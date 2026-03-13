किडनी को डैमेज होने बचाना है तो जान लें रोजाना कितने लीटर पानी पीना चाहिए?
आपने अपने बड़ों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि भले ही कोई खाना कम खाए, लेकिन पानी भरपूर पीना चाहिए, यह महज एक..
Published : March 13, 2026 at 5:47 PM IST
किडनी के स्वास्थ्य में हाइड्रेशन की अहम भूमिका होती है. किडनी का काम खून से गंदगी और जहरीले पदार्थों को छानकर बाहर निकालना है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से किडनी में पथरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) से बचाव होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह किडनी को अपशिष्ट पदार्थों और विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे किडनी के कामकाज पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सकता है. इसलिए, शरीर में पानी की कमी होने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको रोजाना कितना पानी पीना चाहिए...
किडनी को कितने पानी की जरूरत होती है
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीता है, तो यह आदत उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि पानी पीने के अनेक लाभ हैं उदाहरण के लिए, यह शरीर में पानी की कमी (dehydration) को रोकता है और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से किडनी का स्वास्थ्य बेहतर होता है. किडनी को हेल्दी रखने में पानी की अहम भूमिका होती है.
किडनी के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर से जहरीले पदार्थों (जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन) और मिनरल्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे किडनी में पथरी बनने की संभावना कम हो जाती है. इस प्रक्रिया से किडनी पर काम का बोझ कम होता है और खून साफ रहता है. इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है. इसी क्रम में, kidney research.uk के एक अध्ययन के अनुसार, विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को हर दिन लगभग 6-8 गिलास पानी पीना चाहिए. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर को कितनी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, यह हमारी सेहत के साथ-साथ तापमान, फिजिकल एक्टिविटी और काम पर भी निर्भर करता है.
शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालने के लिए पानी महत्वपूर्ण
विशेषज्ञों का कहना है कि पानी पेशाब, पसीने और मल के जरिए शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है, शरीर का सामान्य तापमान बनाए रखता है, जोड़ों के काम को आसान बनाता है और कोमल ऊतकों को नुकसान से बचाता है. जब शरीर में पानी का लेवल कम हो जाता है, तो ये सभी प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं. इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि पानी की मात्रा कम होने पर खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है. इस प्रक्रिया में, यूरिक एसिड किडनी के माध्यम से उत्सर्जित होता है, और यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो यह किडनी की पथरी का रूप ले सकता है. इसके साथ ही बताया गया है कि शरीर में पानी की मात्रा में जरा सी भी कमी होने पर, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान किडनी का काम धीमा पड़ जाता है. नेशनल किडनी फाउंडेशन के एक अध्ययन के अनुसार, गंभीर डिहाइड्रेशन से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए, हेवी वर्क या एक्सरसाइज करते समय, खासकर गर्म और उमस भरे मौसम में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है.
अगर शरीर में पानी का लेवल कम हो जाए तो क्या करें?
विशेषज्ञों का कहना है कि तेज धूप में या बहुत ज्यादा गर्म माहौल में लंबे समय तक काम करने से शरीर से पानी और नमक तेजी से कम हो जाता है. इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इस प्रोसेस में, अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इस संदर्भ में, द लैंसेट रीजनल हेल्थ.दक्षिण-पूर्व एशिया जर्नल के अनुसार, जो किसान और मजदूर धूप में काम करते हैं, उन्हें गर्मी और शारीरिक तनाव के कारण किडनी फेल होने का खतरा रहता है.
विशेषज्ञों का सुझाव है कि किडनी से जुड़ी समस्याओं को रोकने और खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से बचने के लिए जीवनशैली और खान-पान की आदतों में बदलाव जरूरी है. विशेषज्ञ तरबूज, खीरा और पालक जैसे पानी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि नारियल पानी शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. इसके साथ विशेषज्ञ रोजाना कसरत करने और अपने शरीर का वजन नियंत्रण में रखने की भी सलाह देते हैं. इसके अलावा, वे किडनी से जुड़ी जटिलताओं को रोकने के लिए शराब और स्मोकिंग से दूर रहने की सलाह देते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)