है.
- अगर आप वॉशिंग मशीन की गहरी सफाई करना चाहते हैं, तो उसमें 1 कप बेकिंग सोडा डालें. अब, बिना कपड़े डाले, मशीन का दरवाजा बंद करें और उसे 5 मिनट तक चलाएं.
- पांच मिनट चलाने के बाद मशीन को बंद कर दें और एक घंटे के लिए छोड़ दें. इससे अंदर जमा हुई सारी गंदगी ढीली हो जाएगी.
- अब सारा पानी निकाल दें, पानी निकल जाने के बाद वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलें और ड्रम के अंदर के हिस्से को एक साफ कपड़े से साफ करें.
- अगर यह फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन है, तो आपको जमा हुए पानी को साफ करना होगा. फिर दरवाजा खोलकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. इससे अंदर का गीला हिस्सा अच्छे से सूख जाएगा. असल में, फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन के रबर गैस्केट (दरवाजे की सील) में फंसी नमी और पानी को धोने और दरवाजा खुला छोड़ने के बाद सूखे कपड़े से पोंछना जरूरी है ताकि फफूंदी, फफूंद और बदबू को रोका जा सके. इस प्रोसेस से एयर सर्कुलेशन बेहतर होता है और मशीन को अंदर से पूरी तरह सूखने में मदद मिलती है.
- अब, एक साफ कपड़े और सिट्रस क्लीनर का उपयोग करके मशीन के बाहरी हिस्से को साफ करें. पहले क्लीनर स्प्रे करें और फिर कपड़े से सावधानीपूर्वक पोंछें. इससे मशीन के बाहरी हिस्से पर जमी गंदगी हट जाएगी.
फिल्टर की सफाई: कई लोग फिल्टर साफ करना भूल जाते हैं. इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए. पंप फिल्टर मशीन के निचले सामने वाले हिस्से में लगा एक छोटा सा ढक्कन होता है. यह गर्म और नमी वाला क्षेत्र होता है, इसलिए इसमें ज्यादा कीड़े-मकोड़े जमा हो जाते हैं. इसे समय-समय पर खाली करते रहना चाहिए और इसके अंदर जमा कचरा हटा देना चाहिए. अन्यथा, पानी ठीक से नहीं निकलेगा और रिसाव हो सकता है.
डिटर्जेंट का डिब्बा: मशीन में लगा डिटर्जेंट बॉक्स भी वाशिंग पाउडर और गंदगी जमा होने से गंदा हो जाता है. इसलिए इसे भी साफ रखना जरूरी है. हो सके तो पूरा डिब्बा निकालकर पुराने टूथब्रश से साफ कर लें.
वाशिंग मशीन के लिए कुछ और सावधानियां
- वाशिंग मशीन को दीवार के बहुत पास न रखें. ऐसा करने से मशीन के पीछे की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है.
- मशीन की पाइपों की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए. इससे किसी भी प्रकार के रिसाव का तुरंत पता लगाया जा सकता है.
- वॉशिंग मशीन में पाउडर डिटर्जेंट की जगह लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. पाउडर डिटर्जेंट मशीन में जम सकते हैं. लिक्विड डिटर्जेंट नरम होते हैं, इसलिए उनके ड्रम में जमने और बदबू पैदा करने की संभावना कम होती है.
- मशीन में कपड़े धोने के बाद, मशीन का दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें. इससे अंदर की नमी बाहर निकल जाएगी और कपड़े सूख जाएंगे.
- इसके परिणामस्वरूप, बैक्टीरिया पनपेंगे नहीं। साथ ही, कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन को सूखे कपड़े से साफ करें.
- भले ही वॉशिंग मशीन का ड्रम चमकदार और साफ दिखे, फिर भी उसमें कीड़े होने की संभावना रहती है. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसे महीने में दो बार खाली करके कपड़े धोना अच्छा रहता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)