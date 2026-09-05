अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लंबे हों, तो जानिए उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए?
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लंबा हो, तो इस खबर में कुछ आसान एक्सरसाइज बताई गई हैं जो उन्हें करनी चाहिए...
Published : September 5, 2026 at 5:17 PM IST
बच्चों का शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बहुत जरूरी है. उन्हें किसी न किसी तरह की कसरत या खेल-कूद में शामिल होना चाहिए. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते, जिससे बच्चे सुस्त जीवनशैली अपना लेते हैं. इसके परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा और स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं.
इसके अलावा, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है. बचपन का मोटापा और कमजोर हड्डियां गंभीर चिंता का विषय हैं. प्रोसेस्ड और जंक फूड में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे शारीरिक विकास रुक जाता है और वजन बढ़ता है. इसके साथ ही, बच्चों की कम लंबाई और कमजोर हड्डियों की मुख्य वजह सही खान-पान की कमी है. कैल्सियम, विटामिन डी, प्रोटीन और संतुलित आहार न मिलने से शारीरिक विकास रुक जाता है.
इस समस्या को दूर करने के लिए, उन्हें हड्डियों को मजबूत करने वाला खाना देना और उनसे कुछ खास एक्सरसाइज करवाना जरूरी है. अगर बच्चे इस रिपोर्ट में बताई गई एक्सरसाइज करते हैं, तो इस बात की बहुत ज्याद संभावना है कि उनकी लंबाई तेजी से बढ़ेगी...
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लंबे हों, तो उन्हें ये एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित करें
स्ट्रेचिंग करने करने की आदत
हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की लंबाई बढ़े, लेकिन इसके लिए कुछ खास एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं. सबसे पहले, स्ट्रेचिंग करें. स्ट्रेचिंग शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती हैं, खासकर रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करके, जिससे अच्छा पोस्चर बनाने में मदद मिलती है. रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मांसपेशियां भी स्ट्रेच होती हैं, जिससे लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है. साथ ही, ये एक्सरसाइज बच्चों की मानसिक सेहत को भी बेहतर बनाती हैं और उन्हें एक्टिव रखती हैं.
तैराकी
तैराकी में शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल होता है. इससे मांसपेशियां एक्टिव होती हैं और खासकर जोड़ों को मजबूती मिलती है. यह रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है. 2016 की एक स्टडी से पता चला है कि तैराकी से शरीर में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं, जिससे शारीरिक विकास बेहतर होता है. इसका मतलब है कि बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ती है. चूंकि तैराकी में लंबे समय तक पानी में रहना और कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करना शामिल है, इसलिए मांसपेशियां तेजी से फैलती हैं, जिससे लंबाई में काफी तेजी से बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है.
जंपिंग करना
बच्चे इस एक्सरसाइज को बहुत मजेदार तरीके से कर सकते हैं. वे आम तौर पर एक जगह नहीं टिकते और इधर-उधर भागते रहते हैं. कूदना अपने आप में एक तरह की एक्सरसाइज है. बार-बार कूदने से सेहत को भी फायदे होते हैं. इससे हड्डियों का घनत्व (डेंसिटी) बढ़ता है और धीरे-धीरे लंबाई भी बढ़ती है. यह हड्डियों में मिनरल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे वे तेजी से मजबूत होती हैं. जैसे-जैसे हड्डियों की मजबूती बढ़ती है, लंबाई भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है. इसलिए, ऐसी एक्सरसाइज के साथ कैल्शियम से भरपूर डाइट लेना बहुत फायदेमंद होता है.
बास्केटबॉल खेलना
बास्केटबॉल खेलने में दौड़ना, कूदना और शरीर को स्ट्रेच करना शामिल है. इससे बच्चे ज्यादा दौड़ते हैं, जिससे काफी कैलोरी बर्न होती है. साथ ही, इससे ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होते हैं. नतीजतन, शरीर का पोस्चर बेहतर होता है. कम उम्र में बास्केटबॉल खेलने से आपकी लंबाई दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें हाथ और पैरों की काफी स्ट्रेचिंग होती है. लंबाई बढ़ाने में कूदने वाली एक्टिविटीज भी अहम भूमिका निभाती हैं.
साइकिल चलाना
बच्चों को साइकिल चलाना बहुत पसंद होता है और वे अक्सर इसमें काफी समय बिताना चाहते हैं. माता-पिता को उन्हें इस शौक को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे रोजाना साइकिल चलाने के लिए कुछ समय निकालें. यह हड्डियों के लिए बेहतरीन व्यायाम है, जिससे वे मजबूत बनती हैं और तेजी से विकसित होती हैं. जो बच्चे नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं, उनकी हड्डियों का घनत्व (bone density) अक्सर अधिक होता है, जिससे उनकी लंबाई में लगातार वृद्धि होती है.
फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है
ऊपर बताई गई सभी एक्सरसाइज बच्चों के लिए जरूरी हैं. ये सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए नहीं हैं. फिजिकल और मेंटली एक्टिव रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. इसलिए, बच्चों को हर दिन किसी न किसी तरह की एक्टिविटी में बिजी रखना फायदेमंद होता है. इससे पढ़ाई में उनका कॉन्संट्रेशन बेहतर होगा और उनका सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसलिए एक्सरसाइज को सिर्फ टाइम पास करने का तरीका नहीं समझना चाहिए. पेरेंट्स को इसके लिए समय निकालने की सोच-समझकर कोशिश करनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)